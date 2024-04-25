Что известно о военной помощи США Украине с начала СВО

ТАСС-ДОСЬЕ. 24 апреля 2024 года президент США Джо Байден подписал пакет законопроектов об оказании военной помощи Украине, Израилю и Тайваню. На поддержку Украины предусмотрено выделение $60,84 млрд. При этом большая часть из этих средств будет направлена на восполнение американских военных запасов, сократившихся после поставок Киеву ($23,2 млрд) в последние два года. На текущую деятельность американских военных в регионе, такую как обучение украинских военнослужащих за пределами их страны и военное присутствие в странах восточного фланга НАТО, заложено $11,3 млрд. Часть средств пойдет на закупку вооружений для Киева у американского ВПК ($13,8 млрд).

ТАСС подготовил материал о военной помощи Вашингтона Киеву после 2022 года.

По данным Агентства по оборонному сотрудничеству и безопасности США, в 1991-2014 годах США предоставили Киеву военную помощь на $180 млн. В 2014-2021 годах, по оценке газеты The Washington Post, она составила примерно $3 млрд.

После начала специальной военной операции (СВО) РФ на Украине в феврале 2022 года США резко нарастили объемы военной помощи. Вооружение поставлялось на основании указов президента США (в случае возникновения чрезвычайных ситуаций президент имеет полномочия не согласовывать решение с Конгрессом), техника отгружалась напрямую и безвозмездно со складов американских военных. В марте 2022 года Конгресс принял законопроект о госрасходах, куда экстренно включили $13,6 млрд на военную, экономическую и гуманитарную помощь Киеву.

В мае 2022 года президент Джо Байден подписал закон о выделении $40,1 млрд на поддержку Украины. Из них $23,75 млрд были предусмотрены на военные цели - поставки вооружения, контракты с компаниями на восполнение американских арсеналов, помощь союзникам на укрепление восточного фланга НАТО. В декабре 2022 года глава государства утвердил расходы на национальную безопасность, в которых на военные цели Украине предусматривалось $27,88 млрд.

9 мая 2022 года Байден подписал закон о поставках вооружений по ленд-лизу. Согласно ему, США получили возможность "предоставить во временное пользование военную технику и имущество правительству Украины или правительствам стран Восточной Европы". Он должен был работать аналогично тому, как это было во время Второй мировой войны, когда США снабжали своих союзников без предоплаты и с длительной отсрочкой платежей. 30 сентября 2023 года этот закон, который ни разу не был применен на практике, прекратил действие.

В 2022 и 2023 годах США передали Украине более 60 траншей военной помощи. Ее размеры, согласно данным Исследовательской службы Конгресса (на декабрь 2023 года), составили $48,7 млрд. Помощь предоставлялась по трем каналам: по линии президентских полномочий было выделено $25,93 млрд, по линии Минобороны - $18 млрд, Госдепартамента - $4,73 млрд. В числе предоставляемых вооружений - противотанковые комплексы и ракеты к ним, стрелковое оружие и патроны, боеприпасы для ракетных систем с лазерным наведением, беспилотники, запчасти, средства связи, медицинское оборудование, грузовики и тягачи. Украинской армии были переданы также реактивные системы залпового огня HIMARS, которые в зависимости от применяемых снарядов позволяют уничтожать цели на расстоянии до 300 км, системы ПВО Patriot и NASAMS, комплекты наведения JDAM, которые могут преобразовать обычные авиационные боеприпасы в управляемые. Кроме того, ВС Украины получили барражирующие снаряды Switchblade, боевые машины пехоты Bradley, БТР M113 и Stryker, танки Abrams, бомбы малого диаметра GLSDB дальностью около 150 км, танковые снаряды с обедненным ураном. Помимо этого, с 2014 года США направляют на Украину на ротационной основе тренировочные миссии для подготовки кадров вооруженных сил. По данным агентства Associated Press (январь 2024 года), специалистами Вооруженных сил США было подготовлено примерно 18 тыс. военнослужащих ВСУ.

Осенью 2023 года в Республиканской партии, имеющей большинство в Палате представителей Конгресса США, наметился раскол по вопросу дальнейшего предоставления помощи Украине - значительная часть республиканцев высказалась за ее сокращение и перенаправление средств на внутренние нужды страны, либо за предоставление средств в кредит. В частности, экс-президент США и лидер республиканцев в избирательной кампании 2024 года Дональд Трамп призвал отказаться от безвозмездной помощи и давать деньги Киеву только в долг. Последний пакет помощи ($250 млн) из средств, одобренных Конгрессом, был выделен в конце декабря 2023 года, после чего Вашингтон отказался предоставлять помощь до тех пор, пока законодатели не одобрят новый законопроект о ее финансировании. 12 марта 2024 года США анонсировали транш на $300 млн, однако это было выделение без гарантии компенсации от Конгресса (Пентагон смог передать вооружения за счет экономии и перераспределения средств).