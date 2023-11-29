Даже японцы жаловались. F-16 не станут волшебной палочкой ВСУ

LB.ua: истребители F-16 не станут "волшебной палочкой" для Украины

Подержанные истребители F-16 не станут "волшебной палочкой" для Киева, пишет LB.ua. Они неспособны нести дальнобойные крылатые ракеты. Более того, на Украине нет и не будет условий для эксплуатации капризного "американца". И "сюрпризы" на этом не заканчиваются.

Продолжается дискуссия относительно F-16 для Украины. Будет ли F-16 той волшебной палочкой, которая решит наши проблемы в воздухе. Попробуем разобраться.

Genera lDynamics F-16 Fighting Falcon – легкий многофункциональный истребитель четвертого поколения. На старте заметим – не бомбардировщик, не штурмовик, не какой-то гибрид, а просто многофункциональный истребитель. Цена F-16 в варианте D – тридцать четыре миллиона долларов.

Что мы можем получить? Нидерланды и Дания отметили, что готовы передать Украине 42 F-16 AM/BM и 19 F-16 AM/BM самолетов соответственно. То есть государства, которые покупают F-35, передают нам самолеты, которые выводят из эксплуатации.

F-16 имеет примерно такие ТТХ (куча модификаций и вариантов комплектации, поэтому что-то среднее):

максимальная скорость – 2178 км/ч;

боевой радиус в зависимости от профиля полета и нагрузки – 1361–1759 км;

практичный потолок – 15 240 м

тягооруженность – 1,03

боевая нагрузка (при +5,5 g, когда самолет еще может вести воздушный бой, маневрируя, хотя пустой выдерживает 9 g) на девяти точках подвески: под фюзеляжем 1000 кг, внутренние 2×2.041 кг, центральные 2×1587 кг, внешние 2×318 кг, на концовках 2×193 кг, дополнительные точки для подвесного оборудования по бокам воздухозаборника 2×408 кг

F-16. крылья для Украины

Что важно для превосходства в воздухе? Дальность обнаружения воздушных целей бортовой РЛС и дальность стрельбы ракет "воздух – воздух". Для F-16 это выглядит так: РЛС AN/APG-68 позволяет видеть цели на расстоянии 257 км, ракеты AIM-7m летят на 70 км, AIM-9 – 20 км, AIM-120 – от 50 до 180 км в зависимости от модификации.

Какие ракеты будут передавать воздушным силам ВС Украины – пока не сообщали. Проблема с применением крылатых ракет (Storm Shadow, SCALP, Taurus), формально возможно: Storm Shadow/SCALP весит 1300 кг, можно подвесить на центральных пилонах, TAURUS KEPD 350/150 – 1360 кг, тоже подходит. Но я не нашел упоминаний в руководящих документах о том, что легкий истребитель стреляет крылатыми ракетами в качестве основного оружия.

В воздухе потенциально наши F-16 могут встретиться с истребителями противника МиГ-29, Су-27, Су-30СМ, Су-35.

Это не научно-техническая статья, поэтому такие нюансы, как встречный и "догонный" курсы, высоты превышения и снижения, дальность обнаружения и захвата, передняя и задняя полусферы, пропустим и оставим только максимальные значения. И заметим, что ракеты Р-37 в хоте этого конфликта запускали только Миг-31.

В ближнем воздушном бою F-16 может сражаться на равных со всеми типами истребителей, а вот на больших дистанциях хоть и увидит противника раньше, но не факт, что достанет его ракетами.

Воздушный дьявол так же, как и сухопутный, кроется в деталях. И главная деталь – информационное обеспечение боевых действий самолетов в воздухе.

Единственным источником должны стать РЛС радиотехнических войск ВС Украины, то есть "земля". JTIDS, работающий на протоколе Link 16, должен будет обмениваться информацией с наземными источниками. А какова пропускная способность канала? Какова скорость обмена данными? Воздушный бой мимолетен, и эти два фактора приобретают критическую важность. А наши РЛС вообще готовы к такому обмену данными? Еще есть система "Дельта". Она будет на украинских F-16? Сегодня "Дельта" – мощнейшая среда, предоставляющая пользователю максимальную ситуативную осведомленность. А ситуативная осведомленность пилота в бою – едва ли не половина победы.

Небо высоко. Украине нужны самолеты

Очень важен наземный компонент. F-16 известен капризностью в эксплуатации. Как-то японские пилоты пожаловались, что авиабазы Страны восходящего солнца не обеспечивают чистоты взлетных полос: предметы из них затягивает в воздухозаборник – и они легко выводят из строя прямоточный двигатель. А состояние наших оперативных аэродромов и в мирное время не дотягивало до японских. В целом F-16 – из поколения паркетников. Его предки – другое дело. Безумные семидесятые!

Проблема топлива: JP-8 является стандартом для многих военных самолетов, военный вариант топлива Jet A-1, которое используют в гражданской авиации. Есть ли все, чтобы хранить, транспортировать, заправлять самолеты именно JP-8?

Неприятный сюрприз с низким уровнем английского притормозил программу обучения пилотов. Этот сюрприз непременно должен быть и здесь. Американских пилотов обучают в United States Air Force Academy в Колорадо-Спрингс. Старшие офицеры ВВС США повышают квалификацию в Air War College или Air Commandand Staff College в Монтгомери. Оба колледжа являются частью Air University (United States Air Force). Надеемся, кто-то туда отправился и получает нужные знания.

Нельзя сказать, что мы совсем не готовимся. В МО создали Офис-61 (почему сразу не Зону-51?). Офис должен всесторонне обеспечить непрерывный процесс интеграции многоцелевого самолета F-16 в общую систему Сил обороны Украины. Анонсировали, что основными направлениями его деятельности станут:

поддержка и развитие инфраструктуры аэродромов (авиационных баз)

всесторонняя защита аэродромной инфраструктуры, включая систему ПВО

отбор и обучение летного состава и другого авиационного персонала

поддержка жизненного цикла самолетов и логистическое сопровождение

международная коммуникация и другие юридические, финансовые, и административные функции, а также вопросы безопасности

Как будто уже тридцать два годика Министерству обороны, а все никак детские болезни не отпускают, все хочет чем-то управлять вместо того, чтобы формировать и реализовывать государственную политику по вопросам национальной безопасности в военной сфере, сферах обороны и военного строительства. Почему аэродромами не может и в дальнейшем заниматься служба аэродромно-технического обеспечения командования логистики ВС Украины? Почему вдруг люди, управляющие ПВО, не смогут на уже прикрытых ими аэродромах обеспечить спокойствие F-16? Командование подготовки воздушных сил не сможет отобрать пилотов для обучения?

Какой смысл снова дублировать действующие органы управления, и без того созданные по стандартам НАТО. Может, уже достаточно офисов?

Помимо F-16, стоит взглянуть на другие самолеты. JAS-39 Gripen, например. Не забываем о стоимости часа полета: Gripen – $4900, МиГ-29 – $5000, F-16 – $8000, Су-27 – $27000, Су-30 – $40000. Здесь явно не офис нужен ... очень привлекательной именно для наших воздушных сил мне представляется пара F-14-F-15.

Автор: Виктор Кевлюк