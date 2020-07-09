«Ангару» назвали лучшей в мире и уступающей только ракете Илона Маска

Российская ракета-носитель тяжелого класса «Ангара-А5» уступает только ракете Илона Маска Falcon 9, однако превосходит по своим техническим характеристикам все остальные носители в мире. Об этом заявил в интервью РИА Новости бывший генеральный директор и генеральный конструктор Центра Хруничева Владимир Нестеров.

«Это лучший в мире комплекс. Я говорю как человек, который 48 лет занимается ракетами, который знает все про китайцев, индийцев, японцев, израильтян, иранцев, европейцев и американцев, я говорю, что "Ангара" — лучший в мире ракетно-космический комплекс. У него есть лишь только один крупный недостаток, по которому нас в своей ракете превзошел Маск, — возвращаемая первая ступень», — сказал Нестеров.

Также Нестеров перечислил параметры, по которым «Ангара» превосходит Falcon 9. Это двигатель первой ступени ракеты — РД-191. По его словам, «никто в мире никогда не делал и еще лет 10 такого не сделает». Также он отметил РД-0124 на второй ступени. «У него удельный импульс 359 единиц. Ни одному конструктору в мире, даже Илону Маску, такая цифра даже не снилась. Новейший и совершенно уникальнейший двигатель. Конструктивное совершенство "Ангары" чуть-чуть хуже, чем у Маска, но лучше, чем у всех остальных ракет. Система управления совершенно новая. Головной обтекатель, сделанный из композитов», — рассказал эксперт.

Он добавил, что такой же двигатель использует Маск и больше никто в мире. Нестеров заявил, что бизнесмен сделал позже на пять лет. Также, по его словам, у России уникальный стартовый комплекс, который позволяет запускать с одной точки три ракеты: легкую, среднюю и тяжелую.

По словам Нестерова, во время работы в госкорпорации он обращался к руководству «Роскосмоса» с идеей начала тестирования возвращаемых ракетных блоков. Однако, из-за последующего своего ухода из Центра Хруничева, идея не получила развития.

Ранее редактор американского издания Ars Technica Эрик Бергер дал России «совет», касающийся возможности создания многоразовой модификации ракет семейства «Ангара». «Они должны изучить возможность ее запуска более двух раз за десятилетие, прежде чем рассматривать возможность повторного использования», — написал автор.

5 июля сообщалось, что по числу проведенных в первой половине 2020 года пусков американская компания SpaceХ обогнала Россию, Европу и Японию.