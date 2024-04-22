Маск об атаке на Иран: Мы должны посылать ракеты не друг в друга, а к звездам

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Американский миллиардер Илон Маск прокомментировал новости об атаке на Иран, которую пока неизвестная сторона предприняла в ночь на 19 апреля.

По мнению владельца корпорации Space X, человечеству лучше строить ракеты для космических полетов, чем обстреливать ими друг друга.

Мы должны посылать ракеты не друг в друга, а к звездам

- написал американский предприниматель у себя на странице в соцсети.

Стоит отметить, что ситуация с вышеупомянутой атакой выглядит весьма неоднозначной. С одной стороны, ряд американских СМИ пишут, что это был ответ Израиля на недавний массированный удар Ирана. В то же время местные телеканалы Исламской Республики заявляют, что территория страны не подвергалась атаке со стороны иностранного государства.

В свою очередь, комментарий представителей КСИР и вовсе выглядит весьма странным. Там заявили, что ПВО в Исфахане отражала атаку «подозрительных объектов».

Если же местные телеканалы сообщают о том, что иностранные государства не атаковали Иран, то чьи тогда это были «подозрительные объекты»?

В целом, все-таки похоже на то, что за атакой стоит ЦАХАЛ, но стороны решили избежать эскалации. Так, Тегеран может заявлять о непричастности иностранных государств, что не требует соответствующего ответа от КСИР. Тем более, что обошлось без разрушений. При этом власти Израиля для своей аудитории могут озвучить «легенду» о том, что это был удар возмездия за недавнюю атаку, и на этом конфликт исчерпан.