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Военное обозрение

Группа американских ученых на борту списанного авианосца проводит климатический эксперимент по «замедлению глобального потепления»

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Источник изображения: topwar.ru

Американские ученые приступили к первому этапу климатического эксперимента, призванного «замедлить глобальное потепление», пишет издание Politico.

В материале говорится, что секретный климатический эксперимент проводится на борту списанного авианосца в Аламеде (восточный берег залива Сан-Франциско). Суть последнего заключается в том, что ученые из Вашингтонского университета запустили в атмосферу струю микрочастиц соли. По их мнению, данная манипуляция должна увеличить облачность, что в свою очередь приведет к отражению солнечного света и снижению температуры.

В издании подчеркивают, что о подготовке к проведению вышеупомянутого эксперимента знал очень ограниченный круг лиц. Это может свидетельствовать о том, что к геоинженерным проектам пока многие относятся с опаской. Именно поэтому детали опыта, который продлится до конца мая, держатся в секрете, чтобы его проведению никто не смог помешать.

Сообщается, что в Аламеде состоялся лишь первый этап. Вторая фаза пройдет на неназванном пирсе, который находится в миле от американского побережья.

Стоит отметить, что о геоинженеринговых проектах, которые могли бы более эффективно бороться с глобальным потеплением, чем банальное снижение выбросов углекислого газа, говорят уже довольно давно. Однако многие эксперты относятся к данному подходу с крайней опаской, так как считают, что подобные эксперименты с природой могут привести к непоправимым последствиям, которые окажутся куда опаснее того самого глобального потепления.

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Страны
США
Франция
Проекты
Авианосец
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