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ИноСМИ

Французы о косовском кризисе: НАТО играет с огнем

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Полиция на блок-посту в сербской части Митровицы
Полиция на блок-посту в сербской части Митровицы.
Источник изображения: © AP Photo / Bojan Slavkovic

Спустя 14 лет Белград все еще не признает независимость своей бывшей провинции

Журналист газеты "Фигаро" Изабель Лассерр предполагает, что за возникшим в Косово кризисе стоит Россия. Но читатели быстро разоблачают необоснованность такой точки зрения: неужели это Москва уговорила Приштину устроить обмен документов? И вот еще что: НАТО в Косово уже больше 20 лет, а мира там нет.

В странах Западных Балкан, превратившихся в кипящий котел после военных действий в бывшей Югославии в 1990-х годах, малейшее несогласие может разгореться в конфликт. Именно это произошло в воскресенье и понедельник около пунктов пропуска, разделяющих сербскую и албанскую части Косово. В отличие от более ста стран мира, Сербия никогда не признавала независимость своей бывшей провинции, которую считает своей "исторической колыбелью". Протестуя против изменения правил, согласно которым с 1 августа в населенном сербами северном Косово вводились "приштинские" (выпущенные в столице албанского Косово Приштине) номерные знаки и удостоверения личности, сербы заблокировали пункты пропуска грузовыми автомобилями. Больше того, сербы возвели баррикады и открыли огонь по косовской полиции. Вертолеты сил KFOR под руководством НАТО были немедленно размещены на севере страны.

С момента обретения Косово независимости в 2008 году примерно 50 000 сербов, проживающих на севере бывшего автономного края Сербии (так в тексте, на самом деле Белград по-прежнему считает Косово своим автономным краем, а не независимым государством – прим. ИноСМИ), отказываются признавать правительство Приштины и его институты. Они продолжают использовать номерные знаки и удостоверения личности, выданные сербскими властями, которым они всегда оставались верны и от которых зависят в финансовом отношении. После напряженности, уже сотрясшей Косово по тем же причинам год назад, правительство Приштины под давлением Запада и прежде всего США решило отложить до 1 сентября установление новых правил на границе. Сербское меньшинство демонтировало баррикады. Передышка перед новым горячим ударом?

Цель Путина

А не пытается ли это Россия подтолкнуть Сербию к вооруженному конфликту с соседями, чтобы дестабилизировать Европу и отвлечь от конфликта на Украине? Наряду с сепаратистскими частями в Молдавии, Грузии и сербской частью Боснии, регулярно склоняющимися к отделению от лояльных к нам стран, Западные Балканы являются одной из целей Владимира Путина. Но на этом сходство между Россией и Украиной (а значит, и между Сербией и Косово) заканчивается. Между этими двумя ситуациями разница существенна: НАТО не успело сделать Украину частью своей военной машины, а в Косово есть база США и находятся 3700 натовских военных, отвечающих за поддержание мира и выполнение мандата ООН. Это так называемые силы KFOR. И эти силы пообещали вмешаться, если стабильность окажется под угрозой.

Изабель Лассер (Isabelle Lasserre)

Комментарии читателей:

Dany L

По сути, в статье все сводится к тому, чтобы обвинить Путина. Логика просто немыслимая! Не то чтобы Россия не играла на Балканах никакой роли, сочувствие тамошних народов России известно. Но почему-то в статье нет ни слова о роли Европейского союза и США на Балканах. Как можно обвинять Россию в попытках оказывать давление на другие страны и в то же время не замечать, что европейцы и американцы тратят на это самое давление все свое время.

ADRIEN NUSSAC

Вмешательство в дела Сербии было ошибкой. Вырезав Косово из "тела" Сербии, Запад отказался и от того, чтобы разделить Косово на независимую провинцию с албанским населением и населенную сербами северную провинцию, имеющую возможность присоединиться к Сербии. И вмешательство, и последовавший потом отказ от разделения – все это были ошибки.

Yaka51

Почему вы не рассказываете об уловках наших американских "друзей"?

Thierry LARONDE

Если косовский сепаратизм легитимен, то легитимен и сепаратизм в русскоязычном и русофильском регионе Украины под названием Донбасс. Даже западная пресса после 1991 года не утверждала, что Донбасс был населен сплошь этническими украинцами – признавалось, что и русские там живут.

Une Dominique

Опять американские творцы хаоса в действии. Куда бы они ни пошли, мир трещит по швам!

Oskar Lafontaine

Точно так же, как Израиль считает, что вся страна, включая Иудею и Самарию (то, что сейчас называется Западным берегом), принадлежит ему, так и сербы считают, и по тем же историческим причинам, что провинция Косово принадлежит только им.

Républicain et Patriote

Полностью поддерживаю Сербию. НАТО стоит немедленно убраться оттуда.

Jerome Fraud

Вмешательство НАТО в Косово, историческую сербскую провинцию, было крупной геостратегической ошибкой, которая сегодня позволяет России считать, что ей все дозволено, и нарушать международное право.

Prana

НАТО и ЕС играют с огнем.

Pat92

Такие члены ЕС, как Кипр, Испания, Греция, Румыния и Словакия не признают независимость Косово.

Pragmatik7

НАТО вмешалось в дела Косово и в конечном итоге вмешается и в дела Украины. Это делается якобы для мира в Европе, а на самом деле – для защиты западных интересов.

Léman

Но в статье опущена основная информация: визит американского госсекретаря по иностранным делам Энтони Блинкена в Косово за 5 дней до возникновения взрывоопасной ситуации. Если бы нам подавали информацию в этом контексте, мы могли бы немного лучше понять, почему это происходит именно так и почему в Европе создается напряженность на втором фронте.

Alfonse Tram

Г-жа Лассер забыла упомянуть, что косовские сербы регулярно подвергаются преследованиям со стороны косоваров-албанцев. Еще одна идеологическая прихоть Запада – заставлять людей, ненавидящих друг друга, жить вместе. Разделение Косово, несомненно, было бы лучшим решением: мультикультурализм ведет к войне.

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