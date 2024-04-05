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Ростех

Ростех представил новое отечественное оборудование для обучения будущих операторов станков с ЧПУ

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Источник изображения: Антон Тушин

Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех представил модернизированную версию настольной гравировально-фрезерной машины для обучения школьников и студентов основам работы на станках с ЧПУ. Новое оборудование – полностью отечественная разработка, предназначенная для использования в средних и среднеспециальных учебных заведениях страны. Старт его серийного производства запланирован на 2025 год.

Настольная гравировально-фрезерная машина предназначена для 2D/3D-обработки различных полимеров и пластмасс, оргстекла, стеклотекстолита, дерева, МДФ, воска и цветных металлов.

«Разработка «Росэлектроники» поможет школьникам и студентам колледжей освоить основные принципы программирования ЧПУ-оборудования и тут же получить практические навыки. На станке можно изготавливать различные детали, необходимые в реализации самых смелых проектов. Возможности трехосевой фрезерной и гравировальной обработки позволяют использовать станок в ювелирном деле, изготовлении сувенирной и рекламной продукции, прототипов деталей и мастер-моделей для литья печатных плат. Оборудование способно заменить зарубежные аналоги японских и немецких производителей», – сказали в Ростехе.

В новой модификации МГФН-02 существенно улучшены параметры изделия. Размер рабочего поля увеличен на 30%, что позволит расширить номенклатуру конечных продуктов. В новой модели применен BLDC-шпиндель – бесколлекторный двигатель постоянного тока. Он не требует периодической замены щеточного узла, что снижает затраты на обслуживание. Кроме того, программа, которая управляет работой станка, запускается в автономном режиме с SD-карты без необходимости иметь постоянное подключение к ПК или ноутбуку.

Новое оборудование разработано инженерами ПО «Электроприбор» (в составе концерна «Автоматика» входит в «Росэлектронику»).

«Новый станок – это полностью собственная разработка ПО «Электроприбор». Он является модификацией предыдущей версии МГФН-01, которая уже применяется в учебных заведениях по всей стране. В настоящее время новая версия оборудования находится на стадии изготовления опытных образцов. Серийное производство планируется на 2025 год», – отметил генеральный директор АО «ПО «Электроприбор» Алексей Трошин.

Изделие демонстрируется в рамках Московского международного салона образования, который проходит 3 и 4 апреля 2024 года в ЦВК «Экспоцентр».

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