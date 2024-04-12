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Военное обозрение

Корейская оружейная компания планирует инвестировать в Польшу, используя польскую тягу к милитаризации

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Источник изображения: topwar.ru

Сотрудничество по польским вариантам южнокорейской техники, трансфер технологий производства боеприпасов, строительство сервисного центра для корейской техники со всей Европы – концерн Hanwha хочет ужесточить сотрудничество с польской армией и оборонной промышленностью. Планы компании касаются также ВВС и ВМС Польши.

Южнокорейская компания Hanwha Aerospace Europe открыла свой офис в Варшаве. В ходе пресс-конференции представители компании в Польше рассказали о планах Hanwha, связанных с Войском Польским и оборонной промышленностью. Речь идет прежде всего о строительстве К9ПЛ, о решениях, которые повлияют на дальнейшую унификацию артиллерийской гаубицы К9 и артиллерийской гаубицы «Краб». В производственные планы входят системы предупреждения о лазерном излучении производства PCO и дымовые гранатометы Dezamet.

В ближайшие годы Hanwha планирует передать технологии боеприпасов в Польшу. Сотрудничество будет охватывать предприятия, связанные с Polish Armaments Group, а также компании частного сектора.

Наше намерение – создать польское производство боеприпасов на основе трансфера технологий, осуществляемого Hanwha

– заявил представитель компании.

Мы хотим, чтобы 155-мм боеприпасы, производимые в Польше, обеспечили в будущем экспортные рынки Европы

, - добавил он.

Компания также планирует создать в сотрудничестве с Wojskowe Zakłady Lotnicze Bydgoszcz сервисный центр для авиационных двигателей FA-50. Она также хочет привлечь польские исследовательские центры к работе Южной Кореи по развитию авиационных технологий. Компания помимо всего прочего планирует сотрудничать с ВМС Польши. Речь идет о программе «Орка» и покупке подводной лодки KSS-III для польского флота. Подробности пока не разглашаются.

Другими словами, корейский бизнес решился на выгодное вложение, используя тягу современной Польши к милитаризации.

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  • В новости упоминаются
Страны
Польша
Южная Корея
Продукция
FA-50
K9 Thunder
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