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ТАСС

Минобороны Украины создало отдельную структуру для интеграции F-16 в ВВС страны

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Истребители F-16
Истребители F-16.
Источник изображения: Omar Marques/ Getty Images

Первый замминистра обороны страны Александр Павлюк сообщил, что развертывание самолетов на украинской территории пройдет в два этапа, первый будет рассчитан на срок до конца 2024 года

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Украинское Минобороны создало отдельную структуру под названием "Офис-61", которая будет заниматься вопросами интеграции американских истребителей F-16 в состав Военно-воздушных сил (ВВС) Украины. Об этом сообщил первый замминистра обороны страны Александр Павлюк.

"Выступил на конференции с участием западных партнеров в Копенгагене (Дания), где представил концепцию "Офиса-61" - специально созданной при Министерстве обороны Украины структуры, основной целью которой является организация всестороннего обеспечения непрерывного процесса интеграции многоцелевого самолета F-16 в общую систему сил обороны Украины", - написал он в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

По словам Павлюка, основными направлениями работы "Офиса-61" станут поддержка и развитие инфраструктуры аэродромов (авиационных баз); защита аэродромной инфраструктуры, включая систему ПВО; отбор и обучение летного состава и другого авиационного персонала; поддержка жизненного цикла самолетов и их логистическое сопровождение; международная коммуникация и другие функции, связанные с вопросами финансов, безопасности, администрирования и юридического обеспечения.

Первый замминистра сообщил, что развертывание F-16 на Украине пройдет в два этапа. Первый, обозначенный как "Быстрый трек", будет рассчитан на срок до конца 2024 года. Затем начнется второй этап, получивший название "Масштабирование".

Павлюк отметил, что сейчас при содействии иностранных экспертов на Украине продолжается оценка аэродромов для многоцелевых истребителей. Он сообщил, что первые украинские летчики и инженеры продолжают обучение на F-16, которое, по его словам, началось в августе этого года.

Украина давно просит своих западных союзников передать ему F-16. На Западе до сих пор не назвали точных сроков, однако запустили программу переподготовки украинских пилотов. В Киеве выражали надежду, что Украина получит истребители в первой половине 2024 года. В свою очередь министр обороны США Ллойд Остин заявлял, что это произойдет не раньше весны. 20 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил о "прорывной договоренности" с Нидерландами в вопросе поставок 42 истребителей F-16 Киеву. Дания также заявила о готовности передать Украине 19 истребителей F-16. Недавно представитель Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат отмечал, что обещанные Западом модификации F-16 уже устарели и не смогут противостоять российским Су-30, Су-34 и Су-35, поэтому Киев хотел бы получить эти истребители в более современных комплектациях. 

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Дания
Нидерланды
Россия
США
Украина
Продукция
F-16
Су-30
Су-34
Су-35
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