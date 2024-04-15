Кикина хочет в следующий раз отправиться в космос на "Союзе", к чему она долго готовилась

Космонавт уточнила, что состояла в дублирующем экипаже 67-й экспедиции

КАЛУГА, 13 апреля. /ТАСС/. Космонавт Анна Кикина хочет в следующий раз отправиться в космос на российском корабле "Союз", к полету на котором она долго готовилась.

Кикина первой из российских космонавтов отправилась на Международную космическую станцию (МКС) по программе перекрестных полетов между NASA и Роскосмосом на американском корабле Crew Dragon. В октябре 2023 года она, астронавты NASA Николь Манн и Джош Кассада, а также астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Коити Ваката прибыли на МКС, а 12 марта приводнились в Атлантическом океане у побережья Флориды. Продолжительность полета Кикиной составила 157 суток.

"Прямо сейчас я продолжаю свою работу, свою дорогу и хочу, имею желание полететь в следующий полет на корабле "Союз", на отечественном корабле, к которому я готовилась так долго", - рассказала она в ходе Международного кинофестиваля фильмов и программ о космосе "Циолковский", посвященного героям космоса и 90-летию Юрия Гагарина.

Кикина уточнила, что готовилась долго по программе полета на российском корабле "Союз". И она состояла в дублирующем экипаже 67-й экспедиции. После успешного старта основного экипажа, она, как и другие дублеры, перешла в состав следующего основного экипажа, однако ей поступило предложение о полете на корабле Crew Dragon.

"Я вообще не думала, что мне поступит такое предложение. Конечно, я попросила время подумать, все взвесить. <…> И когда я согласилась, началась плотная подготовка в составе экипажа SpaceX Dragon, пятый экипаж, и параллельно мы продолжали подготовку в основном экипаже ["Союза"]", - рассказала космонавт.

Международный кинофестиваль "Циолковский" проходит в Калуге в пятый раз, в этом году он проводится с 12 по 16 апреля. В программе фестиваля - конкурсы игровых, документальных, анимационных и полнокупольных фильмов. Фестиваль проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, госкорпорации "Роскосмос", Научно-исследовательского испытательного центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина, Россотрудничества, правительства Калужской области, Государственного музея истории космонавтики имени К. Э. Циолковского, Ассоциации планетариев России и других общественных и коммерческих организаций. Главный информационный партнер фестиваля - ТАСС.