Уходящая натура, или Засадная армада

В конфликте на Украине обе стороны применяют Су-24. Правда, Россия – ограниченно, у Украины же это единственный фронтовой бомбардировщик. Фото с сайта www.mil.ru.

Класс тактических бомбардировщиков постепенно уходит в прошлое

В конфликте на Украине обе стороны применяют самолеты Су-24. Правда, Россия – очень ограниченно. Для Украины же это единственный фронтовой (тактический) бомбардировщик. В Воздушно-космических силах России Су-24 в этой роли почти полностью заменил Су-34.

НОВЫЕ РЕАЛИИ

Сбрасывать обычные бомбы на российские войска для украинских Су-24 нереально из-за противодействия противовоздушной обороны РФ. Но при этом украинцы и их западные союзники сумели адаптировать к советским бомбардировщикам английские и французские ракеты «Сторм шэдоу» и «Скальп». Причем применяются они хотя и не сверхэффективно, но и не безуспешно, о чем свидетельствует недавний уход Черноморского флота почти в полном составе из Севастополя в Новороссийск.

Нашим Су-34 слишком «разгуляться» тоже не удается из-за противодействия уже украинской ПВО. Несколько меняет ситуацию лишь недавно начавшееся применение авиабомб с модулями УМПК (унифицированный модуль планирования и коррекции), которые с 30-летним отставанием повторяют американскую концепцию JDAM («Высокоточные когти орлана», «НВО» от 14.07.23).

Коренного перелома в ход боевых действий они, впрочем, пока не вносят. Наши ВКС по какой-то причине не могут провести операцию по подавлению наземной противовоздушной обороны Украины и полному уничтожению ее ВВС (в частности, тех же Су-24), хотя данный вопрос давно уже сильно перезрел. Без его решения невозможно и организовать успешное наземное наступление.

Потери ВКС России по различным данным составляют от 8 до 11 Су-34 и один-два Су-24, потери ВВС Украины – от 6 до 13 Су-24. Вполне вероятно, что все эти цифры сильно занижены.

Российские «стратеги» Ту-95МС работают из своего воздушного пространства совершенно беспрепятственно. Но их потенциал пока используется явно недостаточно. Непонятно, чего нам не хватает – крылатых ракет воздушного базирования с обычным зарядом или умения применять дальнюю авиацию. Впрочем, не только дальнюю.

РАСЦВЕТ СТРАТЕГОВ

Главной задачей авиации изначально является поражение наземных и надводных целей. Безусловно, истребители очень важны – но важность их именно в том, что они предотвращают решение этой главной задачи авиацией противника.

До конца Второй мировой войны боевые самолеты достаточно четко делились на истребители и бомбардировщики. Бомбардировщики, в свою очередь, делились на классы по дальности полета. При этом среди ближних бомбардировщиков особо выделялись пикирующие бомбардировщики.

По окончании Второй мировой основным разработчиком и производителем ударных самолетов были, разумеется, Соединенные Штаты. Сначала ВВС США использовали бомбардировщики, построенные в годы войны, затем начали создаваться новые машины. Особое внимание в связи с начавшейся холодной войной уделялось развитию стратегических бомбардировщиков, о чем подробно говорилось в статье «Воздушные крепости заокеанской империи» («НВО» от 01.09.23).

Затем как Соединенные Штаты, так и остальные крупнейшие военные державы были охвачены «ракетным фетишизмом». Военным всего мира показалось, что авиация теперь вообще не нужна, все стоящие перед ней задачи можно решить с помощью ракет. Вскоре, впрочем, «фетишизм» прошел, доказав свою полную несостоятельность в ходе многочисленных локальных войн.

ВВС Великобритании, главного союзника США в холодной войне, в 1950-е годы приняли на вооружение «три V» – реактивные стратегические бомбардировщики «Вэлиант» (произведено 107 единиц), «Вулкан» (134) и «Виктор» (86). Они несли по одной ядерной бомбе или по несколько обычных, дальность полета составляла 7–9 тыс. км.

Уже в 1960-е годы «Вэлианты» были сняты с вооружения, «Викторы» переделаны в заправщики. И лишь «Вулканы» дослужили до середины 1980-х, приняв участие в фолклендской войне: несколько «Вулканов» наносили удары по объектам Вооруженных сил Аргентины на захваченных теми островах («Война за острова», «НВО» от 19.04.19).

В Советском Союзе в конце 1940-х на вооружение был принят бомбардировщик Ту-4, скопированный с американского В-29, а в середине 1950-х – реактивный Ту-16.

На основе Ту-16 в Китае был создан бомбардировщик Н-6, последние модификации которого до сих пор остаются на вооружении ВВС НОАК и авиации ВМС НОАК («От красных драконов темнеет небо», «НВО» от 18.03.22).

Сегодня к классу стратегических бомбардировщиков, кроме последних модификаций Н-6, относятся американские В-52Н, В-1В и В-2А и советско-российские турбовинтовой Ту-95 и реактивный сверхзвуковой Ту-160 («Воздушные стратеги», «НВО» от 07.12.18).

ПРИХОД ТАКТИКОВ

В 1850–1960-е годы создавались и новые типы нестратегических бомбардировщиков. Одной из этих машин стал французский реактивный сверхзвуковой бомбардировщик средней дальности (до 4 тыс. км) «Мираж-4», способный нести одну ядерную бомбу AN-22 или одну ракету ASMP, либо набор обычных боеприпасов (ракет и бомб).

Было построено 66 машин (только для ВВС Франции), из которых 12 были переоборудованы в разведчики, а 18 модернизированы по варианту «Мираж-4Р». В настоящее время до 20 «Мираж-4» находятся на хранении без перспектив возвращения в строй, замены им не планируется.

Британские бомбардировщики «Буканир» и «Канберра» также имели дальность полета 4–5 тыс. км, могли нести как ядерные, так и обычные бомбы; в реальности, разумеется, использовались лишь в обычном снаряжении. «Буканиров» было выпущено для британских ВВС около 200, бомбардировщик состоял на вооружении с конца 1950-х до начала 1990-х годов, экспортировался только в ЮАР, которая применяла его в ходе войны в Анголе («Ангола – трудный путь к свободе», «НВО» от 30.11.18). «Канберры» же в нескольких вариантах состояли на вооружении в ВВС и в морской авиации Великобритании с конца 1940-х до начала 2000-х годов общим количеством более 850 единиц.

«Канберры» также широко экспортировались. В частности, они состояли на вооружении ВВС Аргентины; два таких самолета были сбиты самими же англичанами в ходе боев за Фолкленды. Также «Канберры» производились в Соединенных Штатах по британской лицензии под названием В-57. В индо-пакистанской войне 1971 года («Нью-Дели отмечает одну из самых важных побед», «НВО» от 04.12.20) участвовали со стороны ВВС Индии собственно «Канберры», со стороны ВВС Пакистана – В-57.

Первым советским реактивным бомбардировщиком (принят на вооружение в 1950 году) стал Ил-28 с дальностью около 2,5 тыс. км. В Китае он был скопирован под названием Н-5; в этом варианте бомбардировщик также экспортировался в ряд стран и до сих пор, возможно, остается на вооружении ВВС КНДР.

В конце 1950-х советские ВВС получили сверхзвуковой бомбардировщик Ту-22. Самолеты экспортировались за рубеж: ливийские Ту-22 наносили удары по Судану, Чаду и Танзании («Военные эпопеи полковника Каддафи», «НВО» от 01.11.19); Ту-22 ВВС Ирака активно применялись в войне против Ирана, потопив, в частности, два иранских супертанкера («Битва за баррель», «НВО» от 28.05.21).

В начале 1970-х на вооружение советских ВВС поступил сверхзвуковой бомбардировщик Ту-22М, не имевший с Ту-22 почти ничего общего, кроме названия.

В середине 1970-х в Советском Союзе был принят на вооружение фронтовой сверхзвуковой бомбардировщик Су-24, в середине 1980-х – его модернизированный вариант Су-24М (и разведчик Су-24МР), созданный, возможно, под сильным влиянием американского тактического бомбардировщика F(В)-111 («Преодоление всемирного ракетного фетишизма», «НВО» от 22.05.20).

По одному Ту-22М3 и Су-24 ВВС РФ потеряли в августе 2008 года в ходе войны с Грузией («Война 08.08.08 – послесловие», «НВО» от 03.08.18). Близок по конструкции к Су-24, но не является его копией китайский бомбардировщик JH-7.

В Соединенных Штатах, Китае и России в настоящее время разрабатываются перспективные стратегические бомбардировщики. В США это В-21, созданный по той же концепции, что и В-2. В Китае – подобный ему Н-20.

Россия, возможно, ограничится Ту-160М, но пока окончательно не похоронен проект ПАК-ДА. Планов создания тактических (фронтовых) бомбардировщиков нет ни у одной страны, то есть данный класс авиации уходит в прошлое.

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СОЛДАТЫ

В 1960-е годы окончательно оформилась концепция тактического истребителя (истребителя-бомбардировщика), который способен одинаково успешно вести воздушный бой и наносить удары по наземным целям. Наиболее ярким представителем данного класса боевых самолетов стал американский F-4 «Фантом».

Впрочем, уже в ходе вьетнамской войны («Фантомы» против «МиГов», «НВО» от 24.03.23) выяснилось, что быть одновременно хорошим истребителем и хорошим бомбардировщиком самолет не может. Поэтому внутри класса истребителей-бомбардировщиков постепенно появились самолеты, являвшиеся таковыми только по названию. Фактически, это были «чистые» тактические бомбардировщики, принципиально не способные вести воздушный бой (в частности, не имеющие радиолокационных станций для обнаружения воздушных целей) и несущие две ракеты «воздух-воздух» малой дальности не столько для реальной самообороны от вражеских истребителей, сколько в психологических целях.

ВВС Швеции еще в начале 1950-х получили ударный вариант А-32А истребителя-бомбардировщика J-32.

Фактически «чистым» бомбардировщиком является принятый на вооружение в 1980 году англо-немецко-итальянский «Торнадо» в вариантах IDS и EСR (таковых изготовлено 809 машин из общего количества произведенных 992 «Торнадо»). Дальность полета превышает 3,5 тыс. км, самолет несет широкую номенклатуру ракет и бомб для поражения наземных и надводных целей. Впрочем, самолет устарел и постепенно списывается без прямой замены.

Во Франции на основе истребителя-бомбардировщика «Мираж-3» был создан и в 1970 году принят на вооружение «фактический» бомбардировщик «Мираж-5» с дальностью полета до 4 тыс. км; было произведено почти 600 машин, в основном – на экспорт («Знаменитые «Миражи» и колониальные виражи», «НВО» от 13.10.23). Наиболее активно их использовали в боевых действиях ВВС Ливии, потеряв не менее 10 машин.

К тому же классу машин относится принятый на вооружение в конце 1970-х годов французский палубный самолет «Супер Этандар» (дальность полета – до 2 тыс. км), выпущенный в количестве 85 единиц. В ходе фолклендской войны аргентинские «Супер Этандары» с помощью противокорабельных ракет (ПКР) «Экзосет» потопили английские эсминец «Шеффилд» и контейнеровоз «Атлантик Конвейер».

В 1980-е годы началось производство совместного итало-бразильского боевого самолета, который в итальянские ВВС поступил под названием АМХ (110 боевых и 26 учебно-боевых), а в ВВС Бразилии называется А-1 (было закуплено 56 А-1, в том числе 11 учебно-боевых). Он также числится истребителем-бомбардировщиком, но фактически является чисто ударным самолетом с дальностью полета до 3 тыс. км.

Самолет F-1, принятый на вооружение ВВС Японии в конце 1970-х, был создан на основе учебного Т-2, но имел сверхзвуковую скорость и радиолокационную станцию для обнаружения воздушных целей – поэтому являлся истребителем-бомбардировщиком, а не штурмовиком.

Советским аналогом «Миража-5», то есть ударной модификацией истребителя-бомбардировщика, стал МиГ-23БН, на основе которого затем был создан МиГ-27 (производился по советской лицензии в Индии). Оба самолета достаточно широко экспортировались и участвовали в боевых действиях.

Например, ВВС Сирии потеряли 14 МиГ-23БН в ходе боев в Ливане в июне 1982 года («Ливан в арабо-израильских войнах: как была расколота страна», «НВО» от 29.05.20) и еще не менее двух в ходе нынешней гражданской войны. ВВС Шри-Ланки потеряли не менее трех МиГ-27 в ходе войны с ТОТИ («Тигры освобождения Тамил-Илама» – тамильское повстанческое движение) («Двухсерийная война», «НВО» от 09.08.19).

В Соединенных Штатах на основе «чистого» истребителя F-15 был создан ударный самолет F-15Е, способный, впрочем, вести оборонительный воздушный бой.

Его российским аналогом как раз и стал Су-34, созданный для замены Су-24. Как и F-15Е, он был разработан на основе «чистого» истребителя Су-27 и тоже способен вести оборонительный воздушный бой.

Александр Храмчихин

Александр Анатольевич Храмчихин – независимый военный эксперт.