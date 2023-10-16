Знаменитые «Миражи» и колониальные виражи

Послевоенное становление французских ВВС в самом кратком описании

В конце Второй мировой французские Военно-воздушные силы оказались «придатком» американской авиации. Естественно, что после окончания войны подобная ситуация сохраняться не могла. У Парижа были слишком большие геополитические амбиции, совершенно не соответствующие его роли во Второй мировой, но требующие немедленной «реанимации» Вооруженных сил Франции.

Очень много оружия требовали колониальные войны, начавшиеся во Вьетнаме («Индокитайская катастрофа», «НВО», 24.05.19), а затем и в Алжире («Боевые операции Франции после Второй мировой», «НВО», 15.11.19).

САМОЛЕТЫ ДЛЯ ЗАМОРСКИХ ВОЙН

В 1950-е годы в Соединенных Штатах было приобретено более 200 поршневых бомбардировщиков В-26 «Инвейдер» и столько же поршневых истребителей времен Второй мировой – F4, F6, F8. А затем – более 850 реактивных истребителей F-84 «Тандерджет», F-86 «Сейбр» и F-100 «Супер Сейбр» (в том числе в разведывательных вариантах), более 100 штурмовиков А-1 «Скайрейдер», около 300 противолодочных самолетов нескольких типов, более 120 транспортных С-47 (DC-3), около 1000 легких и учебных самолетов, около 650 вертолетов (часть из них была произведена в самой Франции, а также в Италии).

Из Великобритании Франция получила до 600 реактивных истребителей «Метеор», «Веном» и «Вампир» (большая часть этих машин была произведена по лицензии во Франции же).

Но значительное количество самолетов и вертолетов было изготовлено и по французским проектам. Так, было выпущено примерно 1,1 тыс. (как для своих ВВС, так и на экспорт) реактивных истребителей «Вотур», «Мистер», «Супер Мистер», «Ураган».

Машины этих типов принимали чрезвычайно активное участие в арабо-израильских войнах, а затем «Мистеры» и «Ураганы», перепроданные Израилем, в составе ВВС Сальвадора участвовали в гражданской войне в этой стране.

В количестве 89 единиц (в том числе 12 для Индии) был выпущен палубный противолодочный самолет «Ализе», состоявший на вооружении французской морской авиации до 2000 года. Реактивный учебно-боевой самолет СМ-170 «Мажистер», кроме самой Франции, по французской лицензии производился в Германии, Израиле, Финляндии, в нескольких странах эта машина эксплуатируется до сих пор.

В количестве 425 единиц выпускался транспортный самолет «Норатлас», который экспортировался в 12 стран. Также был создан и активно продавался за рубеж легкий самолет МН-1521 «Бруссар». Наконец, во Франции был разработан вертолет «Алуэтт-2», выпускавшийся в вариантах SA313, SA315, SA318 общим количеством до 1,3 тыс. как в военных, так и в гражданских целях.

В конце 1950-х Париж начал форсированно развивать свою ядерную программу – после того как Франция в ноябре 1956 года вынуждена была прекратить совместную с Великобританией и Израилем агрессию против Египта под угрозой ядерного удара со стороны СССР; при этом Вашингтон неожиданно поддержал Москву, а не своих традиционных союзников («Суэцкий канал как яблоко раздора», «НВО», 06.11.20). В Алжире были созданы два ядерных полигона (Регган и Ин-Эккер). Первые ядерные испытания на них были проведены в 1960 и 1961 годах.

В 1962 году Алжир получил независимость, поэтому Франция до 1966 года вынуждена была арендовать Регган и Ин-Эккер до создания новых полигонов во Французской Полинезии (на атоллах Муруроа и Фангатаофа). В мае 1962 года была испытана первая французская ядерная авиабомба AN-11 мощностью 60 кт при массе 1,5 т. Затем была создана бомба AN-22 мощностью 70 кт, состоявшая на вооружении до конца 1980-х.

В РАСЦВЕТЕ СЛАВЫ

США в 1960-е годы поставили Франции 42 палубных истребителя F-8 «Крусейдер», 12 заправщиков КС-135, до 30 легких и учебных самолетов. К «Крусейдерам» прилагались ракеты «воздух-воздух» AIM-9 «Сайдвиндер», при этом в самой Франции была создана ракета того же класса R-530.

И именно в 1960-е началось серийное производство боевых самолетов семейства «Мираж», которые стали единственными в мире реальными конкурентами американским и советским машинам.

Одной из этих машин был реактивный сверхзвуковой бомбардировщик средней дальности «Мираж-4», способный нести одну ядерную бомбу AN-22, либо одну ракету ASMP, либо набор обычных боеприпасов (ракет и бомб). Было построено 66 машин (только для ВВС Франции), из которых 12 были переоборудованы в разведчики, а 18 модернизированы по варианту «Мираж-4Р». В настоящее время до 20 «Мираж-4» находятся на хранении без перспектив возвращения в строй, замены им не планируется.

Гораздо более широкое распространение получил истребитель-бомбардировщик «Мираж-3», выпущенный общим количеством 1422 единицы. На его основе был создан «Мираж-5» (преимущественно ударный самолет, выпущено 582 единицы), который, в свою очередь, стал основой для израильских самолетов «Нешер» и «Кфир» (суммарно произведено до 300 машин).

Покупателями «Миражей-3/5» стало не менее 20 стран, эти самолеты стали участниками ряда масштабных войн.

Так, «Миражи-3» ВВС Пакистана сбили в декабре 1971 года до восьми индийских самолетов (в основном это были «Канберры» и «Хантеры» английского производства), причем, по-видимому, без потерь («Нью-Дели отмечает одну из самых важных побед», «НВО», 04.12.20).

В свою очередь, ВВС Аргентины в войне за Фолкленды потеряли 13 «Миражей» и «Нешеров» (в Аргентине назывались «Даггер»), которые не сбили ни одного английского самолета («Война за острова», «НВО», 19.04.19).

Как минимум один «Мираж-3» ВВС ЮАР был сбит в Анголе («Ангола – трудный путь к свободе», «НВО», 30.11.18), при этом на счету этих машин несколько сбитых самолетов ВВС Анголы.

Израиль на протяжении почти четверти века был основным направлением французского военного экспорта. В частности, ВВС Израиля получили 77 «Миражей-3», а «Мираж-5» изначально разрабатывался именно по израильскому заказу.

Почти исключительно французскими самолетами ВВС Израиля разгромили арабскую авиацию во время Шестидневной войны 1967 года. Но при этом и все потери ВВС Израиля пришлись на самолеты французского производства: семь «Миражей-3», 11 «Ураганов», четыре «Вотура», четыре «Мистера», восемь «Супер Мистеров», семь СМ-170, один «Норатлас».

Однако именно Шестидневная война привела к разрыву франко-израильского военного сотрудничества – причем тоже как минимум на четверть века. Именно из-за этого разрыва евреи создали на основе «Миражей» свои самолеты.

Затем «Миражи» приняли участие в «Войне на истощение» 1967–1970 годов, на заключительном этапе которой встречались в бою с МиГ-21 советских ВВС («Битва на истощение», «НВО», 01.03.19). После чего возникла народная мудрость: «Увидел «Мираж» – не ложись в вираж» (французские самолеты превосходили советские истребители в горизонтальном маневре).

Потери израильтян за эту войну составили не менее 10 «Миражей», возможно – до 25.

Наконец, случилась Октябрьская война 1973 года («Судный день Израиля», «НВО», 19.10.18), в ходе которой было потеряно 11–12 «Миражей-3», а также пять-шесть «Супер Мистеров». После чего французские самолеты в ВВС Израиля окончательно уступили место американским.

Кроме того, в 1960-е годы во Франции были созданы противолодочный самолет «Атлантик» (выпущено 87 единиц, а затем 28 «Атлантик-2», состоящих на вооружении до сих пор). А также, совместно с ФРГ, транспортный самолет С-160 (выпущено 214 машин, включая экспортные и гражданские). Ограниченной серией (90 машин) выпускался палубный истребитель «Этандар».

Развитием вертолета «Алуэтт-2» стал «Алуэтт-3», произведенный в вариантах SA316 и SA319 в количестве свыше 2 тыс. единиц. Изготавливался по лицензии в Швейцарии, в Румынии (под названием IAR316), в Индии (под названием «Четак»). Также был создан тяжелый транспортный вертолет SA321 «Супер Фрелон», который широко использовался и в морской авиации в вариантах вертолета противолодочной обороны (ПЛО) и носителя противокорабельных ракет (ПКР). В последнем качестве эти вертолеты особенно активно применял Ирак во время Ирано-иракской войны («Битва за баррель», «НВО», 28.05.21). В Китае «Супер Фрелоны» выпускались и как транспортные, и как противолодочные под названием Z-8 («Поднебесная винтокрылая империя», «НВО», 17.12.21).

«ЯГУАРЫ» В ЮЖНЫХ ШИРОТАХ

В 1970-е годы на базе ядерной боевой части (БЧ) G50 от баллистической ракеты средней дальности (БРСД) S-3 мощностью 25 кт была разработана ядерная авиабомба AN-52. Кроме того, для французских самолетов были приняты на вооружение ракеты класса «воздух-воздух» R-530 (средней дальности) и R-550 (малой дальности), а также AS-30 класса «воздух-поверхность».

В области же собственно авиастроения в 1970-е годы проявилась тенденция тесного сотрудничества между Францией и Великобританией. В рамках этого сотрудничества был создан штурмовик «Ягуар», ВВС каждой из стран получили по 200 самолетов, 120 самолетов было построено по лицензии в Индии (еще 40 куплено в готовом виде).

Франция потеряла несколько «Ягуаров» в африканских войнах. Британские и французские «Ягуары» прошли через «Бурю в пустыне» («Паралич диктатора», «НВО», 05.03.21) без потерь, как и аналогичные самолеты ВВС Эквадора через войну против Перу в 1995 году («Симон Боливар и его непростое наследие», «НВО», 09.11.18).

Другим совместным проектом стал вертолет «Линкс», созданный как в наземном ударном, так и в морском вариантах; но эта машина была в большей степени британской (во Франции для ее ВС было построено лишь 40 «Линксов»).

И наоборот, многоцелевой вертолет SA330 «Пума», построенный в количестве 697 единиц (в том числе в гражданском варианте), стал в большей степени французским. Производился по лицензии в Румынии под названием IAR330 (не менее 160 вертолетов) и в ЮАР без лицензии под названием «Орикс» (выпущено 122 машины). Аргентина потеряла семь вертолетов этого типа на Фолклендах, ЮАР – не менее трех в Анголе.

Еще один самолет был создан совместно с ФРГ – учебно-боевой «Альфа Джет», выпущенный в количестве 480 единиц (из них Франция получила 176 машин, ФРГ – 175).

Чисто французским стал вертолет «Газель», выпускавшийся в количестве почти 1,8 тыс. машин в вариантах SA341 и SA342, а также по лицензии в Египте и в Югославии. Поставлялся в Китай, где, как ни странно, не был скопирован. Применялся ВС Сирии в войне 1982 года в Ливане («Ливан в арабо-израильских войнах: как была расколота страна», «НВО», 29.05.20) с крайне противоречивыми результатами, также используется в нынешней гражданской войне в этой стране.

Французская армия использовала «Газель» в ходе различных войн в Африке (в своих бывших колониях). В ходе «Бури в пустыне» данный вертолет активно применялся как иракской армией, так и несколькими ВС антииракской коалиции.

Было начато производство легкого многоцелевого вертолета AS350 «Экюрель», на основе которого позднее были созданы AS355 «Экюрель-2», а затем AS550 и AS555 «Фенек», а также китайский вертолет Z-11. Машины этого семейства выпускались (в том числе по лицензии в Бразилии) в различных военных и гражданских вариантах и в количестве нескольких тысяч единиц имеются в десятках стран мира.

Александр Храмчихин

Александр Анатольевич Храмчихин – независимый военный эксперт.