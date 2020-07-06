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SpaceX обогнала Россию

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Ракета-носитель Falcon 9
Ракета-носитель Falcon 9.
Источник изображения: © AP Photo/John Raoux

По числу проведенных в первой половине 2020 года пусков американская компания SpaceХ обогнала Россию, Европу и Японию, сообщает Ars Technica.

Издание отмечает, что состоявшийся в июне пуск ракеты Falcon 9, которая вывела на околоземную орбиту 3,7-тонный спутник глобальной навигационной системы Global Positioning System третьего поколения, стал для американской компании 11-м в текущем году. Столько же стартов, как пишет Ars Technica, в 2020 года успели провести Россия, Европа и Япония вместе взятые.

По числу проведенных в первой половине текущего года пусков SpaceХ обогнала только Китай, совершивший 15 стартов, два из которых были неудачными. Ars Technica допускает, что в 2020 году американская компания побьет собственный рекорд по числу пусков.

В июне РИА Новости со ссылкой на финансовый отчет Центра Хруничева (входит в «Роскосмос») за 2019 год сообщило, что производство одной ракеты «Ангара-А5» обойдется в семь миллиардов рублей, что в три раза выше, чем стоимость носителя «Протон-М».

В мае состоялся первый пуск космического корабля SpaceХ Crew Dragon с экипажем к Международной космической станции, который стал первый пилотируемым, проведенным НАСА, начиная с июля 2011 года.

В апреле этого года Ars Technica обратило внимание на то, что ракета Falcon 9, использующая двигатели семейства Merlin, впервые по числу пусков за все время обошла носитель Atlas V, получающий российский силовой агрегат РД-180, неоднократно называемый одним из самых надежных и эффективных в мире.

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