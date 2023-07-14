Высокоточные когти орлана

Современные американские и европейские ракеты класса «воздух–поверхность» используют спутниковую навигацию на крейсерском участке полета и инфракрасную головку самонаведения для прямого попадания в цель. Фото Владимира Карнозова.

США развивают ракетное оружие, чтобы избежать контактного боя

Ракетная программа США начала развиваться после Второй мировой войны (см.: «Ракетный ренессанс Соединенных Штатов», «НВО» от 07.04.23). В дальнейшем значение ракетного оружия для американских военных очень быстро возрастало, так как именно это оружие позволяло обеспечить дистанционное поражение противника и избежать контактного боя с ним.

СТАНОВЛЕНИЕ

Постепенное уменьшение размеров ракет, совершенствование их двигателей, систем наведения, других компонентов привели к созданию различных классов этого оружия.

В частности, ракетное оружие стало поступать на вооружение боевых самолетов, а затем и вертолетов. Для использования в воздушном бою были созданы ракеты класса «воздух–воздух». Первой из них стала ракета малой дальности с инфракрасной головкой самонаведения (ГСН) AIM-9 «Сайдвиндер», поступившая в производство в середине 1950-х. Она оказалась исключительно удачной (уже произведено более 200 тыс. единиц), прошла множество модернизаций с постепенным увеличением дальности полета, чувствительности ГСН и т.д.

Сейчас в производстве в США находится AIM-9Х (ее дальность полета уже достигла 40 км, и это, видимо, не предел). Ракета экспортировалась во множество стран и использовалась во множестве войн. На основе трофейного «Сайдвиндера» была создана советская ракета аналогичного назначения К-13. AIM-9D использовалась как зенитная управляемая ракета (ЗУР) в зенитном ракетном комплексе (ЗРК) «Чапарэл».

В начале 1960-х были приняты на вооружение ракеты «воздух–воздух» AIM-4 «Фалкон» с полуактивным радиолокационным или инфракрасным наведением, которые, впрочем, оказались крайне неудачными. С тем же названием «Фалкон» затем была создана ракета AIM-26 – единственная в классе «воздух–воздух», которая несла ядерную боевую часть (БЧ) в 0,25 кт (существовал, впрочем, вариант с обычной БЧ), притом что дальность полета составляла всего 16 км. Разумеется, эта ракета никогда не применялась в бою. Более удачной оказалась AIM-7 «Спарроу», также принятая на вооружение в конце 1950-х – начале 1960-х. Имела полуактивную радиолокационную систему наведения и дальность полета от 11 км в ранних модификациях до 70 км в последних. Ракеты AIM-7М/Р применялись как ЗУР в корабельном ЗРК «Си Спарроу».

Кроме того, ВМС США имели ракету «воздух–воздух» AIM-54 «Феникс» с активным радиолокационным наведением и дальностью полета почти 200 км. Ее единственным носителем был палубный истребитель F-14 «Томкэт»; после его снятия с вооружения аналогичная судьба постигла и «Феникс».

Первой управляемой ракетой класса «воздух–поверхность» стала AGM-12 «Буллпап». Она имела радиокомандную систему наведения и дальность полета до 20 км, могла нести как обычную, так и ядерную БЧ, применялась в ходе вьетнамской войны (см.: «Фантомы» против МиГов», «НВО» от 24.03.23). Ее «наследницей» стала AGM-65 «Мейверик» с дальностью до 30 км (принята на вооружение в начале 1970-х). Различные модификации этой ракеты имели разные системы наведения: телевизионную на AGМ-65А/В/Н, инфракрасную на D/F/G, лазерную на Е, на ПЗС-матрице на поздних модификациях. Широко экспортировалась, применялась во многих войнах, до сих пор находится в производстве. Может применяться со всех американских тактических самолетов.

В стратегической авиации состояли на вооружении ядерная крылатая ракета AGM-28 «Хаунд Дог» (дальность полета 1,1 тыс. км) и аэробаллистическая AGM-69 SRAM (до 160 км, произведена 1541 ракета). Они оказались не самыми удачными и давно заменены на крылатые ракеты AGM-86.

Отдельным направлением в развитии ракет «воздух-поверхность» стало создание противорадиолокационных ракет, то есть наводящихся на радиолокационные станции (РЛС) противника по их излучению. Необходимость таких ракет стала очевидна в связи с высокими потерями американской авиации от вьетнамских ЗРК С-75.

Первыми такими ракетами стали AGM-45 «Шрайк». Дальность их полета составляла 52 км. Хотя сбить наведение «Шрайка» можно было путем выключения РЛС или изменения рабочей частоты, ее применение создало проблемы для вьетнамской ПВО (как минимум выключение РЛС срывало и работу самого ЗРК). Затем на основе корабельной ЗУР RIM-66 «Стандарт» была создана более устойчивая к помехам противорадиолокационная ракета AGM-78 «Стандарт ARM» с дальностью до 90 км.

В конце 1970-х – начале 1980-х на вооружение поступила противокорабельная ракета (ПКР) «Гарпун» (AGM-84 в авиационном варианте, RGM-84 – в корабельном, UGM-84 – при запуске с подводной лодки). Ракета имеет активную радиолокационную ГСН, дальность составляет 150 км (в модификации D – 220 км).

На основе «Гарпуна» была создана ракета AGM-84E SLAM с инфракрасной телевизионной системой наведения для поражения наземных целей. Она широко использовалась в ходе операции «Буря в пустыне» (см.: «Паралич диктатора», «НВО» от 05.03.21).

РАЗВИТИЕ

В начале 1980-х на вооружение ВС США поступили крылатые ракеты большой дальности с системой наведения TERCOM (по заранее заложенным цифровым картам местности), которая на поздних модификациях дополнена коррекцией по сигналам навигационной системы GPS.

Эти ракеты были способны лететь к цели на предельно малой высоте (с огибанием рельефа), при этом имели крайне низкую эффективную площадь рассеяния (ЭПР). Сочетание этих двух факторов делало для ПВО противника крайне сложной задачей обнаружение крылатых ракет, а большая дальность полета обеспечивала практически полную безопасность для их носителей. Основным недостатком ракет является дозвуковая скорость полета, поэтому на максимальную дальность им нужно лететь два-три часа. При этом у ракет нет никаких средств противодействия ПВО, кроме малой заметности.

На вооружение ВВС США поступила крылатая ракета воздушного базирования (КРВБ) AGM-86 ALCM, ее единственными носителями стали стратегические бомбардировщики В-52G/Н (12 и 20 ракет на самолете соответственно). Имеет дальность полета 2,4 тыс. км в ядерном варианте, 1,2 тыс. км в обычном снаряжении.

Было изготовлено 1715 ядерных ракет AGM-86В и 289 AGM-86C/D с обычной БЧ. Позже часть ядерных ракет была переделана под обычные БЧ по варианту CALCM. Как минимум несколько десятков ракет было израсходовано в войнах против Ирака и в ходе агрессии против Югославии в 1999 году (см.: «Пиррова победа НАТО», «НВО» от 22.03.19).

В дополнение к ним были произведены 478 ядерных КРВБ AGM-129 с дальностью полета до 3,7 тыс. км, но все они были ликвидированы по договору СНВ. Для замены AGM-86 разрабатывается КРВБ LRSO. Все 406 оставшихся в ВВС AGM-86C/D были официально сняты с вооружения в ноябре 2019 года.

Основной тенденцией развития авиационного вооружения с конца 1980-х стало максимальное повышение точности, которое должно обеспечить поражение цели первым же боеприпасом. Подобное оружие широко применялось уже в ходе операции «Буря в пустыне», а начиная с интервенции в Ирак в 2003 году (см.: «Почему США проиграли войну в Ираке», «НВО» от 16.03.18) США, по сути, используют уже только высокоточное оружие. Ракеты «воздух-воздух» и противорадиолокационные ракеты являются по определению высокоточными.

В 1990-е годы была принята на вооружение ракета «воздух–воздух» AIM-120 AMRAAM с активным радиолокационным наведением, которая стала неким синтезом «Спарроу» (по размерам) и «Феникса» (по дальности: от 50 км у первых модификаций до 180 км у последних). Ракета экспортировалась во многие страны, прошла ряд модернизаций. Последние модификации до сих пор находятся в производстве, общий выпуск может превысить 20 тыс. ракет. Используется в качестве ЗУР в норвежском ЗРК NASAMS.

С начала 1980-х годов на вооружении находится противорадиолокационная ракета AGM-88 HARM с дальностью полета не менее 100 км. Благодаря наличию запоминающего устройства может работать по выключенной РЛС или по РЛС, меняющей рабочую частоту. Разрабатывается вариант этой ракеты AGM-88G с дальностью до 300 км. Именно AIM-120 (в варианте ЗУР) и HARM (которую удалось приспособить для использования с МиГ-29 и Су-27) в 2022 году получила от США Украина.

Особым классом оружия стали управляемые авиабомбы (УАБ), не имеющие двигателей, то есть не являющиеся ракетами. По сути, они оказались неким промежуточным звеном между «настоящими» ракетами и традиционными неуправляемыми авиабомбами.

Семейство УАБ «Пэйвэй» (Paveway, от Precision Avionics Vectoring Equipment – буквально «высокоточное оружие») начало создаваться еще в 1970-е годы. Концепция подразумевала установку на обычные бомбы ГСН (лазерных или, реже, оптических) и аэродинамические поверхности.

Одним из вариантов данной концепции стала установка системы полуактивного лазерного наведения на авиационную неуправляемую ракету «Гидра-70» с дальностью полета до 11 км (эта система носит название PKWS – Precision Kill Weapon System, используется в первую очередь с вертолетов и легких штурмовиков). Необходимость подсветки цели лазером до попадания в нее УАБ несколько снижает ценность концепции (к тому же на лазерное излучение сильно влияет состояние атмосферы).

Этих недостатков не имеет семейство УАБ JDAM (Joint Direct Attack Munition), в рамках которого на обычные бомбы устанавливается система наведения по GPS. Обеспечивается дальность полета УАБ до 30 км от точки сброса.

Развитием этой концепции стала УАБ AGM-154 JSOW (Joint Standoff Weapon), которая при сбросе с больших высот может осуществлять планирование на дальность до 130 км. На некоторых последних вариантах УАБ устанавливаются как лазерная ГСН, так и система наведения по GPS, то есть происходит совмещение концепций «Пэйвэй» и JDAM.

Классической тактической КРВБ является AGM-158 JASSM (также наведение по GPS, а на конечном участке – инфракрасная ГСН, дальность полета от 370 до 1000 км). В настоящее время эта ракета является основным тактическим оружием американской авиации, поступила на вооружение еще только в ВВС Австралии, Финляндии и Польши.

На основе варианта JASSM-ER была создана и в 2018 году начала поступать на вооружение ПКР AGM-158C LRASM, предназначенная для замены ПКР «Гарпун». Имеет дальность полета 930 км.

Предполагается развернуть производство КРВБ AGM-158D JASSM-XR с дальностью полета до 1600 км и возможностью ведения разведки в полете.

Также к авиационному высокоточному оружию относится сверхзвуковая противотанковая управляемая ракета (ПТУР) AGM-114 «Хеллфайр» с лазерным наведением (в модификации AGM-114L – с активной радиолокационной ГСН) и дальностью стрельбы 10 км. Применяется с вертолетов, легких штурмовиков и боевых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). В Швеции используется как береговая ПКР RBS-17.

В качестве замены или дополнения к ракетам «Мейверик» и «Хеллфайр» созданы ракеты AGM-176 «Гриффин» (лазерное наведение, дальность 15 км) и AGM-179 JAGM (многоканальная ГСН, дальность до 30 км), которые могут применяться практически с любых самолетов (в том числе АС-130 и КС-130), вертолетов и БПЛА.

ПРОГНОЗ

В связи с тем что ВС США от «борьбы с международным терроризмом» вновь переориентируются на борьбу с равными по силам противниками, значение ракетного оружия для них еще более возрастет.

Будут активно разрабатываться ракеты большой дальности различных классов, обеспечивающие подавление и/или преодоление мощной ПВО и поражение самого широкого спектра целей, в том числе наиболее сложных. В частности, создается авиационная гиперзвуковая (скорость 6,5–8 М) аэробаллистическая ракета AGM-183 с дальностью полета до 1,6 тыс. км. Ее носителями станут стратегические бомбардировщики и, возможно, истребители-бомбардировщики F-15Е. Впрочем, пока испытания ракеты идут не слишком успешно, так что судьба этого и еще нескольких перспективных ракетных проектов ВВС США пока неясна.

Александр Храмчихин

Александр Анатольевич Храмчихин – независимый военный эксперт.