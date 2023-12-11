Зенитно-ракетная техника большой и средней дальности испытывает серьезные проблемы

Боевая машина комплекса «Панцирь» несет и ракеты, и скорострельные пушки, что на практике дает преимущества при отражении массированного воздушного налета. Фото Владимира Карнозова.

Рои беспилотников быстро истощают боекомплект

Зенитно-ракетная техника начала активно развиваться сразу после окончания Второй мировой войны. Причем в первую очередь конструкторы стремились создать зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) с максимальной дальностью стрельбы и досягаемостью по высоте: именно это обеспечивало принципиальное преимущество нового оружия по сравнению с зенитной артиллерией. И именно эти качества были необходимы для борьбы со стратегической авиацией, которая с конца Второй мировой стала важнейшей ударной силой передовых вооруженных сил («Уходящая натура, или Засадная армада», «НВО», 17.11.23).

СВЕРХДЕРЖАВНАЯ МОНОПОЛИЯ

Создатели новой техники столкнулись с массой технических сложностей, поэтому круг стран, принявших на вооружение зенитные ракетные системы (ЗРС) собственной разработки, оказался крайне узким.

По сути, он состоял лишь из Соединенных Штатов с их «Найками», затем «Хоками», и Советского Союза с С-25, а потом со знаменитой С-75 («Даже муха не пролетит», «НВО», 14.07.17). Даже Китай, скопировав С-75 под названием HQ-2, продержался на этой ЗРС до 1990-х годов («Эволюция китайского зонтика», «НВО», 25.03.22).

Соответственно США и СССР обеспечивали своими ЗРС подконтрольные им страны. Практически единственным исключением стала британская ЗРС «Бладхаунд», поступившая на вооружение в конце 1950-х. Батарея включала командный пункт (КП), радиолокационную станцию (РЛС) обнаружения, две РЛС наведения и 16 пусковых установок (ПУ). Дальность поражения составляла от 35 км у ранних модификаций до 85 км у поздних, досягаемость по высоте – 18 км.

Вообще говоря, ЗРС большой и средней дальности имеют одно принципиальное отличие от боевой техники всех других классов.

Танки, БМП и БТР сводятся в роты, батальоны и полки. Артиллерийские и ракетные системы – в батареи, дивизионы и бригады. Самолеты и вертолеты – в звенья, эскадрильи и полки. Корабли – в эскадры и флотилии. Индивидуально действуют лишь подводные лодки (ПЛ). При этом, однако, отдельный танк, БМП, БТР, артсистема, самолет, вертолет, корабль являются полноценными боевыми единицами и способны при необходимости действовать в одиночку.

Это же относится к средствам противовоздушной обороны малой дальности («Управляемые ракеты разменивать на беспилотники опасно и невыгодно», «НВО», 24.11.23). Они тоже сводятся в батареи и дивизионы с приданием КП и РЛС обнаружения, но при необходимости ЗРК или зенитное орудие могут действовать полностью самостоятельно. И лишь для ЗРС большой и средней дальности минимальной боевой единицей являются батарея или дивизион (батальон). Никакая отдельная машина, включая ПУ зенитных управляемых ракет (ЗУР), в самостоятельном варианте боевой ценности не имеет.

Триумф С-75 во Вьетнаме («Фантомы» против «МиГов», «НВО», 24.03.23) породил несколько завышенную оценку зенитно-ракетной техники, которая впоследствии подтвердилась далеко не полностью. Арабо-израильская война на истощение («Битва на истощение», «НВО», 01.03.19) и Октябрьская война («Судный день Израиля», «НВО», 19.10.18) привели к быстрому развитию маловысотных средств ПВО. На «большие» ЗРС сохранялась монополия сверхдержав, особенно после появления С-300 («Украинские зенитчики работают в режиме самообстрела», «НВО», 09.12.22) и «Пэтриота» («Небесный щит Америки», «НВО», 09.06.23). Ситуация начала меняться лишь с крушением одной из сверхдержав и окончанием холодной войны.

ЕВРОПА

В Швеции в конце 1980-х годов началась разработка ЗРС RBS-23, которая стала своеобразным промежуточным звеном между ЗРК средней и малой дальности. Лишь в начале ХХI века она была принята на вооружение шведских ВВС. Дальность полета ЗУР с радиокомандной системой наведения составляет 20 км, досягаемость по высоте – 15 км. В состав батареи RBS-23 входят КП с РЛС обнаружения и три ПУ по шесть ЗУР и РЛС наведения на каждой. Теоретически пусковая установка может действовать полностью автономно.

В начале 1990-х собственный ЗРК начала разрабатывать Норвегия. В результате была создана ЗРС средней дальности NASAMS, использующая в качестве ЗУР американскую ракету класса «воздух-воздух» AIM-120 АМRAAM. На ПУ размещается шесть ЗУР. Взвод включает три ПУ и РЛС, батарея – КП и три взвода. В варианте NASAMS-2 во взводе имеется две РЛС, в батарее – четыре взвода.

Во Франции совместно с Италией в начале ХХI века была разработана ЗРС SAМР/Т, батарея которой включает КП, многофункциональную РЛС с фазированной активной решеткой (ФАР), четыре-шесть ПУ, на каждой из которых располагается восемь ЗУР «Астер-30» с активным радиолокационным наведением. Дальность поражения составляет 80–100 км, досягаемость по высоте – до 25 км.

АЗИЯ

Гораздо активнее, чем в Европе, ЗРС большой и средней дальности развиваются в Азии (причем не только в Китае). На противостоящем Китаю Тайване разработка ЗРС «Тьен Кунг» («Небесный Лук») началась в 1980-е годы на основе американского «Усовершенствованного Хока». Но затем основой для тайваньской ЗРС стала американская же ЗРС «Пэтриот».

Батарея «Тьен Кунг-1» включала РЛС обнаружения, две РЛС наведения и три-четыре ПУ (по четыре ЗУР с полуактивным радиолокационным наведением на каждой), дальность стрельбы достигала 70 км. У ЗРС «Тьен Кунг-2» она возросла до 150 км, наведение ЗУР стало активным радиолокационным. Предполагается поступление на вооружение ВС Тайваня ЗРС «Тьен Кунг-3», ориентированной на решение задач противоракетной обороны (ПРО).

Япония в начале ХХI века получила отечественную ЗРС Туре 03, батарея которой включает КП, РЛС и четыре ПУ по шесть ЗУР с активным радиолокационным наведением на каждой. Дальность полета составляет не менее 50 км, досягаемость по высоте – не менее 10 км.

Также развивают ЗРС большой дальности две противостоящие друг другу Кореи. КНДР имеет на вооружении ЗРС «Понгё-5» (западное название KN-06), которая, видимо, создана на основе советской С-300П (при этом на ПУ северокорейской системы размещены две или три ЗУР, а не четыре, как у С-300П), но каких-либо точных данных о ней нет.

ЗРС КМ-SAM, поступившая на вооружение ВС Республики Корея, создана с использованием технологий российской С-400, в том числе ее ЗУР 9М96. В состав батареи КМ-SAM входят КП, РЛС с ФАР и четыре-шесть ПУ по восемь ЗУР на каждой. Дальность полета составляет 40 км, досягаемость по высоте – 15–20 км.

ЗРС «Акаш» ВС Индии является развитием советского «Квадрата». ЗУР имеет радиокомандное наведение, дальность полета составляет 30 км, досягаемость по высоте – 18–20 км. Батарея включает КП, РЛС с ФАР и четыре ПУ (по три ЗУР на каждой). Дивизион (эскадрилья) ЗРС «Акаш» в ВВС Индии включает две батареи, в сухопутных войсках дивизион (группа) состоит из четырех батарей. В ВВС РЛС размещена на шасси БМП-2, остальные машины – на автомобильном шасси. В сухопутных войсках все элементы ЗРС размещаются на шасси танка Т-72.

Совместной индийско-израильской разработкой является ЗРК «Барак-8», который существует как в корабельной, так и в наземной версиях. Батарея наземного варианта ЗРС включает КП, РЛС с ФАР и до шести ПУ (по восемь ЗУР на каждой). ЗУР с активным радиолокационным наведением имеет дальность полета не менее 100 км и досягаемость по высоте не менее 16 км.

Кроме того, в Израиле активно развивают системы ПРО, предназначенные для поражения как «классических» баллистических ракет (вплоть до баллистических ракет средней дальности (БРСД), так и реактивных снарядов, о чем было рассказано в статье «Наследники Давида и их пращи» («НВО», 21.07.23).

Главный виртуальный противник Израиля – Иран очень активно развивает ЗРК и ЗРС («Архаичная техника, но совершенно неукротимый дух», «НВО», 25.06.21). Наземная противовоздушная оборона ВС Ирана базируется на иностранных образцах, но постепенно на этой основе создается всё больше оригинальных собственных версий.

ЗРС «Мерсад» создана на основе американского «Усовершенствованного Хока». Батарея включает два-три взвода, в каждом имеется РЛС и три ПУ по три ЗУР с полуактивным радиолокационным наведением на каждой. В Иране создано несколько собственных вариантов зенитных управляемых ракет. Дальность стрельбы составляет 30–40 км, досягаемость по высоте – до 18 км.

ЗРС «Саяд-1» стала лицензионной копией китайской HQ-2В, которая, как было сказано выше, сама скопирована с С-75. Батарея включает КП, РЛС, по шесть ПУ и транспортно-заряжающих машин (ТЗМ). У ЗРС «Саяд-1» дальность стрельбы возросла с 30 до 70 км.

Дальнейшее совершенствование данной ЗРС было связано с использованием технологии американской корабельной ЗУР «Стандарт-1». Была создана ЗРС «Талаш» с ЗУР «Саяд-2» и «Саяд-3», имеющими дальность полета 100–150 км.

Следующим этапом стало создание ЗРС «15-й Хордад», в которой используется РЛС с ФАР, а также «Джошан» с пассивной РЛС. Наконец, была разработана и принята на вооружение ЗРС «Бавар-373» с ЗУР «Саяд-4». Ее дальность поражения составляет 200 км, досягаемость по высоте 27 км. Батарея включает КП, РЛС обнаружения, РЛС подсвета и наведения, шесть ПУ по четыре ЗУР на каждой. Транспортно-пусковой конвейер (ТПК) ЗУР «Саяд-2/3/4» имеют квадратную форму и внешне очень похожи на ТПК американской ЗРС «Пэтриот».

Еще одна линия развития иранских ЗРС большой и средней дальности имеет в основе советско-российские ЗРС «Квадрат» и «Бук» («Войсковая ПВО в ХХI веке», «НВО», 31.05.19). Батарея ЗРС «Раад» включает КП, РЛС и до шести ПУ с тремя ЗУР «Таер» на каждой. Дальность стрельбы – до 50 км, досягаемость по высоте – до 25 км. Вариант «Раад-2» отличается тем, что наведение ЗУР осуществляется не по данным РЛС, а с помощью оптико-электронной системы.

Пусковая установка ЗРС «Табас» уже имеет собственную РЛС наведения и внешне очень похожа на ПУ ЗРС «Бук» на колесном шасси, дальность поражения возросла до 75 км. В батарее «Табаса» три ПУ, причем собственная РЛС наведения только на одной из них. В составе дивизиона четыре батареи, КП и РЛС обнаружения с ФАР.

Дальнейшее совершенствование «Табаса» путем замены РЛС наведения ПУ и ЗУР (на вариант «Таер-2») позволило создать ЗРС «3-й Хордад», дальность поражения достигла 105 км, досягаемость по высоте – 27–30 км. При этом с ПУ «3-го Хордада» могут применяться ЗУР «Саяд-2», а также ЗУР малой дальности (до 20 км) «9-й Дей», в последнем случае на ПУ размещается восемь ЗУР.

В июне 2019 года «3-й Хордад» сбил стратегический разведывательный беспилотный летательный аппарат ВМС США RQ-4. Таким образом, из всех ЗРС большой дальности, созданных за пределами США и СССР/России, боевые успехи имеют лишь израильский «Железный купол» и иранский «3-й Хордад».

ДВЕ ПРОБЛЕМЫ

Сегодня перед ЗРС большой и средней дальности стоят серьезные проблемы. Первая – это значительное увеличение дальности полета авиационных ракет класса «воздух-поверхность», что позволяет самолетам запускать их из-за пределов зоны поражения зенитной ракетной системы. В результате ЗРС вынуждены бороться со средствами поражения, лишаясь возможности уничтожать носители.

Вторая проблема – появление большого количества разведывательных и боевых БПЛА. В итоге противник путем массового применения ракет и беспилотников может создать ситуацию, когда ЗРС не хватит ракет для их поражения, а истощение боекомплекта наземной ПВО автоматически приведет к ее полному разгрому.

Если первую проблему теоретически можно решить путем дальнейшего увеличения дальности полета ЗУР, то вторую проблему с помощью ЗРС большой и средней дальности решить вряд ли возможно.

Александр Храмчихин

Александр Анатольевич Храмчихин – независимый военный эксперт.