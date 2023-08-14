Стало известно, когда украинские пилоты начнут летать на F-16

Первая группа украинских пилотов завершит обучение на F-16 только к следующему лету, пишет WP. Подготовку пройдут шестеро военных, еще двое находятся в запасе.

Киеву американские истребители нужны как можно быстрее, но первые пилоты едва ли закончат обучение раньше следующего лета.

Киев, Украина — Ожидается, что первая группа из шести украинских пилотов завершит обучение на F-16 американского производства лишь летом следующего года, заявили высокопоставленные правительственные и военные чиновники Украины, поскольку со стороны западных партнеров последовал ряд задержек в реализации сложной программы подготовки.

Заминки в графике стали воплощением разрыва между сторонниками Украины, которые считают F-16 ключевым инструментом долгосрочной обороны страны, и Киевом, который отчаянно просит передать самолеты в зону боевых действий как можно скорее, видя в них спасение от наступающих российских войск.

Президент Байден более года отклонял призывы Украины передать F-16, однако в мае изменил курс и поддержал идею обучения пилотов ВСУ и передачу самолетов из других стран. Провести подготовку вызвались Дания и Нидерланды, и это дало Киеву надежду, что самолеты встанут на защиту воздушного пространства страны уже в сентябре.

Эта модель взаимоотношений Украины с ее главным покровителем, США, уже не раз повторялась: Вашингтон неоднократно отклонял запросы Киева, но позже уступал.

Однако начало подготовки уже не раз откладывалось, и Украине, по всей видимости, придется выдержать еще один год без истребителей. <…>

Администрация Байдена посулила неизменную поддержку европейской инициативы, однако, по словам чиновников, программа обучения едва сдвинулась с мертвой точки. В середине июля советник по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США окажут поддержку, "как только европейцы будут готовы".

Тревога, которую испытывают украинские официальные лица, подчеркивает напряженность между Киевом и его сторонниками по вопросу дальнейшей поддержки страны — как помочь ей добиться успеха против численно превосходящих и лучше вооруженных российских сил. Кроме того, сложившаяся ситуация подчеркивает разногласия в рядах сторонников Киева: некоторые европейские союзники требуют предоставить ему максимальные возможности для защиты, а администрация Байдена — безусловно крупнейший донор военного снаряжения — осторожно взвешивает следующие шаги.

Верховный главнокомандующий Украины генерал Валерий Залужный раскритиковал западных партнеров за расчет, что ВСУ проведут успешное широкомасштабное контрнаступление без современной авиации. Киевские официальные лица подчеркивают, что без истребителей образца F-16 они не могут соперничать с русскими в небе.

Украинские солдаты на передовой заявили, что низколетящие российские вертолеты успешно атакуют их сухопутные войска отчасти потому, что Киеву нечего им противопоставить.

Первый этап обучения пройдут всего шесть пилотов — примерно пол-эскадрильи, сообщили двое украинских чиновников на условиях анонимности в силу деликатности вопроса. Два других летчика определены в резерв.

Хотя пилоты уже свободно говорят по-английски, им предстоит сперва посетить четырехмесячные языковые курсы в Великобритании, чтобы ознакомиться с авиационной терминологией, сообщили чиновники. Параллельно обучение будет проходить и наземный персонал, чьи навыки в английском могут быть слабее. По словам украинских чиновников, на обучении экипажей целиком, а не только пилотов настояла Дания. Министерство обороны Дании от комментариев отказалось.

По словам украинских чиновников, это сдвинуло начало боевой подготовки на январь. Ожидается, что обучение займет до полугода. Вторая группа примерно такого же размера будет готова еще через шесть месяцев — примерно к концу следующего года.

"Это называется затягивать", — сказал один украинский чиновник. При этом оба собеседника нашего издания подчеркнули, что не хотят чересчур критиковать американских и европейских покровителей, чтобы не выглядеть неблагодарными.

Еще 20 пилотов ВСУ пройдут подготовку в Англии, заявили американские чиновники. При этом, по их словам, лучшие кадры украинских ВВС останутся дома, где продолжат совершать боевые вылеты на самолетах советской разработки, запускать французские ракеты SCALP и британские Storm Shadow.

Глава воздушного командования "Центр" ВВС Украины бригадный генерал Сергей Голубцов сообщил The Washington Post, что в перерывах между вылетами украинские летчики весь прошлый год посещали онлайн-курсы английского.

"Летный и наземный персонал пройдет дополнительный специализированный курс терминологии, необходимой для подготовки на F-16, — сказал Голубцов. — Обучение пилотов и другого персонала этой терминологии на Украине не представляется возможным из-за отсутствия соответствующего опыта".

По его словам, отобранные пилоты уже выучили базовый английский на хорошем уровне, и изучение дополнительной терминологии "не займет много времени".

Голубцов подчеркнул, что мощный радар F-16 позволит Украине определять больше целей и эффективнее противостоять самолетам, ракетам и беспилотникам противника, чем нынешний флот истребителей из советских МиГ-29 и Су-27. ВСУ также смогут развернуть на F-16 предоставленные Великобританией противокорабельные ракеты "Гарпун" (Harpoon). <…> В настоящее время такой возможности у Киева нет, сказал Голубцов.

По его словам, с F-16 также будут запускать высокоскоростные противорадиолокационные ракеты HARM, которые США отправили Украине еще в прошлом году. "Они уже адаптированы для запуска с МиГ-29, но без систем прицеливания их эффективность существенно ограничена", — подчеркнул он.

Советские самолеты на вооружении Украины имеют полуактивные самонаводящиеся боеголовки. Чтобы ракета попала в цель, они должны продолжать полет по прямой. Поэтому, по словам Голубцова, эти задания крайне опасны для летчиков.

Хотя правительство Зеленского и требует немедленной помощи в усилении ВВС Украины, у американских официальных лиц сложился иной взгляд на F-16. По их словам, этот инструмент не окажет влияния на ситуацию, сложившуюся на поле боя в ходе текущей операции Киева на востоке и юге страны, но поможет превратить Украину в хорошо вооруженную региональную державу, способную эффективно сдерживать Россию.

"F-16 — это наше долгосрочное обязательство перед Украиной, и к текущему контрнаступлению они иметь отношения не будут", — сказал пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал Патрик Райдер (Patrick Ryder). Он подчеркнул, что помощь США в области безопасности с началом вооруженного конфликта в феврале 2022 года уже превысила 40 миллиардов долларов и не прекращается. В настоящее время она включает в себя ракеты, оборудование для разминирования и средства ПВО. Райдер подчеркнул, что США поддержат союзников в попытке начать обучение F-16 как можно быстрее. <…>

Одномоторный F-16 развивает скорость до 2400 километров в час. Он эксплуатируется с конца 70-х годов и с тех пор неоднократно модернизировался. Это ценный истребитель не только для США, но и для американских партнеров. По данным производителя Lockheed Martin, во всем мире сейчас несет службу около трех тысяч таких самолетов.

Украина просит у союзников истребители с первых дней конфликта, но по-настоящему ее усилия набрали обороты лишь этой весной.

"Мы всегда давали им все необходимое и почти вовремя, — считает приглашенный профессор кафедры военных исследований Королевского колледжа Лондона Майкл Кларк (Michael Clarke). — Мы и сейчас дадим им то, что надо, но только слишком поздно".

Байден сменил позицию в мае — ранее американские чиновники несколько месяцев уверяли, что в этих самолетах на данном этапе борьбы нет нужды. Этого произошло на фоне усугубившегося давления как со стороны украинских и европейских чиновников, так и американских законодателей.

На июльском саммите лидеров НАТО представители Дании и Нидерландов объявили, что "коалицию истребителей" поддержали еще девять стран — Великобритания, Бельгия, Канада, Люксембург, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния и Швеция — и что обучение начнется в августе.

Однако в августе стало ясно, что планы еще только строятся. Дания и Нидерланды опасаются вдаваться в подробности как масштаба происходящего, так и сроков.

Министерство обороны страны отказалось комментировать, сколько времени займет программа, и не ответило насчет возможных задержек. Правительство Нидерландов работает над созданием учебного центра в Румынии, но американские чиновники заявили, что на это тоже потребуется время.

Представитель министерства обороны Нидерландов подполковник Марк ван де Бек (Mark van de Beek) сказал, что подробности еще уточняются.

Ключевая проблема, по словам Ван де Бека, — это нехватка в Европе учебно-тренировочных F-16. Так, те же Нидерланды переходят на более совершенные F-35 и перестали тренировать летчиков на F-16.

"Чтобы обучить летчика-истребителя, нужны подготовленные летчики-истребители, — сказал Ван де Бек. — Это дорого, и у небольших стран этой возможности больше нет". Он подчеркнул, что обучение пилотированию F-16 в боевых условиях — сложная задача, которая должна выполняться поэтапно. Он сравнил этот процесс с автошколой. "Сначала вы включаете фары и поворотники, — сказал он, — а затем катаетесь по стоянке".

Но водить машину на стоянке (в данном случае: летать на тренировочном F-16) — это еще не воздушный бой, сказал он. Поэтому завершающим этапом станет боевая подготовка.

Украинские чиновники недоумевают, почему бы обучение не провести в США, ведь у них есть огромный штат инструкторов.

Только база ВВС Люк в Аризоне каждый год готовит на F-16 по 400 американских летчиков. Курс длится семь месяцев.

В начале года украинцев обучали работе с американской системой ПВО "Пэтриот" (Patriot) на военной базе в Оклахоме. По словам украинского чиновника, малое количество отобранных для обучения пилотов ВСУ обусловлено нехваткой инструкторов.

Однако их американские коллеги говорят, что Киев сам выдвинул лишь восьмерых пилотов. Официальный представитель США на условиях анонимности подтвердил, что администрация Байдена недавно получила их поименный список.

"У Украины есть лишь несколько пилотов, готовых к обучению, и еще примерно два десятка, которым, как нам сказали, необходим дополнительный курс английского", — сообщил чиновник.

Столь скромные цифры вызвали у Вашингтона встречное недоумение насчет неготовности Киева к столь амбициозной программе в самый разгар борьбы.

Администрация заявила, что одобрит передачу Украине истребителей из стран-партнеров по мере готовности этих сделок, как того требует законодательство США, но не сообщила о готовности проводить подготовку летчиков на территории Америки, будь то в ближайшее время или в долгосрочной перспективе.

Официальный представитель Вашингтона подчеркнул, что ведущую роль в обучении летчиков-истребителей на себя берут европейские страны — в отличие от ряда других инициатив по поддержке Украины. "Мы ясно дали понять, что готовы рассмотреть ряд вариантов поддержки", — подчеркнул чиновник.

Великобритания сама не эксплуатирует F-16, но готова обучить наземный персонал и провести начальную летную подготовку пилотов, тем самым заложив основу для более специализированного курса под эгидой Нидерландов и Дании. Официальный представитель Лондона сообщил, что британское правительство предложило обучать украинских пилотов на "Тайфуне", двухмоторном истребителе Королевских ВВС, но Киев предпочел F-16.

Как и США, британское правительство считает передачу этих истребителей долгосрочным вложением в развитие военной мощи Украины.

Хотя ожидается, что боевая подготовка самых опытных пилотов ВСУ займет полгода, западные союзники предложили отдельный курс для новичков — он займет более двух лет обучения, и в него войдет расширенный курс английского.

Авторы статьи: Изабель Хуршудян (Isabelle Khurshudyan), Эмили Раухала (Emily Rauhala) и Мисси Райан (Missy Ryan)

Статья написана при участии Сергея Моргунова