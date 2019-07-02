Русская броня для индонезийских морпехов: чем Москва вооружает Джакарту

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости, Андрей Коц. Индонезийский корпус морской пехоты до 2020 года получит более 40 российских боевых машин — контракт стоимостью 175,2 миллиона долларов предусматривает поставку Джакарте 22 БМП-3Ф, уже хорошо знакомых местным военным, и 21 бронетранспортер БТ-3Ф. Эту сделку, о которой РИА Новости проинформировали на форуме "Армия-2019", можно назвать очередным прорывом в развитии военно-технического сотрудничества двух стран. О том, какое оружие предпочитают индонезийские военные, — в материале РИА Новости.

Советская помощь

Индонезия приобретает российскую боевую технику уже более 60 лет. В 1957-м СССР выиграл тендер у западных конкурентов с внедорожником ГАЗ-69, и около 100 машин поступили в ВВС Индонезии, 400 — в сухопутные войска. Эти ветераны советского автопрома используются вооруженными силами страны до сих пор.

Джакарта получила десятки истребителей МиГ-15, МиГ-17, МиГ-19 и МиГ-21, бомбардировщиков Ил-28 и Ту-16, транспортных самолетов Ил-14 и Ан-12, вертолетов Ми-4 и Ми-6. Советская оборонка переоснастила и индонезийский военно-морской флот. В 1958-м оформили заказ на две подводные лодки проекта 631 и четыре эсминца, которые уже в следующем году пришли в Индонезию, получив имена "Санджая", "Султан Искандар Муда", "Савунгалинг" и "Силиванги".

Военно-техническая помощь Москвы позволила Джакарте освободиться от голландского влияния и обеспечить территориальную целостность страны. Но в конце 1960-х советско-индонезийские отношения испортились, и только после визита президента Хаджи Сухарто в Москву в 1989-м ситуация изменилась к лучшему.

Сегодня арсенал Вооруженных сил Индонезии — "сборная солянка" техники из США, Германии, Швеции, Франции, Великобритании, Польши, Италии, Бельгии, Испании, Нидерландов, Австралии и ряда других государств. Такое разнообразие связано с эмбарго на поставку оборонной продукции, наложенное на Индонезию странами ЕС и США в конце 1990-х. Санкции сняли в 2005-м, однако руководство республики не исключает подобных ограничительных мер в будущем и проводит политику диверсификации поставщиков вооружений. Немало среди них и российских компаний.

Украинский конкурент

В апреле 2003-го Индонезия подписала контракт на два истребителя Су-27СК, два Су-30МК, а также два ударных вертолета Ми-35П на общую сумму 192,9 миллиона долларов. Поставки завершились в конце сентября того же года. На авиасалоне МАКС-2007 заключили контракт на три истребителя Су-27СК и три Су-30МК2. Сумма сделки — рекордные на тот момент 336 миллионов долларов. Самолеты поступили заказчику в 2008-2010 годах.

Президент Индонезии Джоко Видодо в кабине самолета Су-30 ВВС Индонезии Источник изображения: © AFP 2019 / Agus Suparto/ PRESIDENTIAL PALACE

В 2011-м — контракт на шесть многофункциональных истребителей Су-30МК2. С учетом вооружения и материально-технического обеспечения сумма сделки оценивалась в 470 миллионов долларов. Ранее в 2010-м Индонезия получила еще три ударных вертолета Ми-35П. Кроме того, в частях армейской авиации сухопутных войск страны числятся 17 военно-транспортных Ми-17В-5.

Наземную технику Индонезия закупает в России в основном для морской пехоты. В ноябре 2002-го в Джакарту доставили 12 бронетранспортеров БТР-80А за 6,5 миллиона долларов. В настоящий момент они задействованы в миротворческой операции индонезийского контингента в Ливане.

В 2000-2001 годах Индонезия закупила в России девять тысяч автоматов АК-101 и АК-102. В 2008-м подписали контракт на поставку для морской пехоты 17 БМП-3Ф стоимостью около 40 миллионов долларов. Техника прибыла в страну в 2010-м. Российские БМП пришлись индонезийским морпехам по душе — в 2012-м Джакарта заключила с Москвой сделку на вторую партию из 37 машин (114 миллионов долларов). С учетом третьей партии из 22 машин (контракт заключен в этом году) у морской пехоты Индонезии будет 76 БМП-3Ф.

БМП-3Ф на вооружении индонезийской армии Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Цыганов

Гусеничный плавающий бронетранспортер БТ-3Ф разрабатывался на базе БМП-3Ф с прицелом именно на Индонезию. Решение по этому проекту приняли еще в 2010-м, а первый образец БТ-3Ф показали широкой публике на "Армии-2016". Главным конкурентом российской машины на индонезийском рынке были украинские БТР-4. Однако морские пехотинцы республики испытывали значительные трудности с их эксплуатацией. При движении на полной скорости на плаву БТР-4 сильно "клевал носом", что резко снижало подвижность и подвергало опасности экипаж и десант. В итоге Джакарта отдала предпочтение БТ-3Ф, лишенным этого недостатка.

Су-35 и санкции

"Крупнейшая сделка между Россией и Индонезией, бесспорно, — контракт на 11 самолетов Су-35 стоимостью 1,1 миллиарда долларов, заключенный в феврале прошлого года, — рассказал РИА Новости главный редактор журнала "Экспорт вооружений" Андрей Фролов. — Таким образом, Индонезия стала второй после Китая страной, которой мы решились продать самые современные серийные истребители. Из-за американского давления на Джакарту с контрактом возились очень долго, к реализации не приступили до сих пор".

Российский многоцелевой сверхманевренный истребитель Су-35 Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Биятов

Напомним, Су-35 победили в тендере на замену устаревших истребителей Northrop F-5. Главными конкурентами были F-16 корпорации Lockheed Martin, однако командование индонезийских ВВС выбрало Су-35 из-за более низкой стоимости и лучших тактико-технических характеристик.

Первую машину ждали еще в октябре 2018-го, однако США пригрозили Индонезии ограничительными мерами по закону "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA). Заговорили об отмене поставок, однако в конце октября прошлого года в кулуарах форума министров обороны стран АСЕАН глава военного ведомства Индонезии Рямихзард Рякуду сообщил, что Джакарта не намерена выходить из сделки. А 26 июня 2019-го это подтвердила и российская сторона.

"Контракт действует, его никто не отменял, — подчеркнул в интервью телеканалу "Россия-24" глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев. — Конечно, он непростой с точки зрения реализации, потому что сегодня у Индонезии действительно тяжелое в этом смысле положение. Я верю, что контракт будет реализован".