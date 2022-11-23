Эта европейская страна станет военной сверхдержавой. Она уже сделала первый

Politico: Польша станет будущей военной сверхдержавой Европы

Сейчас польская армия, вероятно, лучшая в Европе, пишет Politico. Варшава наращивает оборонный потенциал и заказывает много нового оружия. Это не всем нравится: ведь вооружение она покупает в Корее. Кроме того, неясно, насколько оно действительно нужно.

Мэтью Карничниг (Matthew Karnitschnig), Войцех Кось (Wojciech Kość)

Когда на прошлой неделе в Польше упала шальная ракета и убила двух человек, некоторые европейские лидеры испытали тревогу не только потому, что тот удар могла нанести Россия, но и потому, что националистическое правительство этой страны могло отреагировать на инцидент непредсказуемым образом.

Привычка Польши с подозрением относиться ко всему русскому, а также глубокая антипатия действующих властей страны к Москве заставили многих европейцев, от Брюсселя до Берлина, волноваться, что Варшава может принять какие-нибудь опрометчивые решения.

Однако она не утратила самообладания и продемонстрировала сдержанность, переведя свои войска в состояние боевой готовности и решив дождаться, когда все прояснится. (В конце концов стало понятно, что это была сбившаяся с курса ракета украинских ПВО, которую те выпустили, чтобы защититься от ударов русских.)

Это спокойствие Варшавы стало следствием простой реальности: у Польши сейчас, вероятно, лучшая армия в Европе. И со временем она будет становиться все сильнее.

Паранойя Польши в отношении России заставила ее отмахнуться от господствующей в Европе идеи о том, что традиционная война осталась в прошлом. Вместо этого Варшава сейчас наращивает потенциал своих вооруженных сил, которые в дальнейшем вполне могут стать самыми мощными сухопутными войсками в Евросоюзе.

"Польская армия должна быть настолько мощной, чтобы благодаря ее силе ей вовсе не пришлось сражаться", – заявил премьер-министр Матеуш Моравецкий накануне Дня независимости Польши.

Этот сдвиг в мышлении нашел отклик у одного из ключевых союзников Варшавы.

"Польша стала нашим самым важным партнером в континентальной Европе", – сказал высокопоставленный представитель армии США в Европе. Он отметил решающую роль, которую Польша сыграла в поддержке Украины и в укреплении обороны НАТО в странах Балтии.

По его словам, хотя Германия, ключевой союзник Америки в регионе и важнейший узел снабжения, остается основой системы безопасности, бесконечные споры Берлина о том, как можно возродить немецкие вооруженные силы, и отсутствие культуры выстраивания стратегии снижают ее ценность как партнера.

Пока Германия продолжает спорить о деталях так называемого "Zeitenwende" ("наступления новой эпохи") – стратегической поворотной точки, в которой континент оказался после начала специальной военной операции России, – Польша уже вкладывает значительные средства в укрепление обороны.

Варшава сообщила, что увеличит свои целевые расходы на оборону с 2,4% ВВП до 5%. Тем временем Германия, которая в прошлом году потратила на оборону около 1,5% своего ВВП, обсуждает, сможет ли она достичь установленного НАТО порога в 2% ВВП после того, как потратит сто миллиардов оборонных инвестиций, одобренных ранее в этом году.

Сила Польши

В июле министр обороны Польши Мариуш Блащак (Mariusz Błaszczak) пообещал, что у его страны будут "самые мощные сухопутные войска в Европе". И она уверенно движется в этом направлении.

У Польши уже больше танков и гаубиц, чем у Германии, и она собирается создать гораздо более многочисленную армию: к 2035 году планируется увеличить численность личного состава до 300 тысяч военнослужащих. Для сравнения численность армии Германии составляет 170 тысяч.

Сегодня в польских вооруженных силах служат около 150 тысяч человек, 30 тысяч из которых входят в состав сил территориальной обороны, созданных в 2017 году. Это "солдаты выходного дня", которые проходят 16-дневную подготовку, а затем еще несколько курсов повышения квалификации.Сначала к ним относились как к нелепой шутке, но благодаря успеху Украины в использовании мобильных отрядов, оснащенных противотанковыми и зенитными ракетами, эта затея выглядит все более разумной.

"Сегодня все сомнения рассеялись", – сказал Блащак во время недавней церемонии приведения к присяге.

В отличие от Германии, которая сталкивается с трудностями в попытке нарастить численность войск, темпы набора личного состава в Польше продолжают расти.

"Поляки относятся к своим вооруженным силам гораздо более позитивно, нежели немцы, потому что им приходилось сражаться за свою свободу, – объяснил Густав Грессель (Gustav Gressel), бывший офицер австрийской армии, а ныне специалист по вопросам безопасности, работающий в Европейском совете по международным отношениям. – В военных кругах никто не ставит под сомнение боеготовность польской армии".

Однако сумеет ли военная мощь Польши обеспечить ей больше политического влияния в Европе – это уже другой вопрос.

Пока этого не произошло – во многом, потому что центристские силы, доминирующие в Евросоюзе, не доверяют правительству страны, которое контролируется националистической партией "Право и справедливость".

Борьба между Варшавой и Брюсселем вокруг того, что Евросоюз считает нарушениями демократических норм и принципа верховенства закона со стороны польского правительства, подрывает репутацию страны внутри блока.

"В политическом смысле Польша не может полностью реализовать свой потенциал из-за внутренних конфликтов", – пояснил Грессель. Эксперт укахал на споры внутри партии "Право и справедливость" по поводу направления развития страны и компромиссов с Евросоюзом.

В чем разобщенные политические партии Польши согласны, так это в необходимости укреплять вооруженные силы.

Хотя основной причиной усилий по укреплению армии стали действия России, Варшава также испытывает беспокойство по поводу надежности Вашингтона. Однако в отличие от других членов Евросоюза, Польшу тревожит вовсе не то, что Дональд Трамп может вернуться на пост президента. Ее беспокоит то, что этого может не произойти. Несмотря на углубление сотрудничества между американскими и польскими военными в вопросах помощи Украине, нынешнее руководство Польши по-прежнему не доверяет президенту Джо Байдену, который еще в ходе предвыборной кампании назвал правительство страны "тоталитарным".

Сделано в Корее

Хотя Вашингтон с радостью встретил обещания Польши касательно расходов на оборону, у него все еще сохраняются сомнения относительно того, сможет ли Варшава их выполнить, а также разочарование в связи с тем, что страна обращается за некоторыми важнейшими системами к Южной Корее.

Весной Польша подписала контракт на сумму 23 миллиарда злотых (4,9 миллиарда евро) на поставку 250 танков "Абрамс" из Соединенных Штатов – это позволит ей быстро заменить те 240 танков советской эпохи, которые она отправила на Украину. Польские военно-воздушные силы имеют на вооружении американские F-16, а в 2020 году Варшава подписала контракт на 4,6 миллиарда долларов на поставку 32 истребителей F-35. Но совсем недавно в вопросах закупки вооружений Польша переключилась с Америки на Южную Корею, где она подписала ряд контрактов на приобретение танков, самолетов и другого оружия.

На данный момент Польша заказала у Кореи вооружения на сумму от 10 до 12 миллиардов долларов. Об этом рассказал Мариуш Целма (Mariusz Cielma), редактор и аналитик военно-аналитического сайта Nowa Technika Wojskowa.

В рамках этих контрактов Польша должна получить 180 танков K2 Black Panther, 200 гаубиц K9 Thunder, 48 легких штурмовиков FA-50 и 218 ракетных установок K239 Chunmoo.

И это только та военная техника, которая уже использовалась.

Аппетиты Польши в вопросе новых вооружений еще значительнее.

Ожидается, что в дополнение к немедленным поставкам к середине или концу 2020-х годов корейцы передадут Польше в общей сложности 1000 танков K2 и 600 гаубиц K9.

"Ни одна западная страна не демонстрирует желания наращивать свои вооруженные силы так сильно и так быстро.Кто бы ни получил контракты с Польшей, они обеспечат себе прибыль на несколько десятилетий вперед, потому что технику нужно обслуживать и ремонтировать", – сказал Целма.

Привлекательность Кореи в глазах поляков объясняется тем, что их военная техника как правило дешевле, чем американские и европейские аналоги, и корейцы способны производить ее в сжатые сроки.Эти контракты с Южной Кореей, разумеется, стали ударом по мечтам президента Франции Эммануэля Макрона о "стратегической автономии" – о Европе, способной защититься с помощью собственного (скорее всего, французского) оружия.

Но польские власти не скрывают, что давление, которое европейцы оказывает на страны в связи с ее противоречивыми судебными реформами и другими вопросами, сыграло немаловажную роль в решении обратиться за оружием к Сеулу.

"Мы готовы покупать оружие в других странах Евросоюза, но им нужно прекратить войну против Польши, –заявил ранее в ноябре председатель „Права и справедливости” Ярослав Качиньский. – Мы готовы заключать сделки и платить деньги, но не тогда, когда нам говорят, что принцип верховенства закона в Польше не работает".

Варшава уже заказала итальянские вертолеты Leonardo на восемь миллиардов злотых, но это соглашение предусматривает, что вертолеты должны производиться в Польше.

Хотя мало кто сомневается в готовности Польши тратить огромные средства на оборону, некоторые все же задумываются над обоснованностью и политическими мотивами, стоящими за этим решением. Власти страны рассчитывают, что к 2035 году расходы на оборону составят 524 миллиарда злотых.

"Хорошо, нам действительно необходимы танки и гаубицы, но нужно ли нам так много танков и гаубиц со стратегической и оперативной точки зрения? В вопросе о том, почему министерство вдруг решило заключить все эти сделки, нет полной ясности", – отметил отставной генерал Станислав Козей (Stanisław Koziej), бывший глава Бюро национальной безопасности Польши.

Учитывая важность вопроса о безопасности для польского электората, многие подозревают, что "Право и справедливость" вкладывает огромные средства в оборону с прицелом на следующие национальные выборы, поскольку сейчас рейтинг партии снижается.

По словам Козея, если произойдет смена правительства, новому кабинету придется задать несколько крайне неудобных вопросов касательно способности Польши финансировать такое наращивание военного потенциала. Хотя последние годы экономика страны была достаточно устойчивой, уровень запланированных военных расходов беспрецедентен, и это неизбежно обернется дополнительной нагрузкой на её бюджет.

"Между военными расходами и общим экономическим развитием страны должен быть баланс, – сказал Козей. – Независимо от текущих планов властям необходимо провести анализ того, какими будут стратегические условия безопасности Польши после окончания конфликта на Украине".

Между тем Германия, по всей видимости, рада решению Польши наращивать военный потенциал, несмотря на сложности в их двусторонних отношениях и серьезные проблемы в прошлом. Берлин видит в Варшаве своеобразный буфер, отделяющий ее от российской сферы влияния. Чем больше у Польши танков и военных, тем безопаснее для Германии.

По словам Гресселя, за Германией уже давно закрепилась репутация страны, которая предпочитает стоять в стороне, пока союзники – в первую очередь Соединенные Штаты – делают всю самую тяжелую работу в сфере безопасности.