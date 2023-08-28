Что известно о пилотируемой миссии Crew-7 на МКС

В экипаж входят россиянин Константин Борисов, американка Жасмин Могбели, датчанин Андреас Могенсен и японец Сатоси Фурукава

ТАСС-ДОСЬЕ. 26 августа 2023 года в 10:27 мск компания SpaceX запустила с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида, США) ракету-носитель Falcon 9 с пилотируемым космическим кораблем Crew Dragon. Корабль должен доставить на Международную космическую станцию (МКС) четырех участников миссии Crew-7. В экипаж входят россиянин Константин Борисов, американка Жасмин Могбели, датчанин Андреас Могенсен и японец Сатоси Фурукава. ТАСС подготовил материал о миссии Crew-7.

Перекрестные полеты

Компания SpaceX Илона Маска по контракту с Национальным управлением США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) с 2020 года доставляет на своем корабле экипажи на МКС.

В июле 2022 года Роскосмос и NASA подписали соглашение о перекрестных полетах на МКС - российских космонавтов на американских Crew Dragon, американских астронавтов на российских кораблях "Союз МС". Переговорам, которые велись с 2021 года, не помешало ужесточение санкций в отношении России, последовавшее после начала в феврале 2022 года специальной военной операции Вооруженных сил РФ на Украине. Соглашение подразумевало выполнение в 2022-2024 годах шести полетов с участием трех россиян и трех американцев. В 2023 году программа была расширена на одну миссию: в первой половине 2024 года в составе экипажа Crew-8 на МКС полетит российский космонавт Александр Гребенкин. Как пояснили в Роскосмосе, реализация соглашения позволяет при отмене или существенной задержке запуска российского или американского корабля обеспечить присутствие на борту орбитальной станции как минимум одного космонавта Роскосмоса и одного астронавта NASA. Из-за повреждения "Союза МС-22", доставившего в сентябре 2022 года на МКС Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и американца Фрэнка Рубио (прибыли на станцию в составе экспедиции МКС-68), Россия отложила запуск экипажа очередной экспедиции (планировался на март 2023 года). Полет Прокопьева, Петелина и Рубио был продлен еще на полгода (в настоящее время они ведут работы по программе МКС-69). Теперь экипаж вернется на Землю в сентябре на "Союзе МС-23", который был запущен к МКС в феврале 2023 года в беспилотном режиме. "Союз МС-22" в целях безопасности в марте 2023 года свели с орбиты без экипажа (в его спускаемом аппарате находились только грузы).

Константин Борисов стал четвертым участником программы перекрестных полетов и третьим российским космонавтом - членом экипажа корабля Crew Dragon. Сначала в сентябре 2022 года на "Союзе МС-22" на станцию был доставлен астронавт NASA Фрэнк Рубио (в составе экипажа МКС-68). В октябре 2022 года на Crew Dragon первой из российских космонавтов стартовала Анна Кикина (участница миссии Crew-5). В марте 2023 года на Crew Dragon на МКС прибыл Андрей Федяев (участник миссии Crew-6).

Миссия Crew-7

Ожидается, что корабль Crew Dragon пристыкуется к МКС на следующий день - 27 августа. После перехода на борт станции Константин Борисов, Жасмин Могбели, Андреас Могенсен и Сатоси Фурукава присоединятся к работающим там российским космонавтам Сергею Прокопьеву, Дмитрию Петелину (находятся на МКС с сентября 2022 года), Андрею Федяеву (с марта 2023 года), американским астронавтам Фрэнку Рубио (с сентября 2022 года), Стивену Боуэну и Вуди Хобургу (оба с марта 2023 года), а также астронавту ОАЭ Султану ан-Неяди (с марта 2023 года).

Согласно планам, экипаж миссии Crew-7 пробудет на МКС примерно шесть месяцев.

Экипаж

Жасмин Могбели (США) - астронавт NASA, командир миссии Crew-7. Родилась 24 июня 1983 года в Бад-Наухайме (Германия) в семье иранских эмигрантов. Провела детство и окончила школу в Болдуине (штат Нью-Йорк, США). В Массачусетском технологическом институте (Кембридж, штат Массачусетс) получила степень бакалавра по аэрокосмической технике и информационным технологиям, в Военно-морской школе последипломного образования (Монтерей, штат Калифорния) - степень магистра по аэрокосмической технике. Окончила школу летчиков-испытателей ВМС США в Патуксент-Ривере (штат Мэриленд). Служила в Корпусе морской пехоты США: сначала как военно-морской летчик летала на легких и средних ударных вертолетах, затем была летчиком-испытателем. Участвовала в военной операции США "Несокрушимая свобода" в Афганистане (2009-2010). Выполнила более 150 боевых вылетов, освоила более 25 типов самолетов, налетала 2 000 часов. С 2017 года - в отряде астронавтов NASA. До старта миссии Crew-7 опыта космических полетов не имела. Награждена медалями ВВС и ВМС США.

Андреас Могенсен (Дания) - астронавт Европейского космического агентства (ЕКА), пилот Crew-7. Родился 2 ноября 1976 года в Копенгагене (Дания). В 1995 году окончил Копенгагенскую международную школу с присвоением степени бакалавра. В 1999 году в Имперском колледже в Лондоне (Великобритания) получил степень магистра по авиационной технике, в 2007 году в Университете штата Техас (США) - докторскую степень в области аэрокосмической техники. В 2000-2001 годах работал в нефтесервисной компании Schlumberger инженером по ремонту и техническому обслуживанию буровых установок на морских нефтяных платформах в Конго и Анголе. В 2001-2003 годах - инженер научно-исследовательского отдела в датской компании Vestas Wind Systems. В 2004-2007 годах - научный сотрудник Центра космических исследований и ассистент преподавателя на кафедре аэрокосмической инженерии Университета штата Техас. В 2007-2008 годах - специалист по системам ориентации космических аппаратов в компании HE Space Operations (Германия). Затем являлся научным сотрудником Суррейского космического центра (Великобритания). С 2009 года - в отряде астронавтов ЕКА. Ранее совершил один орбитальный полет продолжительностью 9 дней 20 часов 13 минут. 2-12 сентября 2015 года был участником 18-й экспедиции посещения МКС на российском корабле (стартовал на "Союзе ТМА-18М", вернулся на "Союзе ТМА-16М"), стал первым астронавтом Дании. В 2016-2022 годах работал в Центре космических исследований им. Линдона Джонсона NASA в Хьюстоне (штат Техас).

Сатоси Фурукава (Япония) - астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA), специалист полета Crew-7. Родился 4 апреля 1964 года в Иокагаме (префектура Канагава, Япония). В 1989 году в Токийском университете получил степень доктора медицины, в 2000 году там же - степень PhD (доктора философии) в области медицинских наук. Работал в госпитале Токийского университета и смежных больницах, занимался клинической медициной и исследованиями в области желудочно-кишечной хирургии. С 1999 года - в отряде астронавтов JAXA. Ранее совершил один орбитальный полет продолжительностью 167 дней 6 часов 12 минут. В июне - ноябре 2011 года был бортинженером 28-й и 29-й основных экспедиций на МКС (стартовал и вернулся на корабле "Союз ТМА-02М"). В 2014-2021 годах возглавлял космическую биомедицинскую исследовательскую группу JAXA.

Константин Борисов (Россия) - космонавт Роскосмоса, специалист полета Crew-7. До старта миссии опыта космических полетов не имел. Родился 14 августа 1984 года в Смоленске в семье летчика-испытателя Героя РФ Сергея Георгиевича Борисова (1958-2021). Впоследствии семья переехала в Жуковский, где Борисов окончил среднюю школу №3 с углубленным изучением английского языка.

В 2005 году получил степень бакалавра по направлению "экономика" в Российской экономической академии имени Г. В. Плеханова (ныне Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова, Москва), в 2007 году - степень магистра наук по направлению "исследования операций и системный анализ" в Уорикском университете (г. Ковентри, Великобритания). В 2018 году с отличием окончил Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет), стал магистром по направлению "проектирование систем жизнеобеспечения летательных аппаратов".

В период с 2005 по 2018 год занимал различные должности (аналитик, консультант, руководитель проектов, руководитель отдела) в коммерческих компаниях: "Вольво Восток" (Химки, Московская область), московском представительстве фирмы AT Kearney GmbH (Германия), "Бостон консалтинг групп (Москоу) лимитед", ООО "Ферронордик машины" (дочерняя компания шведского дилера спецтехники Ferronordic; Химки, Московская область).

В 2017-2018 годах Борисов принял участие во втором открытом конкурсе по отбору кандидатов в отряд космонавтов госкорпорации "Роскосмос". 26 сентября 2018 года был назначен на должность кандидата в космонавты-испытатели. После прохождения курса общекосмической подготовки в Центре подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина 2 декабря 2020 года ему была присвоена квалификация "космонавт-испытатель".

С 11 января 2021 года является космонавтом-испытателем отряда Роскосмоса.

1 марта 2023 года Роскосмос в соответствии с соглашением о перекрестных полетах с NASA принял решение о включении Борисова в экипаж корабля Crew Dragon в составе миссии Crew-7.

Борисов имеет звание "Почетный донор России".

Увлекается фридайвингом (с 2006 года) и плаванием на открытой воде (с 2013 года). В 2015 и 2016 годах входил в судейскую коллегию чемпионата мира по фридайвингу. В июле 2018 года вплавь пересек Гибралтарский пролив, проплыв без остановки 15 км от берега Испании до берега Марокко за 3 часа 45 минут.