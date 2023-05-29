"Чудо-оружия не существует". Генерал Милли раскрыл Украине глаза на F-16

Генерал Милли: истребители F-16 дорого обойдутся и не станут "чудо-оружием" для Украины

Истребители F-16 будут стоить дорого и не станут "чудо-оружием" для Украины, пишет Politico со ссылкой на заявление генерала Марка Милли. Кроме того, до сих пор неясно, кто именно отправит ей эти самолеты, ведь они пользуются большим спросом на рынке.

В четверг, 25 мая, председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли (Mark Milley) предупредил, что истребители F-16 не станут "чудо-оружием" для Украины, однако Соединенные Штаты полностью поддерживают группу союзников по НАТО, которые решили взять на себя ведущую роль в подготовке украинских пилотов и которые в дальнейшем передадут эти самолеты Киеву.

"У русских есть тысяча истребителей четвертого поколения, – заявил Милли на пресс-конференции по итогам очередного заседания созданной Западом многонациональной группы по координации поставок оружия Украине. – Если вы собираетесь противостоять России в воздухе, вам понадобится значительное количество истребителей четвертого и пятого поколений. Поэтому, если вы посмотрите на стоимость и проанализируете затраты, самым разумным является именно то, что мы уже делали, а именно предоставление значительного количества интегрированных средств противовоздушной обороны для прикрытия боевого пространства и недопущения доминирования русских в небе".

С аналогичными замечаниями ранее на этой неделе выступил министр ВВС США Фрэнк Кендалл (Frank Kendall). Он отметил, что истребители F-16 "не позволят Украине кардинальным образом изменить ситуацию", хотя для Киева "они все же имеют определенный смысл. Истребители помогут ему в долгосрочной перспективе".

Истребители намного дороже, чем артиллерийские снаряды и наземная техника, которые западные союзники поставляли на Украину в больших количествах, чтобы помочь ей дать отпор российским войскам на юге. По словам Милли, потратить деньги на это "оружие ближайшей перспективы", а не на дорогостоящие самолеты, было абсолютно целесообразно.

"Посмотрите на F-16, десять таких истребителей стоят миллиард долларов, а техническое обслуживание обойдется еще в миллиард, так что вы говорите о двух миллиардах долларов за десять самолетов", – сказал Милли. Если бы союзники отправили Украине истребители раньше, им попросту не хватило бы средств на поставки других вооружений, которые позволили Киеву продержаться, добавил он.

"На войне не существует чудо-оружия, F-16 им не является – так же, как и все остальное", – подчеркнул Милли.

В четверг, 25 мая, министр обороны США Ллойд Остин (Lloyd Austin) объявил, что Дания и Нидерланды возглавят совместные усилия коалиции, направленные на то, чтобы обучить украинских пилотов управлению современными истребителями. По его словам, Норвегия, Бельгия, Польша и Португалия тоже изъявили желание участвовать в реализации программы подготовки.

Коалиция планирует на начальном этапе обучить около 20 украинских пилотов, хотя их точное число будет зависеть от способности стран реализовывать эту программу. Об этом сообщил представитель правительства Великобритании, который попросил не называть его имени.

По словам этого источника, Украине нужно, чтобы группа пилотов сначала изучила основы пилотирования, чтобы затем они могли начать обучаться управлению реактивными самолетами. С этой целью на начальном этапе основное внимание будет уделено наземной базовой подготовке украинских пилотов, которые затем перейдут к изучению конкретных самолетов, в том числе F-16. По словам представителей Министерства обороны США, обучение управлению F-16 будет проходить в Европе.

Однако до сих пор неясно, кто именно отправит свои F-16 и другие самолеты Киеву после того, как украинские пилоты пройдут обучение, и какую роль во всем этом будут играть Соединенные Штаты –кроме того, что они дают зеленый свет на передачу истребителей из третьих стран Украине.

Усилия по передаче Киеву истребителей F-16 стартуют только сейчас, поскольку президент Джо Байден объявил о готовности Соединенных Штатов поддержать инициативу по подготовке украинских пилотов только на прошлой неделе. Это стало серьезным отступлением от прежней позиции администрации США, которая ранее отказывалась обсуждать этот вопрос, называя его менее приоритетным.

Но, поскольку большая часть помощи, предназначенной для поддержки запланированного контрнаступления Украины, уже была доставлена, а количество ракетных ударов по объектам в Киеве увеличилось, за последние несколько недель украинские лидеры развернули новую "кампанию давления". Они настаивали на том, что эти истребители сыграют неоценимую роль в обеспечении противовоздушной обороны страны.

В настоящее время в Соединенных Штатах и Европе есть несколько десятков истребителей F-16 разной модификации и в разной степени боеготовности. По словам Кларка Купера (R. Clarke Cooper), бывшего главы военно-политического отдела Госдепартамента США, а ныне внештатного старшего научного сотрудника Атлантического совета, по мере того, как несколько стран НАТО закупают новые F-35, у них появится возможность передать более старые истребители Украине, – хотя эти самолеты, вероятно, потребуют некоторой модернизации, и с них нужно будет снять часть оборудования.

По его словам, "основываясь на прецедентах, это не должно стать проблемой" для отдельных стран, поскольку некоторые из них уже продавали свои старые F-16 с благословения Вашингтона.

Большим вопросом для альянса НАТО сейчас является то, у каких именно стран в эскадрильях или ангарах есть самолеты, которые можно отправить на Украину.

По мере того, как разные государства начинают приобретать все больше F-35, множество стран выстраиваются в очередь, чтобы скупить старые F-16. Хотя сейчас действительно есть самолеты, которые можно было бы передать Киеву, несколько потенциальных крупных сделок по покупке этих истребителей указывают на то, что интерес к ним очень высок и за пределами Украины.

Норвегия недавно продала 32 своих F-16 Румынии и сейчас ждет разрешения Вашингтона, чтобы продать еще дюжину частной компании Draken, заключившей контракт с Пентагоном на выполнение учебных полетов.

Дания тоже продает свои F-16 за границу. Совсем недавно она обсуждала сделку с Колумбией, а в настоящее время рассматривает возможность сделать то же самое с Аргентиной, что привлекло пристальное внимание Конгресса.

В мае, в ходе слушаний в комитете Сената по делам вооруженных сил с участием руководителей ВВС сенатор Марк Келли (Mark Kelly) указал на риск того, что Аргентина может купить китайские истребители, если Соединенные Штаты не одобрят продажу самолетов F-16 Данией.

"Думаю, нам нужно быть очень бдительными в этом вопросе, – предупредил Келли. – Мы можем противостоять их напору здесь, поспособствовав поставке датских F-16 в Аргентину. Это хорошая возможность. Это не просто передача самолетов. Это будет иметь реальное геополитическое и стратегическое значение".

Кендалл ответил, что знает об этой проблеме. "Сейчас она проходит через процедуру межведомственного рассмотрения. Но я думаю, что все понимают важность этого по причинам, на которые вы указали", – заявил он.

Старые истребители F-16, хотя они и дорогие, все же пользуются большим спросом во всем мире.

"F-16 остается рабочей лошадкой, – сказал Купер. – Не только для НАТО, но и во всем мире, и в ближайшее время это не изменится".

Автор статьи: Пол Маклири (Paul McLeary)