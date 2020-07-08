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В США дали России «совет» по «Ангаре»

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Ангара-А5
Ангара-А5.
Источник изображения: Минобороны РФ

Редактор американского издания Ars Technica Эрик Бергер в Twitter дал России «совет», касающийся возможности создания многоразовой модификации ракет семейства «Ангара».

«Они должны изучить возможность ее запуска более двух раз за десятилетие, прежде чем рассматривать возможность повторного использования», — написал автор.

Бергер согласился с одним из комментаторов его твита, который обратил внимание на то, что разговоры про «многоразовость» «Ангары» — это всего лишь «научная статья», а не что-то реальное.

В июне на сайте «Роскосмоса» появилось сообщение, в котором утверждалось, что госкорпорация в рамках опытно-конструкторской работы «Амур» планирует рассмотреть вариант создания носителя «Ангара-А5ВМ» с многоразовыми возвращаемыми ступенями.

В том же месяце издание написало, что Россия на замену тяжелой ракете «Протон-М» создает значительно более дорогой носитель «Ангара-А5», который оказывается неконкурентоспособным по сравнению с новыми западными носителями.

В июне РИА Новости, ссылаясь на финансовый отчет Центра Хруничева (входит в «Роскосмос») за 2019 год, сообщило, что стоимость «Ангара-А5» составляет семь миллиардов рублей, что в три раза дороже «Протон-М».

Центр Хруничева считается самым проблемным и убыточным предприятием «Роскосмоса». Одним из провальных проектов предприятия является разработка семейства носителей «Ангара», которые в тяжелой версии должны сменить «Протон-М». Создание ракет ведется более четверти века и потребовало более трех миллиардов долларов. В легкой и тяжелой версиях носитель летал дважды (в 2014 году). В настоящее время долги Центра Хруничева превышают 80 миллиардов рублей, что сопоставимо с годовым бюджетом госкорпорации.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Ангара
Протон-(К)М
Компании
Роскосмос
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