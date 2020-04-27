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Американский Merlin впервые превзошел российский РД-180

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Источник изображения: Фото: Bill Ingalls / NASA / Reuters

Ракета Falcon 9, использующая двигатели семейства Merlin, впервые по числу пусков обошла носитель Atlas V, получающий российский силовой агрегат РД-180, неоднократно называемый одним из самых надежных и эффективных в мире. На данное обстоятельство обратила внимание Ars Technica.

В публикации сообщается, что старт Falcon 9 (со спутниками системы Starlink) американской компании SpaceX, состоявшийся 22 апреля, стал 84-м для данного носителя, тогда как Atlas V, производимый United Launch Alliance (ULA), запускалcя 83 раза.

Издание напоминает, что первый пуск Falcon 9 состоялся 4 июня 2010 года, тогда как Atlas V впервые полетел 21 августа 2002 года. Ars Technica отмечает, что в среднем последние три года носитель SpaceX стартует 17 раз в год, тогда как ракета ULA запускается примерно пять раз в год.

Издание признает, что один пуск Falcon 9 был неудачным, а еще один — частично удачным, тогда как из всех стартов Atlas V только один был частично удачным.

Между тем, согласно открытым источникам, статистика Ars Technica не учитывает три успешных пуска единственной действующей в мире сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy, пара боковых ускорителей и центральный блок которой основаны на первой ступени Falcon 9, использующей Merlin. С другой стороны, РД-180 применялся также на носителе Atlas III, который в 2000-2005 годах запускался шесть раз.

В апреле РИА Новости, ссылаясь на имеющиеся в распоряжении агентства материалы «Роскосмоса», сообщило, что госкорпорация захотела в 2,5 раза увеличить финансирования опытно-конструкторской работы «Амур», в рамках которой на космодроме Восточный должен быть создан комплекс тяжелого класса под ракету семейства «Ангара».

В том же месяце глава НАСА Джим Брайденстайн заявил, что первый пуск космического корабля Crew Dragon компании SpaceX с астронавтами на борту к Международной космической станции (МКС) состоится 27 мая. Это будет означать потерю Россией монополии на доставку людей на МКС, существовавшую с июля 2011 года, когда США прекратили использование челноков Space Shuttle. «27 мая американские астронавты вновь стартуют на американской ракете с американской земли», — сообщил тогда менеджер.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Atlas V
AW-101
EH-101
Ангара
РД-180
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Проекты
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Восточный Космодром
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