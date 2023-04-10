В Европе готовятся к маневрам «летающей армады» НАТО и не только.

В ближайшее время на территории Европы будут развернуты беспрецедентные по масштабности учения НАТО. Речь идет о маневрах Air Defender-2023 («Воздушный защитник»), которые пройдут с 12 по 22 июня на территории и в воздушном пространстве Польши, Германии, Нидерландов, Чехии, над акваторией Балтийского моря. В них примет участие более 10 тысяч военнослужащих и не менее 220 самолетов тактической и стратегической авиации из 24 стран альянса.

По заявлениям натовских военных, Air Defender-2023 позволит оптимизировать и расширить сотрудничество стран-участниц, и в то же время продемонстрировать силу альянса. Сценарий смоделирован на основе процедуры оказания помощи одной из стран по Статье 5 Вашингтонского договора. Однако очевидно, что главной целью проведения маневров «Воздушный защитник» станет отработка проведения воздушной наступательной операции ВВС союзников.

В рамках Air Defender Германия возьмет на себя роль руководителя и «основной авиабазы» в Европе. Берлин еще в 2018 году заявил о своей готовности выступить в качестве основной площадки для многонациональной авиагруппы (MAG) и для формирования крупных оперативных летных подразделений сил НАТО. Стало известно, что подготовка к учениям продолжалась четыре года и авиационные соединения в первую очередь обучались взаимодействию с командными структурами, штабом авиационного компонента объединенных сил (JFACJoint Forces Air Component HQHadquarters), который был предоставлен Центром воздушных операций в Калкаре.

Если подробнее говорить про участников учений, то заявлено развертывание 10 тысячной группировки НАТО и минимум 220 самолетов различных типов. Так, 100 самолетов выделят ВВС Национальной гвардии США из 35 штатов. В их числе как современные самолеты F-35, модернизированные F-16 и KC-46, так и более ранние модели A-10 и F-15C. В ближайшее время они будут переброшены из Соединенных Штатов в Европу. К слову, в истории известны только несколько примеров применения авиации Национальной гвардии США на международном уровне. В частности они касаются обеих войнах в Персидском заливе в 1991 и 2003 годах.

География стран, которые выделят свои войска для участия в Air Defender-2023, весьма обширна – это Бельгия, Болгария, Дания, Германия, Эстония, Финляндия, Франция, Италия, Япония, Хорватия, Латвия, Литва, Люксембург, Норвегия, Польша, Румыния, Швеция, Словения, Испания, Чехия, Турция, Венгрия, США, Великобритания.

Самолеты участников маневров в основном будут развернуты на трех авиабазах в Германии – Лехфельд в Баварии, Хон на земле Шлезвиг-Гольштейн и Вунсторф в Нижней Саксонии. Кроме этого, большое количество авиации НАТО, примут военные аэродромы Чехии и Нидерландов. При этом интенсивные полеты запланированы над акваторией Северного и Балтийского морей.

О масштабе мероприятия может свидетельствовать и тот факт, что на это время будет практически полностью закрыто воздушное пространство Европы. Как сообщает немецкое информационное агентство ZDF, воздушные коридоры для гражданских судов должны быть открыты только 2 часа в день, а также ночью и по выходным дням.

Наряду с крупнейшей переброской в Европу ВВС США с момента основания НАТО уже вовсю идет передислокация сухопутных войск США в рамках подготовки к другим еще более масштабным учениям США и НАТО Defender Europe-2023 («Защитник Европы»). Время проведения маневров «Защитник Европы» запланировано с 7 мая по 11 июня 2023 года. Однако подготовка к ним уже идет полным ходом. Так, заместитель пресс-секретаря Пентагона сообщила, что учения начнутся уже 22 апреля. Тем временем, в Испанию уже начала прибывать из США военная техника, которая будет задействована в ходе учений.

Сообщается, что в Defender Europe-2023 примут участие 9 тысяч американских военнослужащих и еще около 17 тысяч военных из 26 стран-членов НАТО, в том числе из Польши, Великобритании, Франции, Германии, Чехии, Хорватии и Румынии.

Организаторы учения не скрывают, что оно позволит отработать порядок переброски войск и техники США через океан для усиления союзников и «сдерживания угрожающей миру в Европе России».

Вместе с тем с 17 апреля и до 16 мая 2023 года в непосредственной близости от границ Беларуси и России запланированы международные учения Anakonda-2023 («Анаконда»). Они объединены с вышеперечисленными мероприятиями единым замыслом и планом. К Anakonda-2023 будут привлечены сухопутные войска, ВВС и ВМС Войска Польского, а так же союзники по Североатлантическому альянсу. В манерах примут участие 13 тысяч военнослужащих, в том числе 10 тысяч из Польши и 3 тысяч из США, Румынии, Словении, Швеции, Франции, Литвы, Латвии, Эстонии и Турции. Что касается вооружения, то на ключевых полигонах Польши в Дравско-Поморске, Бемово-Писке (Ожиш), Устке и Новой Дембе будут задействованы американские танки M1 Abrams, БМП M2 Bradley, САУ K9 Thunder и Krab, РСЗО Langusta. В акватории Балтийского моря планируются пуски противокорабельных крылатых ракет Naval Strike Missile (NMS).

Фактически Европа превратится как минимум на два месяца в один большой полигон. Только официально одновременно в маневрах будет принимать участие более 50 тысяч военнослужащих, до 300 самолетов, тысячи танков и бронированных машин. Тем временем, в попытках скрыть от мировой общественности истинные масштабы и цели военных учений страны НАТО стараются обойти положения Венского документа-2011. В то же время внезапный выход Варшавы из ДОВСЕ для поляков пытаются представить политическим шантажом Минска и Москвы. Одновременно Запад старается подчеркнуть, что проведение Россией СВО на Украине изменило взгляд на политику безопасности в Европе, а Defender или Air Defender сыграют важную роль в демонстрации единства и силы НАТО.

Заметим, что беспрецедентные по масштабности учения НАТО могут совпасть с ожидаемым «весенним наступлением» ВСУ. В Вашингтоне будут пристально приглядываться к ходу его проведения. Не секрет, что именно натовские штабы будут отвечать за координацию украинских сил. За океаном рассчитывают на успех, ведь на кону стоит не только управляемая ими марионеточная государственность Украины, но и политические очки Байдена в гонке за Белый Дом. Поэтому не исключено, что когда резервы бандеровцев иссякнут, то под прикрытием маневров, Войску Польскому отдадут приказ развернуть так называемую «миротворческую операцию» на Западной Украине. Так, польские войска станут буфером между силами США в Европе (Польше) и одновременно заградительными отрядами для ВСУ.

Таким образом, развертывание крупных сил США в Европе, вступление Финляндии в альянс с одновременным муссированием в СМИ темы о создании Конфедерации Польши и Украины является очередной попыткой расширения НАТО на восток. В свою очередь, абсолютный уход от транспарентности военных учений и военной деятельности в Восточной Европе несет прямую угрозу развязывания Третьей мировой войны.

Николай Астровский