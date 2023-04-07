Ракетный ренессанс Соединенных Штатов

Американцы избегают контактного боя

Ракетная программа США начала очень быстро развиваться после Второй мировой войны в результате захвата американцами группы немецких конструкторов во главе с Вернером фон Брауном и образцов созданных ими ракет V-1 и V-2.

В дальнейшем значение ракетного оружия для американских военных быстро возрастало, поскольку именно это оружие позволяло обеспечить дистанционное поражение противника и избежать контактного боя с ним.

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ РЕАКТИВНЫХ СИСТЕМ

Поскольку в основе американской ракетной программы лежали немецкие разработки, то V-1 (Фау-1) можно считать прародительницей всех крылатых ракет, а V-2 (Фау-2) – прародительницей всех баллистических ракет Вооруженных сил США.

Крылатую ракету «Лун» (полная копия V-1) американцы собирались применить против Японии, но та капитулировала раньше, чем ракеты были подготовлены к применению. Затем на вооружение ВВС США поступили крылатые ракеты наземного базирования (КРНБ) MGM-1 «Матадор» с ядерной боевой частью (БЧ) и дальностью стрельбы 1 тыс. км, и MGM-13 «Мэйс», также в ядерном оснащении и с дальностью до 2,4 тыс. км.

Для ВМС США на основе V-1 была создана крылатая ракета морского базирования (КРМБ) «Регулус», которая могла запускаться как с подводных лодок (но только из надводного положения), так и с надводных кораблей. Ракета несла ядерную БЧ, дальность стрельбы достигала 900 км. В середине 1960-х – начале 1970-х все эти ракеты были сняты с вооружения в пользу баллистических ракет (БР).

На вооружение Сухопутных войск США в 1953 году начала поступать неуправляемая баллистическая ракета «Онест Джон» с дальностью полета от 25 до 45 км. Она могла нести как ядерную, так и обычную БЧ. Армейскими управляемыми БР были MGM-5 «Капрал» (несла ядерную БЧ на дальность до 130 км), MGM-29 «Сержант» (могла использоваться и в обычном оснащении), MGM-52 «Ланс» (могла нести обычную БЧ на дальность 70–80 км или ядерную на 110–120 км).

Практически все перечисленные выше ракеты, как крылатые, так и баллистические, после списания использовались в качестве мишеней для противовоздушной и противоракетной обороны США.

Самую большую дальность среди армейских БР США имела MGM-31А «Першинг-1А» – 740 км. Она несла ядерную БЧ. Состояла на вооружении с конца 1960-х, в начале 1990-х была уничтожена по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

В конце 1950-х в США были созданы две ядерные баллистические ракеты средней дальности (БРСД; дальность – 2400 км): PGM-17 «Тор» для ВВС и армейская PGM-19 «Юпитер». Их развертывание в Европе стало важнейшей причиной Карибского кризиса (Советский Союз развернул аналогичные по назначению ракеты на Кубе). После вывода советских ракет с Кубы как «Торы», так и «Юпитеры» были сняты с вооружения.

Одной из причин отказа от этих ракет (кроме «размена» с СССР) стало принятие на вооружение гораздо более совершенных баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) «Поларис», которые размещались на 41 американской и на четырех британских атомных подлодках (ПЛАРБ) (по 16 БРПЛ на каждой). Всего было выпущено 509 моноблочных БРПЛ «Поларис» А1/2 (дальность полета – 2,2–2,8 тыс. км), а затем 644 «Поларис» А3 (в том числе 133 для Великобритании) с дальностью 4600 км и тремя БЧ по 200 кт.

БРПЛ «Посейдон» могла нести до 10 ядерных БЧ по 50 кт. Их было выпущено 619, они заменили «Поларисы» на 31 американской ПЛАРБ. Все эти ПЛАРБ (из которых 12 еще успели перевооружиться на «Трайдент-1») и оба типа БРПЛ были ликвидированы в конце 1980-х – начале 1990-х в соответствии с договорами о стратегических наступательных вооружениях (СНВ).

В конце 1950-х на вооружение ВВС США поступили первые ядерные моноблочные межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) «Атлас» (дальность – 10,2 тыс. км). Уже к середине 1960-х они были списаны и переделаны в ракеты-носители (РН) для космических запусков. Вместо них были приняты на вооружение МБР LGM-25 «Титан» с дальностью полета 15 тыс. км и БЧ мощностью 9 Мт. Они были сняты с вооружения в середине 1980-х, некоторые были также использованы как РН, остальные уничтожены в рамках СНВ.

После этого основными МБР наземного базирования стали «Минитмены». МБР LGM-30А/В «Минитмен-1» и LGM-30F «Минитмен-2» имели дальность полета 9–11 тыс. км и несли ядерную БЧ мегатонного класса. Круговое вероятное отклонение (КВО), как и у предыдущих МБР, составляло 1–3 км. Было выпущено примерно 930 «Минитменов-1» (из них 385 использованы в испытательных пусках) и 668 «Минитменов-2» (использованы 189). Эти МБР были сняты с вооружения в рамках СНВ. При этом в США делались попытки использовать первые ступени «Минитменов-2» для создания ракет системы ПРО.

В 1970 году на вооружение поступил LGM-30G «Минитмен-3», дальность полета была повышена до 13 тыс. км, КВО не превышала 500 м, ракета несла три ядерные БЧ (170–475 кт). Было выпущено 830 «Минитменов-3», из которых примерно 300 израсходовано в испытательных пусках. В настоящее время на вооружении остается только эта МБР.

В 1950-е годы появились первые противотанковые управляемые ракеты (ПТУР) с кумулятивной БЧ. США долгое время отставали в развитии таких ракет и вынуждены были использовать французские ПТУР.

Лишь в 1960-е годы был создан американский противотанковый ракетный комплекс ПТРК BGM-71 «Тоу» (TOW – Tube-launched Optically-tracked Wire-guided, то есть наведение ПТУР является оптическим полуавтоматическим, осуществляется по проводам). Дальность стрельбы составляет от 65 до 3750 м.

ПТРК «Тоу» прошел через множество модернизаций. Начиная с варианта BGM-71Е «Тоу-2А» ПТУР этого типа имеет тандемную БЧ для пробития активной и/или разнесенной брони. ПТРК применялся во множестве войн, общее количество произведенных ПТУР имеет шанс достичь 1 млн. Кроме переносной пусковой установки (ПУ), может размещаться на джипах, БМП, БТР, вертолетах. В ряде стран «Тоу» выпускались по лицензии, в Иране производятся без лицензии (под названием «Туфан»).

Почти одновременно с «Тоу» на вооружение был принят ПТРК FGM-77 «Дракон» с аналогичной системой наведения, но меньшей дальностью стрельбы (до 1 км).

НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ

В начале 1980-х на вооружение ВС США поступили крылатые ракеты большой дальности с системой наведения TERCOM (по заранее заложенным цифровым картам местности), которая на поздних модификациях дополнена коррекцией по сигналам навигационной системы GPS.

Эти ракеты способны лететь к цели на предельно малой высоте (с огибанием рельефа), имеют крайне низкую эффективную площадь рассеяния (ЭПР). Сочетание этих двух факторов делает для ПВО противника крайне сложной задачей обнаружение крылатых ракет, а большая дальность полета обеспечивает практически полную безопасность для их носителей. Основным недостатком этих ракет является дозвуковая скорость полета: на максимальную дальность им нужно лететь два-три часа. При этом у ракет нет никаких средств противодействия ПВО, кроме малой заметности.

Ракетой морского и наземного базирования стала BGM-109 «Томагавк». Она имеет дальность полета 2,4 тыс. км в ядерном варианте, 1,2 тыс. км в обычном снаряжении. Ядерных ракет BGM-109G «Грифон» наземного базирования было выпущено до 560 штук, все они ликвидированы по ДРСМД.

КРМБ «Томагавк», запускаемые с атомных ПЛ, крейсеров и эсминцев, были изначально созданы в трех вариантах: А – в ядерном снаряжении; В (она же TSAM) – противокорабельная ракета (ПКР) (активное радиолокационное наведение, дальность полета – 450 км); С (она же TLAM) – с обычной БЧ для поражения наземных целей. Всего было выпущено примерно 4 тыс. BGM-109А/В/С.

Позже появилась КРМБ BGM-109D с кассетной БЧ. Почти все КРМБ вариантов А и В были переделаны в С и D.

В начале ХХI века на вооружение поступили КРМБ BGM-109Е «Тактический Томагавк», коих уже произведено более 4 тыс. единиц. Около 200 «Томагавков», в том числе 65 «Тактических Томагавков» получили ВМС Великобритании. В ходе различных военных кампаний израсходовано не менее 2,3 тыс. «Томагавков». Именно эти КРМБ, а не авианосная авиация, сейчас являются главной ударной силой американского флота.

Кроме оперативно-тактических ракет (ОТР) «Першинг-1А» и КРНБ BGM-109G «Грифон», «жертвой» ДРСМД стала ядерная БРСД MGM-31С «Першинг-2». Она имела дальность полета около 1,8 тыс. км и очень высокую точность (КВО всего 30 м). Было произведено 384 такие ракеты.

После их ликвидации единственной американской нестратегической баллистической ракетой наземного базирования остается MGM-140 АТАСМS, принятая на вооружение в начале 1990-х (заменила «Ланс»). Несет кассетную БЧ на дальность 150–300 км, наведение ракеты корректируется по GPS. ПУ для этой ракеты являются реактивные системы залпового огня (РСЗО) М270 MLRS (одна или две ATACMS на ПУ) или М142 HIMARS (одна ATACMS на ПУ).

Наиболее современной американской МБР стала LGM-118А «Миротворец», более известная как МХ. Была принята на вооружение в конце 1980-х, несла до 10 БЧ по 300 кт на дальность 9,6 тыс. км, при этом КВО не превышало 90 м. Было выпущено 114 таких МБР, в испытательных запусках израсходована как минимум 51 МБР. По договору СНВ-2 данная МБР была снята с вооружения, ее БЧ частично переставлены на «Минитмены-3». Сами ракеты переделываются в космические РН «Минотавр».

Основу Сил ядерного сдерживания (СЯС) США по-прежнему составляют БРПЛ и их ядерные БЧ. UGM-96 «Трайдент-1» несла шесть БЧ по 100 кт на дальность 7,4 тыс. км. Устанавливалась на 12 ПЛАРБ ранних серий, а также на первых восьми ПЛАРБ типа «Огайо» (по 24 БРПЛ на каждой ПЛАРБ). Было произведено 595 БРПЛ, из которых 168 использованы при испытательных пусках.

В начале ХХI века были полностью заменены на БРПЛ UGM-133А «Трайдент-2», которые начали поступать на вооружение ПЛАРБ типа «Огайо» с начала 1990-х. Эта БРПЛ способна нести от 8 до 14 ядерных БЧ при КВО не более 120 м, дальность полета до 11,3 тыс. км. Изготовлено не менее 857 «Трайдентов-2», в том числе 72 для Великобритании. Как минимум 186 БРПЛ израсходовано в ходе испытательных пусков.

Поскольку СЯС неприменимы в обычных войнах, в США активно совершенствуется неядерное ракетное оружие. При этом основной тенденцией его развития стало максимальное повышение точности, которое должно обеспечить поражение цели первым же боеприпасом.

Подобное оружие широко применялось уже в ходе операции «Буря в пустыне» («Паралич диктатора», «НВО» от 05.03.21), а начиная с интервенции в Ирак в 2003 году («Почему США проиграли войну в Ираке», «НВО» от 16.03.18) США, по сути, используют уже только высокоточное оружие.

Примером наземного высокоточного оружия является принятый на вооружение в середине 1990-х ПТРК FGM-148 «Джавелин» с инфракрасной головкой самонаведения (ГСН). Имеет тандемную кумулятивную БЧ, после пуска совершает «горку» и поражает цель в менее защищенную верхнюю полусферу. Дальность стрельбы – до 3 км. Активно используется украинской армией против ВС РФ, но «чудо-оружием» «Джавелины» не стали.

БЛИЖАЙШЕЕ БУДУЩЕЕ

В связи с тем что ВС США от «борьбы с международным терроризмом» вновь переориентируются на борьбу с равными по силам противниками, значение ракетного оружия для них еще более возрастет. Будут активно разрабатываться ракеты большой дальности различных классов, обеспечивающие подавление и/или преодоление мощной ПВО и поражение самого широкого спектра целей, в том числе наиболее сложных.

Ведутся работы по программе Precision Strike Missile (PrSM) с целью создания ОТР дальностью до 700 км для замены АТАСМS. Причем этих новых ракет на ПУ должно размещаться вдвое больше, то есть четыре на М270 и две на HIMARS.

Универсальной гиперзвуковой ракетой может стать С-НGB с дальностью 2–4 тыс. км. Она будет использоваться как полезная нагрузка наземной системы Long Range Hypersonic Weapon (LRHW), батарея этой системы будет включать четыре ПУ по две БРСД на каждой. Возможно, эта система будет создана и в морском варианте для атомных ПЛ типа «Вирджиния». Судьба еще нескольких перспективных ракетных проектов ВС США пока неясна.

Александр Храмчихин

Александр Анатольевич Храмчихин – независимый военный эксперт.