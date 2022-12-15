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Деловая газета "Взгляд"

Американские «Пэтриоты» бросают вызов России в небе Украины

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США намерены усилить ПВО Украины системами Patriot
США намерены усилить ПВО Украины системами Patriot.
Источник изображения: REUTERS/Radovan Stoklasa

США на этой неделе могут сообщить об отправке систем ПВО Patriot Украине. Окончательное решение по поставкам примет Джо Байден, однако тональность публикаций в западных СМИ намекает на то, что этот вопрос выглядит решенным. Как подобные действия Вашингтона скажутся на ходе СВО и что американским ЗРК могут противопоставить ВКС России?

Накануне стало известно, что Пентагон планирует отправить на Украину ЗРК Patriot. Как сообщает CNN, батарея Patriot включает в себя до восьми пусковых установок, каждая из которых содержит четыре готовых к запуску ракеты. При этом количество комплексов, которые могут быть переданы Украине, пока не называется.

Издание The Washington Post уточняет, что в настоящий момент планы по отправке Patriot на Украину окончательно не одобрены высшим руководством страны. Однако, по сообщению анонимных источников из правительства, подписание необходимых документов может произойти в ближайшее время.

Сообщается, что решение США отправить на Украину передовые образцы вооружения связано с активизацией атак России по военной и энергетической инфраструктуре. По данным источников CNN, на этой неделе поставки должен одобрить министр обороны Ллойд Остин, а затем они будут отправлены на утверждение президенту Джо Байдену.

Если будет принято положительное решение, комплексы могут быть отправлены к местам подготовки украинских военных в Германии в течение нескольких дней. Издание The New York Times также отмечает, что батареи Patriot использовались в многочисленных конфликтах с начала 90-х годов. В последний раз ЗРК использовался в январе этого года на авиабазе Аль-Дафра в ОАЭ.

Украина длительное время добивалась передачи ЗРК Patriot, но прежде получала отказ. Первые попытки осуществлялись задолго до начала российской спецоперации, еще на заре становления ультранационалистической власти в Киеве после госпереворота в 2014 году. В 2018 году подобные амбиции официально подтвердил тогдашний министр обороны Степан Полторак.

После начала СВО офис Владимира Зеленского требовал передачу ЗРК практически ежедневно, однако Пентагон и Белый дом не спешили удовлетворять эти запросы. Отказы связывались с репутационными рисками для американского ВПК в случае, если ВКС России уничтожат ЗРК или захватят их в качестве трофея.

Кроме того, репутационные риски являются неотъемлемыми спутниками ЗРК Patriot. Известно, что эти комплексы неоднозначно проявили себя во время американской кампании в Ираке. Но самый громкий провал ЗРК ожидал в Саудовской Аравии, когда полуграмотные хуситы с территории Йемена активно обстреливали нефтяную инфраструктуру саудитов, используя простейшие дроны и крылатые ракеты. Схожие проблемы наблюдались и у Израиля.

Тем не менее Patriot остается грозным видом вооружений, по своим характеристикам он заметно опережает системы ПВО, имеющиеся в распоряжении ВСУ. Командование противника надеется с их помощью еще больше затруднить работу российской авиации и чаще перехватывать другие воздушные цели. Также экспертами допускается возможность использования Patriot в качестве атакующего вида вооружений, но и без этого США серьезно повышают ставки в борьбе за небо Украины.

"Передача даже единичного экземпляра зенитного ракетного комплекса Patriot будет представлять серьезную угрозу для наших Вооруженных сил.

Этот тип ЗРК обладает большой дальностью и является одним из самых эффективных в мире", – рассказал доктор военных наук Константин Сивков. "Patriot – это многоканальный зенитно-ракетный комплекс, который очень хорошо себя показал во всех войнах и конфликтах с 90-х годов и по настоящее время. Он обладает огромным поражающим потенциалом и дальностью, способен поражать баллистические цели", ­– отметил собеседник.

"Против наших ракет малого радиуса действия, например, комплекса "Искандер", Patriot неэффективен, но он может уверенно вести борьбу с крылатыми ракетами. Вместе с тем опыт Саудовской Аравии показал низкую эффективность этого типа ЗРК против беспилотников, однако для пилотируемой авиации он представляет опасность", – рассуждает эксперт.

"Не стоит забывать, что на сегодняшний день Украине уже поставлено восемь переносных ЗРК NASAMS и примерно такое же количество ЗРК среднего радиуса действия IRIS-T, а также комплексы Crotale и другие", – рассказал Сивков.

"Получив к этим комплексам еще и Patriot, у Украины появляется возможность создать эшелонированную систему противовоздушной обороны. Она включит в себя три уровня ЗРК: Patriot большой дальности, NASAMS и IRIS-Т средней, а также Crotale и ряд других комплексов малой дальности западного производства", – полагает собеседник.

"Накопив порядка 150 ЗРК разного типа, ВСУ смогут полностью закрыть небо над своей территорией. Сейчас, по моим оценкам, у них есть около 20 различных комплексов. Вместе с тем я не вижу никаких препятствий для наращивания Западом поставок. Всё это требует от нас более активной работы по превентивному подавлению комплексов ПВО, имеющихся в распоряжении противника", – добавил Сивков.

В то же время военный эксперт Алексей Леонков сомневается в том, что новые поставки позволят ВСУ создать эшелонированную систему ПВО. Отдельные, как выражаются военные, "острова" объектовой ПВО и эпизодическое применение авиации со стороны украинской армии не повлияют на общую тактическую ситуацию в рамках СВО.

"Для того, чтобы построить эшелонированную систему ПВО, необходимо нечто большее, чем просто поставки западных ЗРК

и артиллерийских комплексов. Конечно, киевские пропагандисты постоянно говорят о том, что ВСУ уж точно "закроют небо" над страной. Но по факту именно ВКС РФ, авиация и системы противовоздушной обороны контролируют это воздушное пространство", – цитирует Леонкова "Донецкое агентство новостей".

Однако "военные эксперты в США признают, что Пентагон очень рискует, поставляя Patriot на Украину", указывает политолог-американист Малек Дудаков. "Для обслуживания одной системы требуется до 90 человек, а на их обучение уходит до полугода. Украинцев же будут тренировать в спешке. Эти сложности до сих пор и сдерживали Белый дом от поставок Patriot, как и стоимость его обслуживания. Одна ракета обходится в 3 млн долларов, а батарея ракет может стоить до 1 млрд долларов", – отмечает эксперт.

С другой стороны, для производителя этих систем – корпорации Raytheon – поставка ЗРК Украине является возможностью "выяснить на поле боя, насколько эффективно эта система может противостоять современным ракетам и дронам". "Если же она с ними не справится, то Вашингтон всегда может возложить ответственность за это на самих украинцев – которых, мол, толком не успели обучить пользоваться такой современной техникой", – резюмирует Дудаков.


Дарья Волкова, Евгений Поздняков

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Страны
Германия
Израиль
Ирак
Йемен
ОАЭ
Россия
Саудовская Аравия
США
Украина
Продукция
NASAMS
Patriot ЗРК
Искандер
Компании
Raytheon
Проекты
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