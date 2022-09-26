Запад испытывает на Украине новые военные технологии. И терпит неудачу

Запад испытывает на Украине множество новых военных технологий

США превратили Украину в испытательный полигон, пишет военный медиа-ресурс Vox. Пока роль новых американских военных технологий на поле боя весьма ограничена. Даже хваленые HIMARS кардинального перелома в конфликте не совершили.

Десять дней назад бывший генеральный директор Google, миллиардер Эрик Шмидт, встретился с высокопоставленными украинскими чиновниками. Он находился на Украине с 36-часовым визитом, изучая роль современных технологий в войне.

"Меня интересовало, что именно дали высокие технологии, чтобы помочь последним событиям?" — сказал он на пресс-конференции, организованной Университетом Джорджа Вашингтона, обращаясь к аудитории на платформе Zoom с частного самолета, возвращавшегося из неизвестной европейской страны.

Шмидт приехал на Украину не только как бывший генеральный директор огромной IT-корпорации, но и как миллиардер-инвестор в военные технологические стартапы, который участвует во влиятельных федеральных советах и форумах, консультируя правительство США по расширению использования искусственного интеллекта. Он активно выступает за то, чтобы Министерство обороны США интегрировало в вооруженные силы новые технологии, и его поездка стала напоминанием о том, насколько неотъемлемыми являются они и новаторское использование существующих технологий для Украины

Спутники, дроны, искусственный интеллект (ИИ) и кибервозможности играют важную роль в украинском конфликте с первых дней. Новые технологии работают вместе с традиционной военной техникой, поддерживая Украину. Неудивительно, что НАТО учредила инвестиционный фонд в один миллиард евро для развития инноваций. Высокопоставленный украинский министр ранее обратился к Илону Маску с просьбой направить спутники Starlink, которые обеспечивают высокоскоростной интернет по всей стране, чтобы страна оставалась на связи, даже если ее наземная инфраструктура коммуникаций будет разрушена. "Илон Маск здесь настоящий герой", — сказал Шмидт.

Вместе с министром обороны Украины Алексеем Резниковым Шмидт провел встречу с главой офиса президента Украины Андреем Ермаком.

Понятно, что важнейшими факторами в некотором продвижении Украины, вероятно, являются беспрецедентные пакеты военной помощи, которые ей предоставили Соединенные Штаты. Эта помощь сейчас ставит Украину в один ряд с двадцатью ведущими странами мира по военным расходам. По словам высокопоставленного представителя министерства обороны США Саши Бейкер, только США направили Киеву помощь в области безопасности на сумму более 14 миллиардов долларов. При этом Украина "творчески интегрирует возможности" и других стран-членов НАТО

Представитель министерства обороны заявил, что США не станут опережать украинцев в раскрытии деталей того, какие у них есть сейчас технологии. Но мы знаем, что США, например, отправили Киеву 700 беспилотников Switchblade производства компании AeroVironment из Вирджинии, а киберкомпания BlackHorse получила контракт на обеспечение вооруженных сил Украины. Но пока неясно, какой объем американской помощи украинским вооруженным силам придется на кибероружие и ИИ. "Отслеживание всех этих контрактов — это целый проект, который команда людей обобщала бы в режиме реального времени", — говорит Джек Поулсон, основатель некоммерческой организации Tech Inquiry.

Но эксперты и бывшие военные чиновники говорят, что в этом конфликте есть несколько первоочередных вещей, и одна из них связана с гигантской ролью относительно дешевых коммерческих технологий, таких как спутники и небольшие беспилотники Илона Маска. Для американских экспертов Украина является важным плацдармом для понимания того, как эти новые технологии действуют в обычном наземном военном конфликте наряду со всем другим оружием, которое посылает Запад.

"Сейчас повсюду звучит это глуповатая, и, откровенно говоря, несколько фальшивая тема о новых военных технологиях", — говорит футуролог Питер Сингер, соавтор книги "Флот призраков: роман о следующей мировой войне". "Совершенно ясно, что технологии, и, в частности, новые технологии, имеют определенное значение, но настолько ли уж они абсолютно и безоговорочно важны? Конечно нет".

Технологии на войне: спутники, дроны, искусственный интеллект и кибербезопасность

Бывшие высокопоставленные чиновники министерства обороны США сказали мне, что большая часть передовых технологий, которые использует Украина, являются коммерческими и находятся в свободной продаже. Другими словами, это полезные инновации, для приобретения которых не нужно быть крупным военачальником.

Это может показаться странным, но попыткам Пентагона использовать на практике уже разработанные коммерческие продукты или технологии зачастую мешает сложная военная бюрократия и протесты технологических компаний против использования коммерческих продуктов в военных целях. "На самом деле мы видим это на Украине в режиме реального времени. Здесь украинцам в основном помогают как раз частные компании", — говорит Джим Митр, директор Программы международной политики безопасности и обороны корпорации RAND.

Спутниковая технология в мире не нова. Но сейчас особое поле для венчурного капитала и стартапов представляют небольшие коммерческие спутники. И именно они повышают способность Украины распознавать передвижения российских войск и отслеживать их действия посредством интенсивного сбора данных из открытых источников.

Небольшие коммерческие беспилотники также стали важной частью украинской стратегии, и они делают все, от обнаружения российских войск до предоставления данных о качестве целей для артиллерийских ударов и оценки боевых повреждений. И Украина, и Россия активно развертывают на поле боя барражирующие боеприпасы — небольшие вооруженные беспилотники, которые могут часами зависать в воздухе, а затем сбрасывать взрывчатку на цель, а в некоторых случаях используются роями. Украинцы не без успеха применяют легкие вооруженные беспилотники Bayraktar TB2. Турецкая компания, производящая их, отказывается продавать этот беспилотный летательный аппарат в Россию.

Использование искусственного интеллекта на войне невероятно спорно, но, несомненно, имеет большие перспективы. Когда агентство Reuters сообщило, что компания Clearview AI, занимающаяся распознаванием лиц, предоставила свою технологию Украине, критики компании указали на опасность такого ее решения и на потенциальное неправомерное использование этой технологии украинцами.

Хотя технология распознавания лиц ограниченно использовалась еще в Афганистане, теперь Украина использует ее в гораздо больших масштабах. "Это первый крупный конфликт с применением обычных вооружений, в котором используются технологии распознавания лиц, — сказал мне Питер Сингер, который является также совладельцем фирмы Useful Fiction, консультирующей ВВС США и крупных военных подрядчиков. - В наше время нужно начинать думать с надетым на голову фантастическим шлемом", - добавил он.

Другой пример того, как может использоваться в военных действиях искусственный интеллект, связан с новыми приложениями, которые можно применять в информационных операциях, такими как инструмент от компании Primer, который может выполнять услуги распознавания голоса, транскрипции и перевода, а также может задействоваться для анализа перехваченных сообщений на российских линиях коммуникаций.

Многие аналитики предсказывали, что конфликт между Россией и Украиной приведет к жестким обоюдоострым кибератакам с двух сторон. Однако тот факт, что ничего серьезного пока не произошло, может быть в значительной степени связан с тем, что стороны весьма успешно применяют технологии киберзащиты. "В принципе, в киберпространстве осуществлялось невероятное количество попыток кибератак. Просто невероятное", - говорит Сингер. Были и частные успехи. Он привел пример, когда украинские хакеры проникли на зарядные станции для электромобилей в Москве и нанесли на их экраны антипутинские оскорбления. "Здесь на самом деле имело значение, что они не только испортили экраны, но и отключили работу зарядных станций. Они попали в Интернет вещей. Они использовали цифровые средства, чтобы вызвать физические изменения в мире". Страны тайно использовали эту возможность и раньше (например, в атаке Израиля Stuxnet в середине 2000-х годов на ядерную инфраструктуру Ирана), но здесь, возможно, впервые это произошло в обычном военном конфликте.

Тяжелая украинская военная техника остается для России не столь уж секретным оружием, и ей трудно противостоять российским военным средствам нового поколения. Кэндис Рондо, исследовательница из вашингтонского аналитического центра New America, отмечает значительную роль Высокомобильной артиллерийской ракетной системы (HIMARS), высокоточной ракетной установки производства Lockheed Martin, которую США направляют на Украину для борьбы с Россией. Но при этом Рондо добавляет, что самой по себе этой системы явно недостаточно для достижения коренного перелома в боях. Это система наведения, которая требует очень хорошей информации и данных разведки. "Для передачи этой информации у вас должны быть коммуникационные платформы и средства, с помощью которых можно безопасно сообщать, где находятся цели, когда вы хотите их поразить", — сказала она.

"Сражения для Украины выигрывает не HIMARS и не традиционные артиллерийские дуэли, — сказал Митр, который до начала этого года работал высокопоставленным чиновником Министерства обороны. - В этих сражениях можно выиграть только в том случае, если украинской стороне будет удаваться быстрее получать, вычислять и обрабатывает информацию, чем русским".

Широта информационных операций в украинском конфликте побуждает Брендана МакКорда, управляющего хедж-фондом, ранее разработавшего первую стратегию Министерства обороны в области искусственного интеллекта, называть этот конфликт первой "широкополосным военным конфликтом". "Некоторое время мы вели сетевые операции, но всегда в узкополосном смысле, — сказал он мне. Вместо того, чтобы зависеть от малой пропускной способности и низкой скорости передачи данных, Starlink предоставил Украине это невероятное преимущество, особенно в плане передачи высококачественного видео".

Что это все значит для США

Пока все вновь налаженные связи в области новых технологий сконцентрированы между Украиной и американским частным сектором США. И активность американских компаний здесь далека от альтруизма.

"Если вы оборонная американская компания, то вы, конечно надеетесь, что украинские генералы будут просить военных США предоставить им ваши возможности, — сказал мне Грегори Аллен, исследователь из Центра стратегических и международных исследований. - И такая степень близости между поставщиком и вооруженными силами, находящимися в разных странах, конечно, по-своему беспрецедентна".

Эта близость была продемонстрирована в июне, когда первым представителем бизнеса, посетившим Украину после начала спецоперации России, был Алекс Карп, генеральный директор компании Palantir, видного поставщика военного ведомства и разведывательного сообщества в области анализа данных. "Отношения между американским оборонно-промышленным комплексом и частными компаниями существовали всегда, но, сейчас явно возросла заметность в них первых лиц бизнеса", — говорит Маргарита Конаева, научный сотрудник Джорджтаунского центра безопасности и новых технологий.

Руководители крупных компаний - оборонных подрядчиков армии США хвастаются, что получают большие прибыли от вооружения Украины. Компании Кремниевой долины активно участвуют в этом процессе. И в качестве экстраординарного шага президент Украины Владимир Зеленский выступит в скором времени с основным докладом на конференции американских военных подрядчиков, обращаясь непосредственно к американским производителям оружия.

Заглядывая в будущее, наши военные эксперты наблюдают за тем, как передовые технологии используются на Украине на поле боя, чтобы понять, какие уроки из этого могут быть полезны для политиков США. Линдси Горман, научный сотрудник Немецкого фонда Маршалла, который недавно работал в администрации Байдена в Совете национальной безопасности, говорит, что большая часть внимания Вашингтона сосредоточена сейчас на том, как российская спецоперация коррелируется с военной мощью Китая и потенциальными сценариями нападения на Тайвань. Другие внимательно следят за тем, как быстро Украина адаптировала новые западные военные технологии на поле боя, и могут ли США последовать ее примеру.

Для Шмидта урок на данный момент заключается в том, что правительству необходимо срочно создать дополнительное поле для развития новых технологий. Украинский парламент, например, быстро изменил в начале конфликта закон, чтобы поместить всю информацию украинского правительства в облако. "Они должны были сделать это раньше, — сказал Шмидт, — но дело в том, что конфликт дал всем политическое толчок, чтобы поступать правильно". Шмидт также подчеркнул важность взаимодействия с гражданскими американскими хакерами.

Но некоторые эксперты гораздо более скептически относятся к роли новых технологий в первом крупном военном конфликте с применением обычных вооружений в Европе, который случился за период более чем в одно поколение. "Какова роль технологий завтрашнего дня в сегодняшнем конфликте? — спрашивает Конаева. - В какой-то степени она все еще остается весьма ограниченной".

Автор: Джонатан Гайер (Jonathan Guyer)