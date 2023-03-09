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ТАСС

Единственная женщина-космонавт в отряде Роскосмоса начнет послеполетную реабилитацию в США

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Космонавт Анна Кикина
Космонавт Анна Кикина.
Источник изображения: Михаил Терещенко/ТАСС

Речь идет об Анне Кикиной

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Первый этап реабилитации после полета на МКС единственной женщины в российском отряде космонавтов Анны Кикиной пройдет в Космическом центре имени Джонсона NASA в Хьюстоне (штат Техас) под руководством специалистов из РФ. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Роскосмоса.

"После приводнения на корабле Crew Dragon космонавт Роскосмоса Анна Кикина пройдет начальный этап реабилитации в Космическом центре имени Джонсона NASA в Хьюстоне. Ее проведение на месте обеспечат врачи ЦПК (Центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина - прим. ТАСС)", - отметили в госкорпорации.

Основной этап реабилитации Кикиной, подчеркнули в Роскосмосе, пройдет в ЦПК после ее возвращения в Россию.

Кикина первой из российских космонавтов отправилась на МКС на космическом корабле Crew Dragon американской компании SpaceX в рамках программы перекрестных полетов между NASA и Роскосмосом. В октябре прошлого года она, а также астронавты NASA Николь Манн и Джош Кассада и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Коити Ваката прибыли на МКС.

Как ранее сообщили в NASA, отстыковка Crew Dragon (миссия Crew-5) от МКС запланирована на 9 марта. 

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Страны
Россия
США
Япония
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SpaceX
Роскосмос
ЦПК Гагарина
Проекты
МКС
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