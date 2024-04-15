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ТАСС

Лукашенко сообщил, что Путин поддержал совместные полеты россиян и белорусов в космос

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Павел Бедняков

Президент Белоруссии отметил, что его страна и РФ договорились продолжать сотрудничество в сфере космоса

МИНСК, 12 апреля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поблагодарил российского коллегу Владимира Путина за возможность отправить в космос первого белорусского космонавта Марину Василевскую и сообщил, что российский лидер поддержал совместные космические полеты россиян и белорусов.

"Я думаю, что мы еще не единожды увидим совместные полеты россиян и белорусов", - сказал Лукашенко на совместной встрече лидеров двух стран в Кремле с участницей 21-й космической экспедиции на МКС Мариной Василевской и летчиком-космонавтом Олегом Новицким, сообщает агентство БелТА.

Глава государства отметил, что Белоруссия и Россия договорились продолжать сотрудничество в сфере космоса. По его словам, "российское руководство пообещало поддерживать белорусских партнеров и в дальнейшем".

"Я вам очень благодарен. Это не просто дань уважения, что мы здесь. Если бы тогда вы не дали отмашку и не согласились, не было бы этого полета. Спасибо за Марину и спасибо, что командиром этого полета был Олег [Новицкий], - сказал Лукашенко - Это и есть наше единство: родился в Беларуси, служил в Советском Союзе, летчик, испытатель, стал космонавтом в России". Лукашенко отметил, что для россиян "это обыденно". "Для нас это большая новость, потому что первая девушка-космонавт оказалась в космосе. Первый белорусский космонавт независимой Беларуси", - сказал Лукашенко.

Первая в истории независимой Белоруссии женщина-космонавт Марина Василевская, российский космонавт Олег Новицкий и женщина-астронавт NASA Лорел О'Хара 6 апреля вернулись на Землю с МКС на борту корабля "Союз МС-24". О'Хара прибыла на станцию в сентябре 2023 года на "Союзе МС-24", а Новицкий и Василевская - 25 марта 2024 года на борту корабля "Союз МС-25" в рамках двухнедельной экспедиции. 

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