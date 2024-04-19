Премьер Дании назвал примерные сроки прибытия на Украину первого истребителя F-16 с украинским пилотом

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Первый американский истребитель F-16 с сидящим в кабине украинским пилотом прибудет на Украину в скором времени, если ничего не изменится. С таким заявлением выступил премьер-министр Бельгии Александр де Кро.

Бельгийский премьер выступил по теме ПВО для Украины во время второго дня саммита Европейского Союза в Брюсселе, заявив, что Дания играет «важную роль» в так называемой «истребительной коалиции». По его словам, именно Дания обеспечивает подготовку украинских пилотов на американские истребители F-16, поэтому в курсе всех новостей по этой теме. В общем, ждите первый самолет с пилотом ВСУ ближе к лету.

Эта коалиция F-16 важна и остается важной, потому что эти F-16 также имеют противовоздушный потенциал, и Бельгия играет в этом очень важную роль. Именно мы обеспечиваем подготовку украинских пилотов на наших самолетах. Поставка первого самолета с подготовленными пилотами может состояться до лета этого года.

— заявил де Кро.

Накануне на румынскую военную авиабазу прибыли еще три истребителя F-16 из состава Королевских ВВС Нидерландов для обучения украинских пилотов, западные страны форсируют подготовку. С чем это связано, не сообщается. Однако ряд экспертов сомневается, что переученные на американские истребители украинские пилоты смогут на равных сражаться с опытными российскими летчиками на современных истребителях Су-35 и Су-30СМ. Как ранее заявили в Пентагоне, F-16 не станет палочкой-выручалочкой для ВСУ.