Русские потрошители

Пока Россия пробивает и затыкает дыры, Китай и США покоряют космос

Уходящий год оказался богатым на космические события. Среди них, в частности, запуски китайской миссии Chang'e 4 на обратную сторону Луны, японско-европейской BepiColombo к Меркурию и американской PSP к Солнцу. "Лента.ру" вспоминает основные события космонавтики 2018 года.

Пуск сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy

Носитель компании SpaceX c автомобилем Tesla Roadster полетел 6 февраля. В настоящее время машина находится на гелиоцентрической орбите, которая пересекает траектории движения Земли и Марса вокруг Солнца. Заявляемая грузоподъемность Falcon Heavy на низкую околоземную орбиту составляет 64 тонны, на околомарсианскую — 17 тонн. До SpaceX сверхтяжелую ракету "Энергия" с многоразовым кораблем "Буран" запускал 15 ноября 1988 года СССР. Этим с сомнительным упорством продолжают гордиться в современной России, не стесняясь называть Falcon Heavy с Tesla Roadster "ракетой с болванкой на борту".

Старт ракеты Falcon Heavy. Источник: Thom Baur/Reuters

Стоит отметить, что в 2018 году отличились и другие компании — в частности, американская Rocket Lab и китайская OneSpace Technology. Первая — 21 января с площадки Launch Complex 1, расположенной на побережье Северного острова Новой Зеландии, при помощи единственной в мире действующей ракеты сверхлегкого класса Electron, впервые успешно запустила полезную нагрузку, наноспутники Dove Pioneer (для компании Planet) и Lemur-2 (в интересах Spire Global). Вторая — 17 мая с площадки на северо-западе КНР запустила носитель Chongqing Liangjiang Star.

Авария ракеты "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-10"

Инцидент произошел 11 октября. После пуска с космодрома Байконур к МКС из-за нештатного отделения одного из четырех боковых блоков первой ступени носителя от центрального блока (второй ступени) аварийно отключился двигатель последнего. Находящиеся на борту "Союз МС-10" космонавт "Роскосмоса" Алексей Овчинин и астронавт НАСА Тайлер Николас Хейг успешно эвакуировались на спускаемой капсуле. Расследование показало, что инцидент спровоцировала ошибка, допущенная при сборке "Союз-ФГ" на Байконуре. Помимо крупных репутационных потерь, авария привела к повышению стоимости страховки, и, как следствие, удорожанию российских пусковых услуг.

Отверстие в пилотируемом корабле "Союз МС-09"

Дыра диаметром примерно два миллиметра в пристыкованном к МКС российском корабле вызвала небольшую утечку воздуха на международной станции, о которой генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил 30 августа. Членам экипажа Сергею Прокопьеву, Александру Герсту и Олегу Артемьеву удалось остановить потерю кислорода. Визуальный осмотр отверстия показал, что дыра возникла в результате преднамеренного воздействия сверла на обшивку. В "Роскосмосе", не найдя на Земле виновных в случившемся, намекнули на возможность диверсии со стороны астронавтов в условиях космоса, что вызвало крайне негативную реакцию в США. Причины случившегося до сих пор не выяснены. Возможно, образцы с внешней стороны "Союз МС-09", взятые 11 декабря в ходе выхода в открытый космос Олегом Кононенко и Сергеем Прокопьевым, будут способствовать прояснению ситуации.

Восьмая мягкая посадка на Марс

Миссия InSight (Interior Exploration using Seismic Investigations, Geodesy and Heat TransportInSight) 26 ноября совершила мягкую посадку на поверхность марсианской равнины Элизий. НАСА сделало это восьмой раз в истории человечества. Стоит отметить, что российские космические чиновники и ученые традиционно заявляют о том, что половина таких попыток оканчивается неудачей, при этом предпочитая умалчивать, что подавляющее большинство провалов принадлежат СССР. В такой ситуации стоит отметить, что "первая в мире" и "единственная" в советской космонавтике мягкая посадка рукотворного аппарата (советского модуля "Марс-3") на поверхность Марса, состоявшаяся 2 декабря 1971 года, может считаться мягкой лишь условно, поскольку после контакта с поверхностью планеты миссия проработала менее двух минут.

Voyager 2 вышел в межзвездное пространство

Американская межпланетная станция Voyager 2 вышла 5 ноября в межзвездное пространство. В настоящее время миссия, запущенная 20 августа 1977 года, находится на удалении примерно 18 миллиардов километров от Земли, откуда электромагнитный сигнал до Земли идет 16,5 часа. Voyager 2 стал второй станцией, покинувшей пределы гелиосферы — солнечного аналога земной магнитосферы. Первой 25 августа 2012 года пересекла гелиопаузу (внешний край гелиосферы) миссия Voyager 1, стартовавшая 5 сентября 1977 года.

Станция Voyager 2. Источник: Ryan Howerter

Будущее станций примерно известно. Три радиоизотопных термоэлектрических генератора позволят Voyager 1 и 2 поддерживать связь с Землей примерно до 2027 года. Через 40 тысяч лет после того, как Voyager 1 перестанет функционировать, аппарат окажется на расстоянии 1,6 светового года от красного карлика Gliese 445, расположенного в созвездии Жирафа на удалении 17,6 светового года от Солнца. В то же время вторая станция пролетит на расстоянии 1,7 светового года мимо тусклого красного карлика Ross 248, находящегося на удалении 10,3 светового года от Земли в созвездии Андромеды.

Первый в мире запуск миссии на обратную сторону Луны

Старт китайской ракеты Long March 3B с миссией Chang'e 4, включающей посадочный аппарат и ровер, прошел 8 декабря с космодрома Сичан (юго-западная провинция Сычуань). Аппарат при помощи космического спутника Queqiao, расположенного в точке Лагранжа L2 системы Земля — Луна (примерно в 455 тысячах километров от планеты) и запущенного 21 мая на ракете Long March 4C, обеспечит связь с Землей, луноход проведет геологические исследования спутника Земли. Спустя четыре дня после запуска миссия Chang'e 4 вышла на орбиту Луны. Мягкая посадка ровера запланирована на первые числа января.

OSIRIS-REx достиг потенциально опасного для Земли астероида

OSIRIS-REx (Origins Spectral Interpretation Resource Identification Security Regolith Explorer) прибыл 3 декабря к Бенну. Астероид, в диаметре достигающий 500 метров и вращающийся вокруг Солнца с периодом 1,2 года, считается одним из наиболее опасных из известных человеку небесных объектов — в 2135 году небесное тело окажется на расстоянии всего 300 тысяч километров от Земли. Двухтонная OSIRIS-REx размером с небольшой фургон в течение двух лет будет вращаться вокруг Бенну на расстоянии около пяти километров. Станция составит карту Бенну, а на заключительном этапе миссии, после анализа полученных снимков, ученые выберут участок, с которого манипулятор TAGSAM (Touch-And-Go Sample Acquisition Mechanism) длиной около 3,5 метра при помощи азотной струи произведет захват образцов реголита. На спускаемой капсуле пробы в 2023 году должны оказаться на Земле. Эти образцы станут самыми далекими внеземными объектами, когда-либо доставленными на Землю.

Станция OSIRIS-REx. Источник: Goddard Space Flight Center

Хотя миссия призвана прояснить вопросы формирования планет и зарождения жизни на Земле, одним из ее приложений является исследование эффекта Ярковского — возникновения реактивного импульса из-за излучения теневой стороны астероида, которая нагрелась ранее от Солнца. Подобное явление может использоваться для изменения траектории небесного тела, потому рассматривается как один из способов борьбы с опасными для Земли астероидами.

Первая мягкая посадка на поверхность астероида

Контейнер MINERVA (MIcro-Nano Experimental Robot Vehicle for Asteroid) II-1 с парой роботов Rover-1A и Rover-1B японской миссии Hayabusa 2 впервые в мире совершил мягкую посадку на поверхность астероида. После этого 3 октября на Рюгу опустился MINERVA II-2 с модулем MASCOT (Mobile Asteroid Surface Scout). В декабре 2020 года от миссии на Землю должны прилететь образцы астероида.

Запуск меркурианской миссии BepiColombo

Совместная миссия Европейского космического агентства и Японского агентства аэрокосмических исследований BepiColombo стартовала 20 октября с космодрома Куру (Французская Гвиана) на ракете Ariane 5. Перелетный модуль после нескольких пролетов мимо Земли, Венеры и Меркурия к 2025 году доставит к Меркурию пару орбитальных аппаратов. Первый, MPO (Mercury Planet Orbiter), составит мультиволновую карту поверхности небесного тела. Второй, MMO (Mercury Magnetospheric Orbiter), займется исследованием магнитосферы.

Космический аппарат миссии BepiColombo. Источник: airbus.com

До этого подробно ближайшую к Солнцу планету изучала с марта 2011-го по апрель 2015-го американская станция MESSENGER (MErcury Surface, Space ENvironment, GEochemistry, and Ranging). Меркурий во многом напоминает Землю — у него имеется собственная, а не наведенная магнитосфера, а также присутствуют остаточные тектонические явления, чего, например, нет у Венеры и Марса.

Запуск солнечной миссии PSP

Миссия PSP (Parker Solar Probe) запущена 12 августа на ракете Delta IV Heavy с мыса Канаверал. В декабре 2024 года станция приблизится к звезде на расстояние в 8,86 солнечного радиуса. Миссия посвящена, в частности, изучению солнечной короны и источников солнечного ветра.

Станция PSP. Источник: NASA / Johns Hopkins APL / Steve Gribben

Из запусков космических аппаратов, состоявшихся в 2018 году, стоит отметить миссию по поиску экзопланет TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite), стартовавшую 18 апреля на ракете Falcon 9 с мыса Канаверал, а из завершившихся миссий — Dawn, изучавшая Весту и Цереру, и Kepler, искавший экзопланеты. Обе станции завершили работу в ноябре. В июне НАСА из-за пылевой бури на Красной планете потеряло контакт с марсоходом Opportunity, однако в агентстве все еще надеются восстановить связь с ровером.

Карликовая планета Плутон. Источник: NASA

Нельзя не упомянуть и событие, которым завершится 2018-й и начнется 2019 год: миссия New Horizons, в июле 2015-го пролетевшая мимо Плутона, изучит транснептуновый астероид из пояса Койпера 2014 MU69 (Ultima Thule).

Андрей Борисов