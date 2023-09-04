Воздушные крепости заокеанской империи

Все больше задач ударной авиации США берут на себя беспилотники

Достижение безусловного превосходства в воздухе – основа американской военной стратегии, да и тактики тоже. Если достичь такого превосходства невозможно, Соединенные Штаты от войны откажутся (если только кто-то не нападет на них – но, как говорится, это вряд ли).

За годы Второй мировой войны все компоненты ВС США получили свыше 150 тыс. только боевых самолетов. К маю 1945 года ВВС США (которые в тот момент организационно входили в состав сухопутных войск) имели в строю почти 80 тыс. самолетов, в том числе более 43 тыс. боевых. А в ВМС США к этому времени «главными кораблями» уже были не линкоры, а авианосцы.

ПОСЛЕ ВТОРОЙ МИРОВОЙ

Вторая мировая «органично перетекла» в холодную войну. Уже в начале 1950-х годов бывшие союзники сошлись в корейской войне. Основу американской ударной мощи составляли «Сверхкрепости» В-29 (такие самолеты бомбили Японию в 1944–1945 годах) и средние бомбардировщики В-26 «Инвейдер» (эти машины были поршневыми). В Корее было потеряно 107 и 157 таких бомбардировщиков соответственно.

В 1950-е годы ВВС США эксплуатировали уникальный самолет, который сам по себе стал сочетанием поршневой и реактивной авиации. Еще в 1941-м началось создание стратегического бомбардировщика, который мог бы доставать до Германии с американской территории в случае захвата Гитлером Великобритании. В результате был создан В-36 с поршневыми двигателями, причем винты были не тянущие, а толкающие. С 1949 года на В-36D и следующие модификации дополнительно устанавливались еще и четыре реактивных двигателя. Было произведено около 400 машин В-36, воевать им не пришлось. Примерно в таком же количестве был выпущен В-50, ставший развитием В-29. В 1950–1960-е годы основу стратегической авиации США составлял реактивный бомбардировщик В-47 «Стратоджет». Заменой ему должен был стать В-58 «Хастлер», имеющий максимальную скорость более 2 тыс. км/ч и способный прорываться к цели на малых высотах. Но при этом его боевой радиус оказывался всего 4 тыс. км – то есть, по сути, он уже был «не совсем стратегическим». Поэтому самолет был выпущен в небольшом количестве и быстро снят с вооружения. Попытка создать бомбардировщик В-70 «Валькирия», имевший максимальную скорость 3,2 тыс. км/ч, провалилась.

В 1960-е годы в рамках истребительной «сотой серии» в США был создан первый самолет с изменяемой стреловидностью крыла F-111. Несмотря на свое «истребительное» название (F – fighter), самолет был «чистым» бомбардировщиком. Первое применение F-111А во Вьетнаме ( см. «Фантомы» против МиГов», «НВО» от 24.03.23) в марте 1968 года стало провальным (потеряно три самолета из шести в 55 вылетах). Но на заключительном этапе войны эти самолеты использовались гораздо успешнее (хотя было потеряно еще семь машин).

Применялись «Фантомы» также в апреле 1986 года против Ливии и зимой 1991 года против Ирака (см. «Паралич диктатора», «НВО» от 05.03.21) (потеряно по одному самолету), в том числе в варианте самолета РЭБ EF-111 (над Ираком была сбита именно такая машина).

F-111 были способны нести аэробаллистические ядерные (до 200 кт) ракеты AGM-69 SRAM (дальность – до 160 км), а в поздних модификациях могли применять различные управляемые авиабомбы (УАБ), а также противокорабельные ракеты (ПКР) «Гарпун». Состояли также на вооружении ВВС Австралии. В настоящее время ни в США, ни в Австралии ни одного самолета этого типа нет ни в строю, ни на хранении.

ПРОБЛЕМА ШТУРМОВИКА

Сомнительность концепции универсального истребителя-бомбардировщика проявилась во Вьетнаме, в частности в проблеме отсутствия штурмовика, то есть дешевого самолета с невысокими скоростью и потолком, но мощным вооружением и хорошей живучестью, способного работать непосредственно над полем боя при наличии у противника сильной противовоздушной обороны. Истребители-бомбардировщики не подходили для этого, будучи слишком дорогими и скоростными.

Пришлось возвращать с хранения поршневые штурмовики А-1 «Скайрейдер» времен корейской войны. Их было потеряно во Вьетнаме более 250 (в Корее – 211), при этом проблем этот самолет не решил.

Несколько более успешными оказались действия палубных штурмовиков А-4 «Скайхок». Во Вьетнаме морская авиация США потеряла не менее 360 «Скайхоков». Не менее 60 А-4 потеряли ВВС Израиля в войнах с арабами (последний – в июне 1982 года). Как минимум 22 «Скайхока» потеряли ВВС Аргентины в ходе фолклендской войны (см.«Война за острова», «НВО» от 19.04.19).

В ВМС США еще в конце 1960-х вместо «Скайхоков» на вооружение стали поступать палубные штурмовики А-7 «Корсар» (созданы на основе палубного же истребителя F-8 «Крусейдер»), они успели повоевать во Вьетнаме, где было сбито до 100 машин. Практически одновременно на вооружение поступили тяжелые палубные штурмовики А-6 «Интрудер», которые скорее были бомбардировщиками. Во Вьетнаме было потеряно не менее 85 А-6, по одному А-6 и А-7 сбили сирийцы в декабре 1983 года над Ливаном. На базе А-6 были созданы заправщик КА-6 и самолет радиоэлектронной борьбы (РЭБ) ЕА-6.

Что касается штурмовиков наземного базирования, то наиболее адекватным самолетом этого типа стал А-37, созданный на базе учебного Т-37. Он имел боевую нагрузку менее 2 т, но лучше всего подходил именно для противопартизанских действий. Во Вьетнаме было потеряно 22 А-37. Сейчас такие самолеты остаются на вооружении в ряде стран Латинской Америки и Азии.

Сразу после вьетнамской войны на вооружение американских ВВС поступил первый и, видимо, последний «полноценный» штурмовик А-10 «Тандерболт». Было построено 707 машин (кроме восьми прототипов и предсерийных). Штурмовик имел усиленное бронирование, разнесенные двигатели, был вооружен семиствольной 30-мм пушкой, мог нести до шести ракет «Мейверик». Он предназначался в первую очередь для борьбы с танками и, как считается, добился в этой борьбе очень серьезных успехов в ходе обеих иракских войн (потери составили шесть самолетов в 1991-м и один в 2003 году) и в Югославии в 1999 году (без потерь).

В настоящее время в строю осталось около 290 самолетов и примерно 100–110 на хранении. Прямой замены А-10 не получит. Предполагается, что его функции в будущей войне возьмут на себя частично F-35А, частично – ударные вертолеты и боевые беспилотные летательные аппараты (БПЛА).

В ХХI веке в США для экспорта были созданы «наследники» А-37 – легкие противопартизанские штурмовики АТ-802U и «Архангел», оба разработаны на основе сельскохозяйственных самолетов. Дальность полета этих машин составляет 1,5–2,5 тыс. км, боевая нагрузка не превышает 2,5 т, однако в нее могут входить противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) «Хеллфайр» и различные УАБ. На основе учебного самолета Т-6 «Тексан» создан легкий штурмовик АТ-6 «Волверин», который поступил на вооружение американских ВВС, но в незначительном количестве.

АПОФЕОЗ СТРАТЕГОВ

Стратегический бомбардировщик В-52 стал своеобразным символом не только ВВС США, но и вообще американской военной мощи. Первые два прототипа этого самолета были построены в 1951–1952 годах, 742 серийных самолета восьми разных модификаций (от А до Н) – в 1954–1963 годах.

Боевой радиус В-52 превышает 7 тыс. км (дальность – более 16 тыс. км), боевая нагрузка – 30 т. Самолет мог нести до 50 обычных авиабомб, или до 8 ядерных, или до 12 ракет AGM-69, на поздних модификациях – до 18 УАБ или тактических крылатых ракет воздушного базирования (КРВБ) (AGM-154, AGM-158), либо 12 (на В-52G) или 20 (на В-52Н) стратегических КРВБ AGM-86.

Во Вьетнаме были потеряны как минимум 22 В-52 (16 D, 6 G), хотя, по некоторым данным, потери могли достигать 34 единиц. К настоящему времени большая часть самолетов утилизирована или потеряна, исключение составляют машины двух последних модификаций. Из 102 В-52Н, произведенных в 1961–1963 годах, до сих пор остаются на вооружении 77, на хранении – еще 11. Из 193 В-52G, выпускавшихся в 1959–1961 годах, на хранении остается до 88 машин. В-52Н предполагается сохранить в строю ВВС США до 2040-х годов, что сделает В-52 абсолютным рекордсменом по долголетию за всю историю боевой авиации.

В середине 1980-х начал поступать на вооружение стратегический бомбардировщик с изменяемой стреловидностью крыла В-1В, который в концептуальном плане стал «наследником» F-111. Его задачей был прорыв ПВО на сверхзвуковой скорости на малых высотах. Боевой радиус В-1В (5,5 тыс. км) был несколько меньше, чем у В-52, а боевая нагрузка (34 т) даже больше. Однако стратегические КРВБ AGM-86 этот самолет нести не способен, хотя может брать до 24 AGM-158.

Именно в связи с отсутствием в составе вооружения AGM-86 В-1В постепенно был переориентирован на решение тактических задач в локальных войнах и даже исключен Вашингтоном из зачета договоров с Россией по стратегическим наступательным вооружениям (СНВ). Из 100 построенных машин этого типа в строю остаются 46, на хранении – 33.

Последним на данный момент стратегическим бомбардировщиком в составе ВВС США является В-2 «Спирит», построенный по схеме «летающее крыло» и по технологии «стелс» (принят на вооружение в конце 1980-х). Несмотря на очень большие размеры, самолет обладает весьма низкой эффективной площадью рассеяния (ЭПР). Из-за этого он стал самым дорогостоящим самолетом в истории (более 2 млрд. долл. за единицу). Планировалось закупить 132 таких бомбардировщика, но из-за ненормально высокой цены и по причине окончания холодной войны серия была сокращена в шесть раз – до 21 машины.

Самолеты применялись в ходе агрессии против Югославии в 1999 году (см. «Пиррова победа НАТО», «НВО» от 22.03.19), в обеих иракских войнах и в афганской кампании. Причем, как правило, боевые вылеты осуществлялись с основной авиабазы этих машин Уайтмэн (штат Миссури) с возвращением на тот же аэродром (разумеется, с несколькими дозаправками в воздухе).

Боевой радиус без дозаправки составляет примерно 5,3 тыс. км, боевая нагрузка – 27 т. Как и В-1В, В-2 не является носителем стратегических КРВБ. Может нести до 16 ядерных, или до 80 обычных бомб, или от 8 до 16 УАБ либо тактических КРВБ. В авиакатастрофе был потерян один В-2 (в 2008 году).

Новый стратегический бомбардировщик В-21 будет создан по той же концепции, что и В-2. В настоящее время именно В-21 является единственным ударным самолетом, создающимся в США.

Совершенно особым явлением стал производившийся в 1980-е годы самолет F-117 (выпущено 64 машины). Как и F-111, он, несмотря на «истребительное» обозначение, был тактическим бомбардировщиком. Это первый в мире самолет, построенный по технологии «стелс», с максимальным снижением заметности в радиолокационном и инфракрасном диапазонах. Снижение заметности было достигнуто за счет значительного понижения летных характеристик. Самолет мог нести две ядерные бомбы, или две УАБ, или одну-две ракеты («Мейверик» или противорадиолокационные AGM-88 HARM).

F-117 был впервые применен в ходе интервенции США в Панаму в 1989 году (см. «Самоуправство на заднем дворе», «НВО» от 27.12.19), затем в войнах в Ираке и Югославии. Самолет летал только ночью для поражения наиболее приоритетных целей. Один F-117 был сбит над Югославией в марте 1999 года с помощью зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-125. Формально эти самолеты сняты с вооружения, фактически 49 оставшихся F-117 находятся на хранении на той же авиабазе Тонопа, где они базировались ранее, и могут быть возвращены в строй в случае необходимости (в 2021 году четыре из них на самом деле вернулись в строй).

В настоящее время в ВС США стремительно растет количество БПЛА различного размера и назначения, они способны решать все более широкий круг задач (см. «Американские летчики летать не любят», «НВО» от 26.05.23). Беспилотники не заменят полностью пилотируемую авиацию, но заменителем именно ударной (бомбардировочной и штурмовой) авиации станут в первую очередь. Именно поэтому в США и создается на перспективу только В-21.

Александр Храмчихин

Александр Анатольевич Храмчихин – независимый военный эксперт.