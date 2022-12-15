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США готовы поставить Украине зенитные ракетные комплексы Patriot

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Как сообщила американская телекомпания CNN в материале Barbara Starr "Exclusive: US finalizing plans to send Patriot missile defense system to Ukraine" ("Эксклюзив: США финализуют планы поставки ЗРК Patriot на Украину"), со ссылкой на слова двух официальных лиц США и высокопоставленного представителя правительства США, администрация президента США Джо Байдена завершает подготовку планов по поставке Украине американских зенитных ракетных комплексов Patriot, о чем может быть объявлено уже на этой неделе.

Запуск зенитной управляемой ракеты зенитного ракетного комплекса Patriot армии США, 2019 год (с) Jason Cutshaw / армия США

План Пентагона еще должен быть одобрен министром обороны США Ллойдом Остином, прежде чем он будет отправлен на подпись президенту США Джо Байдену. Трое официальных лиц сообщили CNN, что ожидается одобрение поставки.

Украина призывает США предоставить этот современный ЗРК большой дальности, который очень эффективен для перехвата баллистических и крылатых ракет, ввиду того, что Украина подвергается обстрелам русских ракет и беспилотников, которые разрушили ключевую инфраструктуру по всей стране. Это будет самая эффективная система оборонительного оружия большой дальности, отправленная Украине, и официальные лица говорят, что она поможет обеспечить безопасность воздушного пространства для стран НАТО в Восточной Европе.

Неясно, сколько ракетных пусковых установок будет отправлено, но типичная батарея Patriot включает в себя РЛС обнаружения и сопровождения целей, компьютеры, электроэнергетическое оборудование, командный пункт ​​управления огнем и до восьми пусковых установок, каждая из которых содержит четыре готовые к запуску ракеты.

Ожидается, что после того, как планы будут согласованы, ЗРК Patriot будут доставлены в кратчайшие сроки в ближайшие дни, а украинцы должны пройти подготовку их использованию на базе армии США в Графенвере в Германии, сообщили официальные лица.

Украина месяцами запрашивала этот ЗРК, но логистические проблемы, связанные с его поставкой и эксплуатацией, огромны. Несмотря на эти препятствия, "реальность того, что происходит на земле", заставила администрацию США принять решение, заявил CNN высокопоставленный представитель администрации, отметив продолжающиеся интенсивные русские ракетные обстрелы.

В отличие от систем ПВО меньшей дальности, ракетным батареям Patriot требуются гораздо более крупные расчеты, а для их надлежащего управления требуются десятки человек. Подготовка личного состава для ракетных батарей Patriot обычно занимает несколько месяцев, и теперь Соединенные Штаты будут осуществлять этот процесс под давлением почти ежедневных воздушных атак со стороны России.

Этот ЗРК широко считается одним из наиболее эффективных средств дальнего действия для защиты воздушного пространства от приближающихся баллистических и крылатых ракет, а также от самолетов. Из-за своей большой дальности и большой высоты он потенциально может сбивать русские ракеты и самолеты на большой дистанции от избранных ими целей на территории Украины.

Ранее США отправляли батареи ЗРК Patriot союзникам по НАТО, таким как Польша, для укрепления их обороны, а также поставляли другие системы вооружения на Украину, чтобы помочь противостоять русскому вторжению.

В последние годы США направили ЗРК Patriot в Саудовскую Аравию и Ирак для противодействия угрозам, исходящим от Ирана и его ставленников, а также в Тихоокеанский регион для сдерживания Северной Кореи.

В общей сложности этот комплекс приобрели более десятка союзников США, включая Германию, Японию и Израиль.

В последние месяцы США поставили Украине ЗРК NASAMS средней дальности.

CNN обратилась за комментариями в Совет национальной безопасности США.

CNN ранее сообщала, что администрация президента США Байдена рассматривает возможность дальнейшего продвижения [в поставках современного вооружения на Украину].

В прошлом месяце государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил CNN, что США "сильно сфокусированы" на предоставлении Украине систем противовоздушной обороны.

"Сейчас мы сильно сфокусированы на системах противовоздушной обороны, и не только мы, многие другие страны", - сказал Блинкен корреспонденту CNN Кристиан Аманпур.

"И мы работаем над тем, чтобы украинцы получили эти системы как можно быстрее, но также и как можно эффективнее, чтобы они были обучены работе с ними, чтобы у них была возможность их обслуживать, и все это должно быть в комплексе. У нас есть очень продуманный процесс, установленный министром обороны Ллойдом Остином в Рамштайне в Германии, который регулярно проводит встречи, чтобы убедиться, что украинцы получают то, что им нужно, и когда им это нужно".

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