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ТАСС

Глава Пентагона подтвердил выделение США $6 млрд на производство оружия для Украины

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Погрузка на американской авиабазе Довер (штат Делавэр) партии противобункерных одноразовых гранатометов М141 BDM SMAW-D с хранения армии США для отправки на Украину в виде американской военной помощи, 21.01.2022
Погрузка на американской авиабазе Довер (штат Делавэр) партии противобункерных одноразовых гранатометов М141 BDM SMAW-D с хранения армии США для отправки на Украину в виде американской военной помощи, 21.01.2022.
Источник изображения: Mauricio Campino / ВВС США

ВАШИНГТОН, 26 апреля. /ТАСС/. Министр обороны США Ллойд Остин подтвердил, что Вашингтон выделит $6 млрд на производство вооружений и военного оборудования для их последующей передачи Украине. Соответствующее заявление он сделал на пресс-конференции по итогам очередного заседания западной контактной группы по координации поставок оружия Украине, прошедшего в виртуальном формате.

"Сегодня я рад сообщить об инициативе по выделению Украине $6 млрд в виде военной помощи, что позволит нам предоставить Украине новое оружие со стороны американской промышленности", - заявил он, утверждая, что речь идет о "крупнейшем к настоящему моменту пакете военной помощи".

По словам Остина в этот пакет вооружений войдут ракеты-перехватчики для комплексов ПВО Patriot, ЗРК NASAMS, средства борьбы с БПЛА и вспомогательное оборудование, "значительное количество" боеприпасов для артиллерии, а также боеприпасы класса "воздух - земля" и другие вооружения.

Ранее газета Politico сообщила со ссылкой на источники, что Вашингтон готовится заключить с американскими фирмами контракты на сумму $6 млрд на поставку вооружений и оборудования на Украину. Издание отмечало, что средства на заключение контрактов будут выделены из ассигнованных Конгрессом США $61 млрд в помощь Киеву. При этом, по данным источников Politico, эти вооружения, скорее всего, поступят на Украину только через несколько лет, поскольку контракты заключаются в рамках инициативы содействия безопасности Украине (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI), что подразумевает производство нового оружия и оборудования для Киева, а не поставки напрямую из запасов США.

Президент США Джо Байден подписал в среду утвержденный ранее Конгрессом США пакет законопроектов о возобновлении поставок оружия Украине, Израилю и Тайваню. 20 апреля законопроекты были одобрены Палатой представителей Конгресса, а 23 апреля их утвердил Сенат. Объем пакета составил $95 млрд. Он включает, помимо $61 млрд для Украины, $26 млрд для Израиля, а также средства на оказание гуманитарной помощи мирному населению в зонах конфликта, в том числе в секторе Газа. 

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Страны
Израиль
США
Тайвань
Украина
Продукция
NASAMS
Patriot ЗРК
Проекты
БПЛА
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