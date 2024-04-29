Бельгия планирует поставить Украине самолеты F-16 и средства ПВО до конца 2024 года

БРЮССЕЛЬ, 26 апреля. /ТАСС/. Бельгия поставит Украине свои самолеты F-16, средства и ракеты ПВО "как можно раньше" до конца 2024 года, сообщили премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо и министр обороны королевства Людивин Дедондер на пресс-конференции в Брюсселе. Они не назвали точного количества поставляемых самолетов и систем ПВО.

"Мы приняли решение поставить наши F-16 Украине как можно раньше, передача начнется до конца этого года", - заявил Де Кроо. В свою очередь министр обороны Людивин Дедондер объявила на той же пресс-конференции, что поставки будут осуществляться "с учетом получения [от США] новых самолетов F-35, чтобы не подорвать собственную обороноспособность [королевства]". Она мотивировала данное решение Брюсселя "новым наступлением Российской армии" и усиливающимися воздушными ударами со стороны России.

"Бельгия наряду с Данией и Нидерландами принимает активное участие в коалиции по предоставлению самолетов Украине. Королевство продолжает интенсивную работу по подготовке украинских летчиков и авиатехников в Дании", - продолжила она.

"Правительство также приняло решение выделить €200 млн - чтобы подключиться к германской инициативе по поставкам средств ПВО на Украину в ближайшем будущем", - добавила Дедондер.

"По понятным соображениям безопасности, я не могу предоставить дополнительную информацию", - заключила министр обороны Бельгии.