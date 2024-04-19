Войти
Военное обозрение

Премьер Дании назвал примерные сроки прибытия на Украину первого истребителя F-16 с украинским пилотом

282
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Первый американский истребитель F-16 с сидящим в кабине украинским пилотом прибудет на Украину в скором времени, если ничего не изменится. С таким заявлением выступил премьер-министр Бельгии Александр де Кро.

Бельгийский премьер выступил по теме ПВО для Украины во время второго дня саммита Европейского Союза в Брюсселе, заявив, что Дания играет «важную роль» в так называемой «истребительной коалиции». По его словам, именно Дания обеспечивает подготовку украинских пилотов на американские истребители F-16, поэтому в курсе всех новостей по этой теме. В общем, ждите первый самолет с пилотом ВСУ ближе к лету.

Эта коалиция F-16 важна и остается важной, потому что эти F-16 также имеют противовоздушный потенциал, и Бельгия играет в этом очень важную роль. Именно мы обеспечиваем подготовку украинских пилотов на наших самолетах. Поставка первого самолета с подготовленными пилотами может состояться до лета этого года.

— заявил де Кро.

Накануне на румынскую военную авиабазу прибыли еще три истребителя F-16 из состава Королевских ВВС Нидерландов для обучения украинских пилотов, западные страны форсируют подготовку. С чем это связано, не сообщается. Однако ряд экспертов сомневается, что переученные на американские истребители украинские пилоты смогут на равных сражаться с опытными российскими летчиками на современных истребителях Су-35 и Су-30СМ. Как ранее заявили в Пентагоне, F-16 не станет палочкой-выручалочкой для ВСУ.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Бельгия
Дания
Нидерланды
США
Украина
Продукция
F-16
Су-30
Су-35
Похожие новости
29.11.2023
Даже японцы жаловались. F-16 не станут волшебной палочкой ВСУ
21.11.2023
Минобороны Украины создало отдельную структуру для интеграции F-16 в ВВС страны
20.11.2023
В Воздушных силах ВСУ не согласились с мнением, что F-16 не изменит ход конфликта
21.08.2023
Военный эксперт назвал главный недостаток американских истребителей F-16
18.11.2022
Частная угроза висит в воздухе
02.07.2019
Русская броня для индонезийских морпехов: чем Москва вооружает Джакарту
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 19.04 12:08
  • 16
Командующий ВВС США в Европе о роли авиации в боевых действиях на Украине
  • 19.04 12:03
  • 903
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 19.04 11:50
  • 13
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС
  • 19.04 11:40
  • 1
Новый участник в битве за Арктику
  • 19.04 11:39
  • 97
Израиль усиливает меры безопасности в связи с опасениями ударов со стороны Ирана
  • 18.04 19:22
  • 18
Первую летную ракету-носитель "Ангара-А5" отправили для испытаний на космодром Восточный
  • 18.04 19:04
  • 110
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 18.04 18:25
  • 12
Британская ПВО может и не выдержать первого удара России (The Telegraph UK, Великобритания)
  • 18.04 17:34
  • 2702
Как насчёт юмористического раздела?
  • 18.04 15:42
  • 1
Сергею Шойгу в парке "Патриот" представили более 30 перспективных образцов вооружения и техники
  • 18.04 15:29
  • 0
Кипящий «котёл» Закарпатья остужать никто не собирается
  • 18.04 13:38
  • 1
Норвегия может приобрести фрегаты класса "Тип-26"
  • 18.04 11:46
  • 74
Членство в НАТО в обмен на территорию. Зачем Армения проводит военные учения с США
  • 18.04 09:59
  • 2
Следующий пуск тяжелой "Ангары" с космодрома Восточный состоится в 2027 году - Борисов
  • 18.04 08:34
  • 1
Критический момент. Шансы Украины вернуть инициативу стремятся к нулю (The Wall Street Journal, США)