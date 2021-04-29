Туристом на орбиту

28 апреля 2001 года к Международной космической станции отправился корабль «Союз ТМ-32». В состав его экипажа входил американский бизнесмен Деннис Тито, который стал исторически первым космическим туристом. Его пример вдохновил тех, кто мечтает взглянуть на нашу планету со стороны, но не имеет возможности заниматься космонавтикой профессионально. Однако путь к звёздам оказался для туристов не менее тернистым, чем для любых других землян.

Корпорация «Мир»

Космический туризм придумали писатели-фантасты, здраво полагавшие, что если когда-нибудь наступит эпоха массовых полётов вне Земли, то человечество неизбежно адаптирует к ним все виды своей деятельности. Со временем появятся пассажирские лайнеры и орбитальные отели, будут проводиться экскурсии по красивейшим местам соседних небесных тел, и устраиваться развлекательные шоу с использованием условий свободного космоса. Понятно, что поначалу подобные туры смогут позволить себе только очень богатые люди, но по мере расширения экспансии и появления значительного числа космических работников, которые могут тратить время на обслуживание любознательных дилетантов, снизится и средняя стоимость «билета». Кроме того, космический туризм наверняка будет использоваться для рекламы и поощрений.

Фантастика стала приближаться к реальности с появлением ракетно-космической системы многоразового использования «Спейс Шаттл» (Space Shuttle). Она создавалась не только для решения научных и военных задач, но и как коммерческий транспорт, способный приносить прибыль в сфере, всегда считавшейся убыточной. В качестве потенциально выгодного направления рассматривался вариант превращения одного из шаттлов в туристический корабль. В 1977 году, когда конструкция «Спейс Шаттла» окончательно определилась, компания Rockwell International предложила проект пассажирского модуля, устанавливаемого в грузовой отсек корабля. Стоимость изготовления модуля оценивалась в сумму от 200 до 300 млн долларов. В нём могли разместиться 74 туриста, а запасов жизнеобеспечения должно было хватить на трёхсуточный рейс.

Проект не получил поддержки руководства Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (National Aeronautics and Space Administration, NASA), однако сама идея закрепилась и в дальнейшем прорабатывалась инженерными коллективами. К примеру, в 1983 году появилось сразу две концепции обитаемых модулей, рассчитанных на 72 и 64 пассажира. Увы, себестоимость модификации снизить не удалось, поэтому выросла цена «билета»: в последнем варианте она составляла 1,5 млн долларов только на покрытие стартовых расходов без учёта амортизации, страховки, маркетинга, обучения пассажиров и т.п. Правда, разработчики верили, что при достаточно частых рейсах удастся снизить цену до 300 000, а при использовании нескольких шаттлов — до 25 000.

Орбитальный корабль системы Space Shuttle с пассажирским модулем. Иллюстрация художника Брайана Салливана из журнала «Popular Mechanics» (1985) Источник изображения: secretprojects.co.uk

Космические туристы внутри пассажирского модуля орбитального корабля Space Shuttle. Иллюстрация художника Эда Валигурски из журнала «Popular Mechanics» (1985) Источник изображения: warspot.ru

Некоторую надежду на воплощение амбициозных планов в жизнь давало намерение президента Рональда Рейгана возродить интерес американцев к космосу путём включения в экипажи шаттлов гражданских лиц, которые не участвовали в профессиональных отборах NASA. 27 августа 1984 года он объявил, что первым таким лицом станет школьный учитель. После жёсткого конкурса «билет» в космос получила Криста Маколифф. Она погибла вместе с другими членами экипажа корабля «Челленджер» (Challenger) во время катастрофы в январе 1986 года, что перечеркнуло все планы по использованию многоразовой космической системы в интересах развития новой формы туризма.

В то же время советская ракетно-космическая отрасль входила в свой самый «плачевный» период истории, когда от неё всё больше требовали коммерческой отдачи. После распада Советского Союза ситуация усугубилась, прекратилось госфинансирование, поэтому руководители предприятий стали изыскивать способы привлечь инвестиции за рубежом, предлагая довольно экзотические проекты. В конце 1991 года правительство Российской Федерации передало орбитальный комплекс «Мир» в аренду Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия». Почти целое десятилетие она осуществляла поддержку комплекса по контрактам с NASA, но поступавших средств всё равно не хватало. Кроме того, американцы шаг за шагом переориентировали совместную деятельность на строительство Международной космической станции (МКС), и «Мир» быстро терял привлекательность с коммерческой точки зрения. Тогда возникла мысль превратить комплекс в орбитальный «отель», принимающий богатых туристов. В октябре 1999 года была основана компания MirCorp Ltd со штаб-квартирой в Амстердаме — её учредителями стали РКК «Энергия» и американская фирма Gold & Appel Transfer S.A.

Орбитальный комплекс «Мир» в июне 1998 года. NASA Источник изображения: spaceflight.nasa.gov

На средства зарубежных партнёров MirCorp удалось в апреле 2000 года отправить экспедицию на «Мир»: космонавты Сергей Викторович Залётин и Александр Юрьевич Калери, прибыв туда на корабле «Союз ТМ-30», в течение семидесяти суток «оживляли» орбитальный комплекс. Планировалось создать на «Мире» интернет-портал с круглосуточной демонстрацией видов Земли и привлечь деньги за счёт «космической» рекламы. Нашёлся и первый желающий посетить станцию с туристическими целями — американский бизнесмен с инженерным образованием Деннис Тито, владелец консалтинговой компании Wilshire Associates, Inc. Он согласился заплатить 20 млн долларов за восемь дней в космосе.

Старт новой экспедиции запланировали на 30 ноября. Космонавты Салижан Шакирович Шарипов и Павел Владимирович Виноградов должны были отправиться на «Мир», принять там грузовой корабль «Прогресс М» и заниматься научными экспериментами. В начале февраля 2001 года к ним присоединились бы Талгат Амангельдиевич Мусабаев, Юрий Михайлович Батурин и Деннис Тито. После «пересменки» первый экипаж вместе с Тито вернулся бы на Землю, а второй — продолжил работу.

Однако на реализацию этих планов у MirCorp не осталось времени. Подготовка соглашений с потенциальными заказчиками ещё не завершилась, а ждать дольше было нельзя: высота полёта «Мира» ежедневно снижалась на 350-500 м. Хуже того, приближался максимум солнечной активности, и атмосфера Земли «распухла», что должно было ускорить падение комплекса. Во время предыдущей экспедиции орбиту «Мира» подняли с 333 до 383 км. Минуло чуть больше пяти месяцев, и всю добавку «съела» атмосфера! Парировать дальнейшее снижение было нечем — денег на плановый выпуск «Прогрессов» не хватало. Сход комплекса с орбиты в течение 2001 года стал практически неизбежным. 3 октября было принято решение о прекращении полёта «Мира». С Деннисом Тито договорились о переносе его полёта на МКС; посредником при этом выступила фирма Space Adventures Ltd, основанная инженером Эриком Андерсоном в 1998 году как «первая в мире космическая туристическая компания». 23 марта 2001 года орбитальный комплекс, созданный ещё при СССР, затопили.

Решение российской стороны доставить туриста на новую станцию было крайне негативно воспринято американскими партнёрами. Надо сказать, что ещё в ноябре 2000 года Юрий Николаевич Коптев, глава Российского авиационно-космического агентства (Росавиакосмоса), направил Даниэлю Голдину, директору NASA, уведомление о готовящемся полёте, но официального ответа так и не получил. Вместо этого начали приходить письма от различных чиновников с предложениями сначала утвердить критерии отбора «непрофессиональных» космонавтов, а затем, после окончания сборки МКС, разрешить им полёты. Кроме того, Европейское космическое агентство (European Space Agency, ESA) выступило с предложением о замене Тито в экипаже немецким лётчиком-испытателем Томасом Райтером с немедленной отплатой расходов за его полёт. Однако такой вариант был технически невозможен: не оставалось времени ни на тренировки Райтера в Центре подготовки космонавтов (ЦПК), ни на изготовление персонального скафандра и ложемента.

Международная космическая станция в полёте; август 2001 года. NASA Источник изображения: spaceflight.nasa.gov

12 марта Голдин прямо заявил: время для доставки Тито выбрано неудачно, а его присутствие на МКС помешает запланированным операциям. На прошедшем в тот же день совещании в Росавиакосмосе сотрудники РКК «Энергия» заявили, что полёт без Тито нанесёт «громадный ущерб имиджу корпорации, которая ни разу не срывала взятых на себя обязательств». Вскоре состоялось заседание Многостороннего координационном совета, высшего органа программы МКС, — на нём представители NASA, ESA, космических агентств Канады и Японии заявили о единодушной позиции за отмену отправки туриста на орбиту. Тито уговаривали согласиться на перенос даты полёта, но бизнесмен категорически отказался, завив, что дошёл до той «точки», после которой либо надо лететь, либо предъявлять финансовые претензии стороне, не выполнившей условия контракта.

17 марта основной и дублирующий экипажи корабля «Союза ТМ-32» отправились в Космический центр имени Джонсона (Johnson Space Center, JSC) для тренировок по американскому сегменту МКС. Однако Тито не был допущен к работе, и тогда Мусабаев, Батурин, а также их дублёры в знак протеста отказались проходить подготовку. Лётчик-космонавт Талгат Мусабаев позднее рассказывал:

«Это была не забастовка, а проявление нашего личного мнения. Это, кстати, произвело на американцев очень большое впечатление. Они даже не думали, что им кто-то может перечить. Это их сильно удивило, они даже испугались. <…> Я такими американцев никогда не видел. Мы заняли твёрдую позицию, и именно это их немного образумило».

Акция протеста продолжалась сутки. 20 марта на совещании в Росавиакосмосе было принято решение о проведении тренировок в США без участия Тито. Руководство ЦПК связалось с космонавтами и убедило их в необходимости начать работу, которая заняла неделю.

Экипаж космического корабля «Союз ТМ-32», слева направо: Деннис Тито, Талгат Мусабаев, Юрий Батурин Источник изображения: universetoday.com

11 апреля российская Межведомственная комиссия подтвердила готовность экипажей к полёту. На следующий день, во время визита в Звёздный городок, президент Владимир Владимирович Путин специально поздоровался с Деннисом Тито и пожелал ему успешного полёта, чётко обозначив политическую поддержку со стороны российских властей. У NASA не оставалось выбора: ресурс «Союза ТМ-31», пристыкованного к МКС, истекал, на его место должен был прийти «свежий» корабль. 20 апреля прошла телеконференция, на которой обсуждались меры безопасности при нахождении Тито на станции. NASA сняло свои возражения против полёта туриста после того, как тот согласился спать в корабле, не входить в американские модули без сопровождения, оплатить всё, что он повредит на борту, и не выдвигать исков к космическим агентствам в случае травм или других неприятностей.

28 апреля 2001 года «Союз ТМ-32» с Мусабаевым, Батуриным и Тито наконец-то стартовал. Специалисты учли возраст Денниса Тито (ему было шестьдесят лет), поэтому перед стартом для предупреждения проблем ограничили рацион его питания. Однако полностью избавить туриста от так называемой «болезни движения» не смогли. Испытав восторг при наступлении невесомости, Тито повёл себя слишком эмоционально, и в результате ему стало плохо. Командир Мусабаев прибег к медикаментозной помощи. Ситуация усугублялась отсутствием гигиенических пакетов: Центр управления полётами отсылал космонавтов то в одно место корабля, то в другое, но пакеты они так и не нашли. Впрочем, после укола Тито почувствовал себя лучше. К этому способу восстановления работоспособности пришлось прибегать в его случае ещё три раза — во время полёта и пребывания на станции.

Экипаж космического корабля «Союз ТМ-32» на борту Международной космической станции, апрель 2001 года. NASA Источник изображения: nasa.gov

Космический корабль «Союз ТМ-32» на орбите; 2001 год. NASA Источник изображения: spaceflight.nasa.gov

30 апреля «Союз» пристыковался к МКС. Шесть дней на станции прошли без больших сложностей. Тито постепенно привык к невесомости. В ходе бортовой пресс-конференции, состоявшейся 1 мая, он поделился впечатлениями:

«У меня всё чудесно. <…> Здесь, в космосе, вещи удивительны и невероятны. Пять минут назад мы пролетали над Египтом и Израилем, и я видел со станции вспаханные поля. <…> Есть ощущение свободы, парения, и я счастлив находиться здесь. Профессиональные космонавты воспринимают всё это как должное, но ничто в мире не сравнится с этими ощущениями. <…> Не надо быть суперчеловеком, чтобы привыкнуть к космосу. Все могут сделать это; к сожалению, полёт стоит дорого, но если вы можете позволить себе его, то я хочу подбодрить вас — пробуйте. Вообще перед полётом я думал, что всё будет не настолько комфортабельно. Мне представлялось, космос — это как неспокойный океан. Но оказалось, всё очень комфортно. Я чувствую себя великолепно. У меня нет ощущения слабости. Правда, лицо немного распухло, как и у других членов моей команды, поскольку когда организм привыкает к космосу, то кровь из тела приливает к голове».

Турист ежедневно связывался по специальному каналу с друзьями и родственниками, слушал оперную музыку, наблюдал за земной поверхностью. Он всё время пребывал в приподнятом настроении, был активен и дружелюбен, хотя, безусловно, чувствовал недоброжелательное отношение со стороны соотечественников, которые работали на МКС.

Ночью 6 мая корабль «Союз ТМ-31» отстыковался от станции и благополучно приземлился, хотя и с отклонением от заданной точки посадки. Полёт первого космического туриста завершился успешно.

В дальнейшем на Международной космической станции побывали ещё шесть туристов: британец из ЮАР Марк Шаттлворт (полёт с 25 апреля по 5 мая 2002 года), американец Грегори Олсен (полёт с 1 по 11 октября 2005 года), американка иранского происхождения Анюшэ Ансари (полёт с 18 по 29 сентября 2006 года), американец венгерского происхождения Чарлз Симони (полёты с 7 по 21 апреля 2007 года и с 26 марта по 8 апреля 2009 года), американец Ричард Гэрриот (полёт с 12 по 24 октября 2008 года) и канадец Ги Лалиберте (полёт с 30 сентября по 11 октября 2009 года). Таким образом, на текущий момент выполнено восемь туристических полётов в космос, что позволяет говорить о сформировавшейся коммерческой услуге.

Космические туристы, справа налево: Грегори Олсен, Чарльз Симони, Анюшэ Ансари, Деннис Тито и Ричард Гэрриот Источник изображения: 3dnews.ru

Всё выше и выше

Цена «билета» на МКС всегда будет составлять десятки миллионов долларов, что сдерживает развитие орбитального туризма. Поэтому большой интерес у потенциальных клиентов вызывают иные способы «прикоснуться» к космосу. 18 мая 1996 года американский премиальный фонд «Икс-Прайс» (X-Prize Foundation), учреждённый группой бизнесменов для поддержки революционных инноваций, направленных на «улучшение жизни всего человечества», объявил конкурс на создание частного летательного аппарата многоразового использования, который способен доставить человека на границу атмосферы.

Свои условия фонд обозначил довольно жёстко. Во-первых, проекты не должны финансироваться правительствами или государственными организациями. Во-вторых, пилотируемый корабль должен набрать высоту 100 км (линия Кармана, условная граница космоса) и целым вернуться на Землю. В-третьих, на его борту должны находиться как минимум три человека, что является доказательством серьёзности намерений команды развивать космический туризм. В-четвертых, полёт должен быть повторён в течение двух недель. В качестве приза победитель получит 10 млн долларов.

Вскоре два десятка команд из разных стран заявили о своей готовности участвовать в частной космической «гонке». Большинство из них остановились на баллистических кораблях-капсулах, стартующих с помощью возвращаемых ракет-носителей. Однако всеобщее внимание практически сразу привлек ракетоплан для суборбитальных полётов «Tier One» («Первый уровень»), который разрабатывался под руководством Бёрта Рутана — профессионального авиаконструктора, создателя самолёта «Voyager» («Вояджер»), впервые облетевшего планету без посадки. Финансирование его проекта осуществляла компания Vulcan Inc, принадлежавшая мультимиллиардеру Полу Аллену.

«Tier One» представлял собой аэрокосмическую систему, состоявшую из двух аппаратов: высотного самолёта-носителя и ракетоплана. Ракетоплан «SpaceShipOne» («Космический корабль первый») с дельтовидным крылом и кабиной на трёх человек крепился под брюхом самолёта-носителя «White Knight» («Белый Рыцарь»), похожего на гигантский катамаран и изготовленного калифорнийской компанией Scaled Composites, владельцем которой являлся сам Рутан.

Схема туристического рейса выглядела следующим образом. Самолёт-носитель поднимается до 14-15 км, после чего ракетоплан отделяется от него. Через несколько секунд включается единственный ракетный двигатель, и «SpaceShipOne» стартует почти вертикально — под углом в 84°. К моменту достижения высоты 100 км, на что уйдёт несколько минут, всё бортовое топливо будет выработано, поэтому аппарат перейдёт в свободное падение, и три-четыре минуты пилот и два пассажира будут наслаждаться состоянием невесомости. Самое сложное в схеме — обратный спуск, на который отводится около двадцати минут. Никаких парашютов или дополнительных двигателей конструкцией «SpaceShipOne» не предусматривалось — аппарат должен просто спланировать вниз, используя крылья. Перегрузки могут вырасти до 6 g, но их «ударный» пик продлится не более десяти секунд.

Туристический ракетоплан «SpaceShipOne»; июнь 2004 года. Фото Рэми Логана Источник изображения: en.wikipedia.org

Разработка концепции началась в 1997 году, продолжалась четыре года и включала расчёты с использованием вычислительной газодинамики, испытания теплозащиты, теплостойких окон и сбросы моделей. С самого начала Рутан стремился уйти от сложной системы управления, которая необходима таким аппаратам как Х-15 или «Спейс Шаттл». Он искал конфигурацию, которая оптимальна при больших углах атаки (то есть при входе в атмосферу с высокой сверхзвуковой скоростью) и обеспечивала бы высокую подъёмную силу при горизонтальном полёте с дозвуковой скоростью и планирующей посадке. Решением стало оперативное изменение геометрии «SpaceShipOne» за счёт отклонения хвостовых балок со стабилизаторами, расположенных на концах короткого широкого крыла; при этом аэродинамические и тепловые нагрузки приходятся на нижнюю часть фюзеляжа и крыла, а управляемость обеспечивают хвостовые кили с рулями, стоящие по потоку.

Хотя расчёты показывали, что аппарат достигнет в полёте скорости 3,5 Маха, а фирма Рутана обладала опытом создания самолётов, разгонявшихся только до 0,6 Маха, авиаконструктор смело воспользовался информацией, почерпнутой из базы данных Военно-воздушных сил, знаниями консультантов и результатами компьютерного моделирования. Он не предполагал проведения продувок в аэродинамической трубе, ведь они стоят больших денег, и собирался получить все необходимые данные в период лётных испытаний.

При проектировании ракетоплана был применён ряд оригинальных решений. Главным из них стало использование специально разработанного гибридного двигателя, работавшего на полибутадиене и оксиде азота. Кабина пилота представляла собой герметичную камеру, в которой поддерживается необходимое атмосферное давление. Многочисленные иллюминаторы, позволявшие туристам любоваться видами Земли из космоса, изготавливались из двухслойного стекла.

Туристический ракетоплан «SpaceShipOne» на самолёте-носителе «White Knight»; 2004 год. Smithsonian/NASM Источник изображения: interestingengineering.com

Испытания начались 20 мая 2003 года, когда «White Knight» впервые поднялся в воздух с ракетопланом на подвеске. 17 декабря, в столетие знаменитого взлёта братьев Райт, «SpaceShipOne», управляемый пилотом Брайаном Бинни, отделился от носителя и совершил самостоятельный полёт с включением двигателя (8-й полёт в общем зачёте). После выработки топлива ракетоплан поднялся на высоту 20,7 км и развил скорость 1,2 Маха. Ещё через 12 минут он благополучно приземлился на полосу аэропорта в пустыне Мохаве.

Впрочем, главное испытание было впереди. 21 июня 2004 года «SpaceShipOne», пилотируемый Майклом Мелвиллом, достиг высоты 100 км и с успехом вернулся на базу. «Зачётные» запуски на получение премии фонда «Икс-Прайс» состоялись 29 сентября и 4 октября того же года. Во время последнего полёта «SpaceShipOne» поднялся до рекордной высоты 112 км. Приз был взят! В интервью Бёрт Рутан особо подчеркнул, что никаких специальных работ между двумя «зачётными» рейсами не проводилось. В тот же день ему позвонил президент Джордж Буш-младший и поздравил всех причастных с «огромным достижением».

Туристический ракетоплан «SpaceShipOne» заходит на посадку; 21 июня 2004 года. Scaled Composites Источник изображения: richard-seaman.com

Успех команды Рутана способствовал тому, что к энтузиастам присоединился ещё один миллиардер — Ричард Брэнсон, основавший компанию Virgin Galactic. Новые планы впечатляли: компания заявила о том, что собирается изготовить два ракетоплана: суборбитальный на восемь человек «SpaceShip 2» («Космический корабль 2») и орбитальный «SpaceShip 3» («Космический корабль 3»). В качестве носителя предполагалось использоваться новый «White Knight 2» («Белый рыцарь 2»), который собирались построить на основе рекордного цельнокомпозитного самолёта «Globalflyer» («Глобэлфлайер»).

Согласно проекту, «SpaceShip 2» должен был «прыгать» до высоты 140 км, что позволяло его пассажирам шесть минут наслаждаться невесомостью и видами из космоса. С учётом стоимости «билета» на такой полёт в 250 000 долларов возможности выглядели более чем скромно, однако желающих оказалось предостаточно. Заявки приняли от семисот человек, среди которых были мировые знаменитости: Стивен Хокинг, Том Хэнкс, Брэд Питт, Анджелина Джоли, Джастин Бибер, Леонардо ди Каприо, Эштон Кутчер и Кэти Пэрри. В дальнейшем Брэнсон собирался снизить стоимость рейса для одного пассажира до 50 000, а через восемь лет после начала регулярных полётов — до 25 000.

К сожалению, развитие нового проекта выглядело не столь блестяще, как при строительстве «SpaceShipOne». Сроки лётных испытаний постоянно сдвигались: к примеру, в июне 2008 года Брэнсон обещал запустить «SpaceShip 2» через полтора года, а в сентябре 2014 года говорил о марте 2015 года. Наземные испытания двигателя обернулись трагедией: 26 июля 2007 года при взрыве стенда погибли три инженера.

Давление инвесторов и скандалы с участием «обманутых» туристов вынудили разработчиков ускорить процесс подготовки ракетоплана, что привело к цепи технических ошибок. При этом было принято трудное решение заменить гибридное ракетное топливо на твёрдое. Компания Virgin Galactic очутилась в обстановке цейтнота и не могла позволить себе длительные и продуманные испытания при переходе на новое топливо.

Туристический ракетоплан «SpaceShipTwo» («Enterprise») в полёте; 2013 год. Virgin Galactic Источник изображения: virgingalactic.com

Следователи Национального управления США по безопасности на транспорте изучают хвостовую часть разбившегося ракетоплана «SpaceShipTwo» («Enterprise»); 1 ноября 2014 года. National Transportation Safety Board Источник изображения: ntsb.gov

Первый самостоятельный полёт с включением двигателя ракетоплана «SpaceShip 2», получившего собственное имя «Энтерпрайз» (Enterprise), начался 29 апреля 2013 года (т. е. фактически через десять лет после испытаний «SpaceShipOne»). При этом аппарат, управляемый лётчиком-испытателем Марком Стаки, поднялся на высоту 17 км и развил скорость 1,22 Маха. Потом состоялось ещё несколько успешных полётов, и Бёрт Рутан заявил, что суборбитальные рейсы начнутся не позднее 2015 года. Но во время очередного испытания 31 октября 2014 года «Энтерпрайз», снабжённый твердотопливным двигателем, разбился; пилот Майкл Олсбери погиб, а его напарник Питер Сиболд получил тяжёлые ранения.

Объединённая комиссия специалистов под руководством бригады следователей Национального управления США по безопасности на транспорте работала девять месяцев, чтобы установить причину катастрофы. Она изучила огромный массив данных, в том числе всю телеметрию ракетоплана и видео, записанное как внутри, так и снаружи аппарата с самолётов сопровождения, опросила большой круг участников подготовки и проведения испытаний.

Согласно опубликованному отчёту, ракетоплан разрушился из-за перевода хвостового оперения в положение «на торможение» в самый напряжённый момент полёта — при наборе скорости на сравнительно малой высоте. Основной причиной катастрофы была названа ошибка Майкла Олсбери, который случайно разблокировал механизм поворота оперения на 14 секунд раньше положенного времени. При этом расследование установило, что оба члена экипажа были достаточно компетентны и в момент инцидента не испытывали каких-либо медицинских проблем. Таким образом, главным виновником была объявлена компания Scaled Composites, разрабатывавшая ракетоплан и систему управления: её конструкторы знали о риске ранней разблокировки, но не наложили документированный запрет на эту операцию в пособиях для пилотов. Ричард Брэнсон согласился с выводами комиссии и подтвердил, что все необходимые технические исправления внесены в следующий экземпляр ракетоплана.

Тем не менее, катастрофа отбросила Virgin Galactic на годы назад, и потребовалась масса времени, чтобы построить и запустить новый пассажирский ракетоплан «SpaceShip 2», получивший имя «Юнити» («Unity»). Впервые он поднялся в небо на подвеске носителя 3 декабря 2016 года, а самостоятельный полёт с включением двигателя состоялся 5 апреля 2018 года; при этом были достигнуты высота 25,7 км и скорость 1,87 Маха. Испытания продолжаются. Выступая на представлении публике нового ракетоплана, Ричард Брэнсон заявил:

«Вместе мы можем сделать космос доступным настолько, насколько до недавнего времени он виделся разве что в мечтах. И это может принести положительные изменения в жизни на Земле. Наш прекрасный новый «Юнити» является воплощением этой задачи, а также значимым свидетельством того, чего можно достичь путём реальной командной работы, высокого мастерства и глубокой гордости в сочетании с общей целью».

Энтузиазм мультимиллиардера заразителен, однако его оказывается недостаточно, когда речь идёт о сложной авиакосмической технике. Вероятно, пройдёт ещё немало времени, прежде чем «Юнити» отправится в полёт с туристами.

Туристический ракетоплан «SpaceShipTwo» («Unity») на аэродроме. Virgin Galactic Источник изображения: virgingalactic.com

Путём Шепарда

Ближайшим конкурентом Virgin Galactic является компания Blue Origin, LLC, основанная в сентябре 2000 года мультимиллиардером Джеффри (Джеффом) Безосом. С тех пор она занимается разработкой ракет с вертикальным взлётом и посадкой, с помощью которых можно отправить туристов в пятнадцатиминутный суборбитальный рейс подобный тому, который совершил первый американский астронавт Алан Шепард 5 мая 1961 года на корабле «Меркурий» (Mercury).

Примечательно, что руководство Blue Origin долгое время скрывало свои планы от общественности и вышло из «режима молчания» только в 2015 году. Несмотря на секретность, намёки постоянно делались, а утечки информации случались. Например, стало известно, что главной целью компании является снижение стоимости космического запуска до такого уровня, что он станет по карману относительно небогатым людям. В качестве транспортного средства начального этапа создаётся многоразовый ракетный корабль баллистического типа, получивший название «New Shepard» («Новый Шепард»). При этом к июлю 2014 года Безос вложил в Blue Origin более 500 млн долларов из собственных средств, а в дальнейшем установил годовой бюджет в 1 млрд за счёт продажи акций своей самой знаменитой и прибыльной компании — Amazon.com Inc.

Проведя пуски прототипов и отработав водородно-кислородные ракетные двигатели BE-3, весной 2015 года инженеры Blue Origin приступили к подготовке лётных испытаний первого экземпляра «New Shepard» (NS1) на полигоне Корн-Рэнч в 40 км от Ван-Хорна (штат Техас). Выяснилось, что корабль состоит из двух главных частей: ракетного блока-ускорителя с возможностью реактивного приземления и шестиместной капсулы с парашютной посадкой. Кроме того, капсула оснащена особой «толкающей» системой аварийного спасения.

Старт беспилотной версии корабля в полной сборке состоялся 29 апреля. Капсула после отделения от носителя достигла высоты 94 км и мягко приземлилась под тремя парашютами. К сожалению, попытка возвращения ракетного блока закончилась неудачей: из-за дефекта в пневмогидравлической системе двигатель повторно не запустился, и ускоритель, ударившись о землю, превратился в груду металлолома.

Первый пуск многоразового суборбитального корабля «New Shepard» (NS1); 29 апреля 2015 года Источник изображения: theengineer.co.uk

Второй запуск корабля (NS2) состоялся в ноябре того же года и прошёл безупречно: пассажирская капсула, разогнавшись до скорости 3,72 Маха, отделилась от ускорителя и поднялась до высоты 100,54 км (то есть чуть выше принятой условной границы космоса). В верхней части баллистической траектории наступила невесомость, которая длилась около пяти минут. Затем начался спуск — капсула погрузилась в плотные слои атмосферы, испытав перегрузку примерно 5 g. На высоте 6110 м вышли стабилизирующие парашюты, а затем раскрылись три купола основных парашютов. Приземление состоялось через 11 минут после старта. Ракетный ускоритель достиг высоты, на 120 м меньшей, чем капсула, и тоже начал вертикальный баллистический спуск. Кольцевой стабилизатор способствовал управляемому снижению, а восемь тормозных экранов замедлили скорость до 173 м/с. На высоте 1492 м двигатель блока включился повторно и проработал около 23 секунд, обеспечив точную посадку. Вертикальная скорость перед касанием не превышала 2 м/с.

Ракету встретили инженеры Blue Origin. Радуясь победе, они откупорили шампанское и стали обливать им друг друга. Безос сделал заявление:

«Ракеты всегда были одноразовыми, но лишь до этого дня. Теперь с нашего старта в Западном Техасе увезён и спрятан самый редкий зверь — использованная ракета. <…> Полное повторное использование изменит правила игры, и мы не можем дождаться, когда повторно заправим аппарат и полетим».

Пуск многоразового суборбитального корабля «New Shepard» (NS2); 23 ноября 2015 года Источник изображения: spacetux.org

Инженеры Blue Origin празднуют успех испытательного полёта суборбитального корабля «New Shepard» (NS2); 23 ноября 2015 года Источник изображения: dailymail.co.uk

На волне этого успеха стало очевидным, что Blue Origin стал опасным соперником в сфере суборбитального туризма, где в предшествующие годы все говорили только о Ричарде Брэнсоне. Идеальная посадка на фоне недавней катастрофы ракетоплана «Энтерпрайз» наглядно показала, что по некоторым важным характеристикам конструкция баллистического корабля надёжнее и технологичнее. Во-первых, компания Blue Origin оказалась способна спустя полгода после аварийного первого полёта подготовить новый ускоритель. Во-вторых, «New Shepard» теоретически обеспечивает более высокий уровень безопасности. В-третьих, транспортную систему Безоса проще поставить на «поток», совершенствуя экземпляры по мере эксплуатации.

В то время перспективы «New Shepard» казались радужными. Компания Blue Origin надеялась выйти на частоту запусков примерно раз в неделю, за счёт чего первоначальную стоимость «билета» в 250 000 долларов удалось бы значительно снизить. При этом первый старт с пилотом был запланирован на 2016 год. Однако с тех пор прошло больше пяти лет, ракетный корабль NS2 ещё четыре раза поднимался в небо, и семь раз слетал новый образец NS3, однако миссии с пассажирами в актуальном плане пока нет. Понятно, что инженеры накапливают статистику по многоразовому использованию ускорителей и капсул, но чем дальше, тем больше проект Безоса выглядит пустой тратой денег. Энтузиастам космического туризма остаётся надеяться, что странная политика компании найдёт объяснение, когда обычно сдержанные сотрудники Blue Origin опять получат разрешение говорить.

Полёт космической туристки в капсуле ракетного корабля «New Shepard» (в представлении художника) Источник изображения: medium.com

Туристическая «гонка»

Впрочем, сегодня флагманом частной космонавтики является всё же не Ричард Брэнсон и не Джефф Безос, а прославленный мультимиллиардер Илон Маск, основавший в 2002 году компанию SpaceX (Space Exploration Technologies Corporation). За сравнительно короткое время она создала ракеты-носители «Falcon 1» («Фэлкон-1») и «Falcon 9» («Фэлкон-9»), орбитальный грузовик «Dragon» («Дрэгон») и корабль «Crew Dragon» («Пилотируемый Дрэгон»), используемые для снабжения МКС. Все эти «изделия» оказались востребованы не только частными заказчиками, но и NASA, и Пентагоном.

После успешных запусков «Crew Dragon» с экипажами в мае и ноябре 2020 года у Маска появилась возможность вспомнить о том, что этот корабль изначально проектировался для коммерческих полётов. SpaceX подписала договор с фирмой Space Adventures, согласно которому до конца 2021 года будет организован туристический рейс; причём корабль не станет приближаться к МКС, а выйдет на орбиту высотой 800-900 км, где останется на пять дней, — миссия получила название Inspiration4. Недавно была представлена модификация «Crew Dragon», специально конструируемая для её осуществления: на месте стыковочного узла будет установлен большой прозрачный купол, позволяющий путешественникам наблюдать за поверхностью Земли и космосом. Рейс полностью оплатил американский бизнесмен Джаред Айзекман. С собой в полёт он решил бесплатно взять ещё троих: врача Хейли Арсино, инженера Кристофера Семброски и кандидата в астронавты Шан Проктор.

Космический корабль «Crew Dragon», создаваемый для выполнения миссии Inspiration4 (в представлении художника). SpaceX Источник изображения: warspot.ru

Не желает упустить свой «кусок пирога» и NASA, отношение которого к космическому туризму заметно изменилось. В июне 2019 года было объявлено, что «Международная космическая станция открывается для деловых возможностей». Частные лица и компании теперь могут в полной мере пользоваться территорией американского сегмента — разумеется, за соответствующую оплату.

Предусмотрена и возможность обеспечения экскурсионных полётов. К примеру, в планах компании Axiom Space, созданной четыре года назад Майклом Саффредини, бывшим руководителем программы МКС, значится рейс корабля «Crew Dragon» с тремя туристами под присмотром опытного астронавта Майкла Лопеса-Алегриа. «Билет» на этот рейс обойдётся желающему в 59 млн долларов. Есть информация, что в экипаж войдет знаменитый актёр Том Круз, который попробует отснять на станции несколько сцен для будущей киноленты.

Вероятно, именно эти намерения побудили Государственную корпорацию «Роскосмос» объявить о своём намерении принять участие в съёмках художественного фильма на орбите под рабочим названием «Вызов», о чём стало известно 22 сентября 2020 года. Сначала предполагалось, что в космос для этой цели полетит актёр, но по ходу обсуждения решили, что куда эффектнее в кадре будет смотреться актриса. В начале ноября Первый канал объявил открытый конкурс, две победительницы которого получат главные роли в «Вызове»: женщины-космонавта и её дублёрши. Согласно планам «Роскосмоса», отобранная актриса войдёт в состав экипажа Антона Николаевича Шкаплерова, старт которого на корабле «Союз МС-19» запланирован на сентябрь. Возможно, она полетит не одна, а с кинооператором. В таком случае оба гостя через двенадцать дней вернутся на Землю в спускаемом аппарате «Союза МС-18».

Идея о будущей съёмке фильма на орбите вызвала резкую критику со стороны экспертов. Во-первых, они указывают, что место на «Союзе» стоит довольно дорого, и есть большая вероятность, что коммерческий проект Первого канала, который испытывает финансовые трудности, будет реализовываться за счёт российских налогоплательщиков. Во-вторых, имитировать условия космического полёта хорошо научились и на Земле, а получится ли за короткий срок, с учётом необходимости адаптации «новичков», снять на таком же уровне реальный космос, большой вопрос. В-третьих, свои места в «Союзе» будут вынуждены уступить Андрей Николаевич Бабкин и Дмитрий Александрович Петелин, которые готовились к полёту восемь лет, что негативно скажется на морально-психологической обстановке в отряде космонавтов. Впрочем, велика и вероятность, что акция Первого канала — это лишь пиар-ход в рамках начинающейся рекламной компании будущего фильма.

Если актриса и не отправится на МКС, то туда совершенно точно полетят туристы, готовые оплатить путешествие из своего кармана. В позапрошлом феврале «Роскосмос» подписал с Space Adventures контракт на изготовление корабля, получившего обозначение «Союз МС-20» и предназначенного для экипажа из двух туристов под командованием опытного космонавта Александра Александровича Мисуркина. Названа стоимость полёта в 2,573 млрд рублей, однако состав экипажа пока не определён. Запуск корабля запланирован на декабрь 2021 года. Если всё пройдёт гладко, то через два года состоится новый коммерческий рейс на орбиту, который будет сопровождаться исторически первым выходом туриста в открытый космос.

Начало истории космического туризма, насчитывающей сегодня двадцать лет, было трудным, сопряжённым с проблемами и конфликтами. И всё же этот процесс продолжается, орбита становится доступнее для землян, и сама мысль о том, что любой человек когда-нибудь сможет полететь в космос, меняет нас, приучая к неизбежности наступления галактического будущего.

Космические туристы слушают концерт в салоне космического корабля (в представлении художника). SpaceX Источник изображения: aboutspacejornal.net

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Антон Первушин