BV: российская стратегия изматывания признана эффективной

Россия снова и снова удивляет своих противников, пишет BV. Вопреки ожиданиям Запада, страна успешно ведёт на Украине войну на истощение. Вероятно, Макрона и его союзников ждёт такая же участь, которая в своё время постигла Наполеона, отмечает автор статьи.

Летом 1812 года русская армия заманивала Наполеона на восток России, постоянно ускользая от него. Французский полководец колебался. Стоит ли ему водрузить знамёна в Витебске и перезимовать там? Или же смелость должна взять верх над осторожностью и ему лучше продвинуть войска вглубь этой необъятной территории, чтобы взять за горло царских генералов и их неуловимых солдат?

Сомнения продлились недолго. Не в характере императора было месяцами сидеть на одном месте. Что касается великой наполеоновской армии, то, по его словам, она не была создана для оборонительных сражений. "Мастерство французов не в стационарной и длительной обороне", — говорил он. Итак, решено: будет погоня, азарт наступления и стремление к окончательной победе.

Дальнейшее известно нам из истории: зима накрыла французскую армию белым саваном, а Наполеон бежал в Париж, оставив за спиной охваченную пламенем Москву, мечты о победе, а вскоре и свою империю.

Оборонительная стратегия отступления и "выжженной земли" позволила русским с поразительной эффективностью воплотить в жизнь завет великого китайского стратега Сунь-цзы, согласно которому "побеждают те войска, которые завоевывают, не вступая в бой".

Загоняя Наполеона вглубь враждебной ему территории, русские знали, что холод, болезни и голод с каждым днём будут всё более разрушительными для французской армии. Поэтому, пока французы решатся на наступление, наступать будет уже некому. Это был иной способ ведения войны, без фанфар и героических сражений: война на истощение, тихая, коварная, бескомпромиссная.

Разбитые надежды

Спустя два столетия Россия, по-видимому, вновь сумела удивить своих противников. В первые месяцы конфликта на Украине было модно смеяться над российской армией, отступление которой считалось признаком скорого краха. В сентябре 2022 года украинская армия добилась успеха, отвоевав тысячи квадратных километров. Это стало поворотным моментом для военных аналитиков: некоторые уже предсказывали грядущие победы, в том числе наступление, которое разрежет российскую армию на две части на юге и изолирует Крым.

Фактически с этого момента Запад начал создавать понятийную базу для анализа конфликта, которая глубоко исказила его суть. Этот анализ характеризуется тремя принципами. Во-первых, суждение о перспективах успеха по количеству потерянных или отвоёванных территорий. Во-вторых, как у Наполеона, убеждение, что решительная победа в конечном итоге приведёт к отказу русских от борьбы и к требованию мирных переговоров. В-третьих, неверная оценка военного, промышленного и технического потенциала Москвы.

И действительно, уже осенью 2023 года союзникам Киева стало ясно, что всё пошло не по плану. Контрнаступление провалилось. В ноябре главнокомандующий украинской армией признал, что ситуация зашла в тупик. "Хорошего, глубокого прорыва, вероятно, не будет", — сетовал он.

В декабре газета Washington Post опубликовала объёмное расследование под названием "Тупик: неудачное контрнаступление Украины". На основании интервью с украинскими, американскими и европейскими чиновниками журналисты попытались понять, что именно пошло не так. Одним из главных моментов стало расхождение в аналитике между украинцами и их союзниками.

Высокопоставленный украинский военный чиновник объяснил, что его солдаты ведут войну, не похожую на те, которые силы НАТО видели раньше. Говоря об имитационных учениях, которые украинцы проводили совместно с американскими и британскими военными в начале 2023 года, он выразил свою горечь. "Знаете ли, все эти методы... можно аккуратно взять и выбросить", — заявил он. Значит, Запад, как и Наполеон двумя столетиями ранее, начал не ту войну?

Метод изматывания в военном деле

Между тем русские перешли в наступление и ежедневно продвигаются на восток — туда, где фронт считался замороженным. Бывший американский военный Алекс Вершинин написал для Королевского объединённого института оборонных исследований весьма познавательный труд, в котором попытался осмыслить текущие события.

Его аналитическая работа под заголовком "Метод изматывания в военном деле: уроки войны России против Украины" отличается тем, что не испорчена пропагандой. Что же говорит подполковник в отставке? Он пишет, что Запад и русские ведут борьбу двумя разными методами. В то время как первый предпочитает наступательные и тактические военные действия, вторые практикуют на Украине войну на износ, которая имеет следующие характеристики: "Вместо решающего сражения, достигаемого путём быстрых маневров, война методом изматывания ставит целью разрушить силы противника и их способность восстанавливаться, но при этом сохранить свои собственные силы".

При таком раскладе удержание территории не является приоритетной задачей. Предпочтительнее при необходимости отступить и сохранить свои силы. Именно таким образом действовали русские два столетия назад против армии Наполеона; так они поступили и на Украине осенью 2022 года. Другой фактор заключается в том, что затянутость конфликта прямо пропорциональна силе поражения за счёт лучшей способности одной из сторон компенсировать потери.

"Стратегия изматывания, — отмечает Алекс Вершинин, — включает в себя две фазы. Первая — достаточно статичная; в ходе неё упор делается на ослабление потенциала противника и усиление своего собственного. Боевые действия на этом этапе принимают форму скорее перестрелок, чем маневров. Цель — заставить противника потратить как можно больше техники и резервов на малозначимые операции.

После того как стратегические резервы противника исчерпаны, достигнуто огневое превосходство, промышленный сектор противника пришёл в упадок, а его собственные недавно мобилизованные силы завершили обучение, можно переходить ко второй фазе. Начинаются наступательные операции на широком фронте. Их цель — растянуть резервы противника, чтобы вызвать коллапс, который впоследствии позволит перейти к более глубокому продвижению.

По мнению Алекса Вершинина, если Запад всерьёз намерен противостоять России, он должен понимать, что победит тот, у кого промышленный потенциал, доктрина и военная структура лучше всего подходят для такой формы ведения войны. Иначе, как можно догадаться, президента Франции и его союзников может поджидать очередной провал, подобный сражению с русской армией на реке Березина.

Автор: Фредерик Мартен-Лассе (Frédéric Martin-Lassez)