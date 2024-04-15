Ситуация критическая: кто спасет Украину системами Patriot (Апостроф, Украина)

"Апостроф": в Киеве просчитали, кто мог бы спасти Украину системами Patriot

В Киеве все просчитали: сперва заявили, что нужно 25 систем Patriot, а потом умерили аппетиты до семи и в долг, пишет "Апостроф". Кроме того, украинцы обнаружили в мире более сотни "свободных" Patriot и утверждают, что четыре страны в Европе и Азии могут немедленно передать им эти системы. Однако никто этого делать не торопится.

В мире есть 18 стран-операторов американской системы ПВО, но далеко не все могут поделиться с Украиной своими комплексами

Россия продолжает кошмарить авиабомбами и баллистикой украинские регионы. Особенно сильно достается Харьковской, Сумской, Донетской и Одесской областям. Долетают, к сожалению, российские ракеты и до западных областей страны, нанося ущерб критической инфраструктуре. Чтобы гарантировать защиту территории и граждан и закрыть небо, нам необходимо 25 систем Patriot, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Впрочем, позднее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба умерил аппетиты, заявив о том, что Украина рассматривает вариант одолжить 7 батарей Patriot у других стран. Но в любом случае, нужно учитывать, что подобные системы дорогостоящи и их производство требует времени. К тому же не многие страны имеют их на вооружении. "Апостроф" разбирался, кто может нам продать Patriot?

У кого есть Patriot

Известно, что зенитно-ракетный комплекс MIM-104 Patriot впервые был использован США во время войны в Персидском заливе в 1991 году, где успешно себя зарекомендовал. Эту систему американцы также применяли против иракских ракет во время войны в Ираке в 2003 году, а вооруженные силы Саудовской Аравии и Эмиратов в конфликте в Йемене против ракетных атак хуситов.

Комплексы Patriot производятся американской компанией Raytheon и выполняют четыре оперативные функции: связь, управление, радиолокационное наблюдение и управление ракетами-перехватчиками. В состав батареи входит шесть основных компонентов: силовая установка, радиолокационная станция, пункт управления огнем, пусковые установки, комплект антенной мачты и сами ракеты-перехватчики.

Впоследствии системы Patriot были проданы вооруженным силам Нидерландов, Польши, Германии, Японии, Израиля, Саудовской Аравии, Кувейта, Тайваня, Греции, Испании, Объединенных Арабских Эмиратов, Катара, Румынии и Швеции. Несколько б/у систем приобрела у Германии и Южная Корея с целью защиты от КНДР. Сюда также стоит добавить Украину, которой системы передала Германия и Нидерланды.

Однако наибольшее количество батарей Patriot в США. Как пишет украинский военный портал Defence Express, ВВС США располагают 6 зенитными бригадами в составе вооруженных сил и еще 3 в резерве. В общей сложности на дежурстве 16 батальонов Patriot, со стандартным количеством батарей в батальоне по пять. То есть в общей сложности на дежурстве может находиться 80 батарей. В других странах батарей несравнимо меньше.

"Во всем европейском сегменте НАТО, по имеющимся источникам, всего 30-35 комплексов Patriot. Причем, некоторые из них находятся в состоянии ввода в эксплуатацию, поскольку некоторые из них были заказаны уже после начала полномасштабного конфликта на Украине", – говорит в комментарии "Апостроф TV" эксперт по вооружениям Олег Катков. Поэтому, по мнению эксперта, с продажей или передачей Украине таких установок есть сложности.

25 или 7?

Еще один вопрос – количество необходимых нам установок, чтобы полностью закрыть территорию от российских атак. Президент Зеленский озвучил цифру 25.

"Я не знаю сколько Patriot нам нужно, чтобы полностью предотвратить российский террор, – говорит в комментарии "Апострофу" эксперт Центра оборонных стратегий Александр Хара. – Украина по европейским меркам большая страна с развитой промышленной инфраструктурой и для того, чтобы закрыть все важные объекты возможно и нужно 25 установок. Я думаю, что президент опирается на информацию от военных. Но возможно, Зеленский, как и любой хозяин, несколько преувеличивает цифру потребности, как говорится, лишним ничего не будет. Но в любом случае, для нас это насущная проблема".

Это предположение эксперта косвенно подтвердил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, который заговорил уже о 7 дополнительных батареях, которые Украина хочет "одолжить" у других стран.

Глава МИД сказал, что его команда обнаружила более 100 "свободных" батарей Patriot, в том числе и в соседних странах. Он сначала сосредоточился на том, чтобы как можно быстрее получить семь батарей.

Также, по словам Кулебы, Киев обнаружил четыре страны в Европе и Азии, которые имеют Patriot, которые могут быть немедленно переданы Украине. В то же время он продолжает просить и Соединенные Штаты передать свои батареи на фоне блокирования пакета помощи в более 60 миллиардов долларов в конгрессе.

Министр иностранных дел рассказал, что даже предлагал странам предоставить Украине Patriot во временное пользование, обещая вернуть батареи, как только их попросят.

Показательно, что верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель публично поддержал Киев в данном вопросе, заявив о необходимости того, чтобы найти 7 батарей для Украины.

По мнению Борреля, Евросоюз должен больше говорить о защите Украины от российских атак, чем о ее восстановлении.

"Лучший способ тратить меньше средств на восстановление – это больше тратить на предотвращение разрушений. А у украинцев нет возможности избежать разрушений, потому что, по правде говоря, мы должны делать больше и быстрее, чтобы позволить им иметь необходимое", – отметил он.

Показательно, что в ЕС не остановились на громких высказываниях. В четверг, 11 апреля, Европарламент отказал в финансировании Совета ЕС до тех пор, пока Украине не передадут системы ПВО Patriot. На заседании депутаты поддержали идею о приостановке финансирования Совета ЕС и переключении на решение вопроса передачи дополнительных систем ПВО Украине.

"Парламент отказывается выполнять бюджет Совета, пока Европейский совет не примет решение о поддержке Украины дополнительными противоракетными комплексами Patriot", – написал в соцсети "Х" (бывший "Твиттер") бывший премьер-министр Бельгии Ги Верхофстадт, являвшийся автором этой идеи.

Кто может поделиться?

По мнению Александра Хары, можно использовать вместо Patriot его аналоги, которые есть у наших партнеров, но тоже в небольшом количестве.

"Patriot вещь не дешевая и производится тоже не быстро. К тому же обстановка в мире накалилась и страны, обладатели этих систем не готовы ими поделиться. Как говорится, самим нужны, – рассуждает Александр Хара. – Но на мой взгляд, выход все же искать нужно, и Германия, которая передала нам системы из своих запасов, выход начала искать".

Кто может нам выделить дополнительные Patriot? И здесь, по мнению экспертов, вариантов не много.

"Это могут быть страны, которые, во-первых, не находятся ни с кем в состоянии войны и, во-вторых, находятся далеко от военных конфликтов, – поясняет Александр Хара. – Определенное количество установок есть в арабских странах Персидского залива, но поделиться с нами они вряд ли смогут. У них рядом Иран и хуситы. Есть установки в Южной Корее и Японии. Но там угроза от КНДР. Вызывает также тревогу и Тайвань, где может разгореться война с Китаем, и партнерам Тайваня нужно быть готовыми его защищать".

"Словом, каждая страна, обладатель Patriot, исходит из своих национальных интересов. Но Германия взялась вести переговоры на эту тему", – резюмирует эксперт.

"Возможно будут собираться из разных стран разные компоненты систем Patriot. То есть где-то взять РЛС, где-то пусковые. В свое время Германия и Нидерланды на двоих собрали одну систему для Украины", – предполагает Олег Катков.

"Важно понимать, что в мире есть страны, которые поддерживают Украину, но делятся при этом на два типа. Первый – открытая поддержка. Второй – по тем или иным причинам, закрытая помощь, о которой официально не заявляют, – отметил в комментарии военный эксперт Александр Коваленко. – И таких стран немало. И именно для помощи от стран второго типа сейчас выступила посредником Германия".

А где США?

Наличие установок Patriot, конечно, хорошо, но без ракет, которыми они ликвидируют цели – это просто бесполезное железо. И с ракетами тоже проблема.

"США сейчас помощь Украине не выделяют, но ведь надо где-то брать ракеты, – говорит Олег Катков, – производство, напомню, прежде всего, в США – это Lockheed Martin и Raytheon. Сейчас обеспечение ракетами ложится на плечи тех стран, которые являются эксплуатантами Patriot".

Но, по словам эксперта, ракет производится тоже не так много.

"Тот же Lockheed Martin производит около 500 ракет MSE в год. Учитывая, что стандартный расход противоракет на баллистическую цель – это две на одну, то тот же Lockheed Martin производит за год ракет для того, чтобы сбить 250 баллистических целей. В то же время Япония разрешила экспортировать ракеты MSE, производимые концерном Mitsubishi. Но они могут экспортироваться только в США. Но это опять-таки зависимость от помощи США", – отмечает Катков.

Можно, конечно, сотрудничать с Европой, но и здесь не все так просто.

"В Европе есть заказы сразу на 1000 ракет к Patriot. Но речь идет о ракетах GEM-T. То есть эти ракеты предназначены для перехвата аэродинамических целей, таких как самолеты. Но эти ракеты выйдут с конвейера всего через два года", – резюмирует Катков.

По мнению Александра Хары, в том, что Россия активно обстреливает Украину, виноваты США.

"Российские баллистические ракеты по украинским инфраструктурным объектам – это проблема провальной американской санкционной политики. Россия, в спокойно обходит санкции, приобретает чипы и имеет возможность производить баллистические ракеты, – заметил эксперт. – Также нам нужны ракеты, которые уничтожают российские пусковые платформы, но с ними тоже проблема. Кроме того, системы ПВО важны для наших военных на фронте".

Подводя итог, можно констатировать, что опций по защите инфраструктурных объектов и жизни украинцев у нас немного – всего две. Ждать помощи от США, с которой республиканцы-трамписты тянут. И надеяться на то, что Германия найдет для нас Patriot в третьих странах. Есть, конечно, и третья опция – опустить руки. Но она для нас неприемлема.

Автор: Андрей Коваленко