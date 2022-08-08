Войти
Федеральный электронный справочник "Оружие России"

Подводное ружье и печатные платы производства Концерна «Автоматика» претендуют на звание «лучших товаров России»

284
0
0
Подводное ружье "MAKOz"
Подводное ружье "MAKOz".
Источник изображения: ao-avtomatika.ru

Продукцию Концерна «Автоматика» (входит в холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех) включили в перечень лучших товаров Пензенской области, где подвели итоги областного конкурса по программе «100 лучших товаров России».

Всего на региональный этап поступили заявки от 39 местных предприятий и организаций, которые презентовали 94 вида продукции и услуг в семи категориях. В число финалистов, которым присвоено звание «лауреат», вошло АО «ПО «Электроприбор». В номинации «Промышленные товары для населения» оказалось подводное ружье «MAKOz», а в номинации «Услуги производственно-технического назначения» числится изготовление печатных плат по конструкторской документации заказчика от АО «ПО «Электроприбор».

Новую линейку ружей серии «МАКОz» АО «ПО «Электроприбор» выпустил этой весной. Они предназначены для подводной охоты. Преимущество изделий заключается в том, что их можно использовать в различных условиях, в том числе в суровых – во время зимней охоты. Тестовые образцы ружей, предоставленные специалистами АО «ПО «Электроприбор» для испытаний, получили высокую оценку экспертов в области подводной охоты. Они произвели более 1000 выстрелов в различных условиях и пришли к выводу, что изделие АО «ПО «Электроприбор» не имеет аналогов в России и ни в чем не уступает иностранным ружьям, а по конструктивным решениям, эргономике и внешнему виду превосходит большинство из них.

Печатные платы производства АО «ПО «Электроприбор» не имеют аналогов в России. Ростех назначил предприятие центром компетенции по их изготовлению.

«Ружья для подводной охоты – отличный пример гражданской продукции, выпускаемой Концерном «Автоматика». Многие любители подводной охоты используют их на водоемах России, – рассказал генеральный директор Концерна «Автоматика» Андрей Моторко. – «Электроприбор» – гордость нашего Концерна. По итогам 2021 года оно достигло высоких результатов по финансовым показателям и в части эффективности исполнения контрактов, а в мае этого года Президент наградил коллектив «Электроприбора» почетным знаком Российской Федерации «За успехи в труде».

Конкурс «100 лучших товаров России» проводится с 1998 года. Мониторинг отзывов участников Конкурса показывает, что статус победителя становится эффективным маркетинговым инструментом, позволяющим существенно увеличить продажи, получить преимущества при выводе товара на рынок, привлечь новых клиентов и повысить лояльность целевой аудитории.

Концерн «Автоматика»

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Ростех
Росэлектроника
Электроприбор
Похожие новости
30.11.2017
"Росэлектроника" формирует базу данных электронных компонентов
02.09.2016
Сети GSM включат в систему противоракетной обороны
20.01.2016
Импортозамещение - «блеск и нищета» российского оборонно-промышленного комплекса
23.09.2013
В г.Пензе открылась XII отраслевая научно-техническая конференция радиоэлектронной промышленности.
04.04.2013
Решение расширенного совещания руководителей предприятий радиоэлектронной промышленности 27 марта 2013 года
22.05.2012
В.Путин провел совещание по вопросу «О результатах деятельности и перспективах ГК «Ростехнологии»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 08.08 05:47
  • 1
«Если начнется война - Китай победит Тайвань. Потери будут огромными»
  • 08.08 04:55
  • 82
Эксперт: в России могут создать специализированный ЗРК для борьбы с HIMARS
  • 08.08 04:17
  • 29990
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 08.08 02:00
  • 2
Секретный резерв для российского ВПК
  • 08.08 00:20
  • 18
Продолжается разработка перспективного тяжёлого транспортного самолёта "Слон"
  • 07.08 22:55
  • 39
Борисов заявил о наличии у России почти всех типов БПЛА
  • 07.08 22:22
  • 1
Мирной Арктике пришел конец, и это хорошо
  • 07.08 16:26
  • 2
Ракета Atlas V с российским двигателем вывела на орбиту спутник Космических сил США
  • 07.08 13:38
  • 2
Замминистра обороны России Александр Фомин провел брифинг для иностранных военных атташе
  • 07.08 13:08
  • 2
В ЦАР ждут прибытия трех тысяч российских военных инструкторов
  • 06.08 00:55
  • 3
«Украина: гладиаторские бои»
  • 05.08 18:07
  • 1
Перед взятием Днепропетровска Россия освободит Кривой Рог
  • 05.08 17:50
  • 1
Итальянская компания разместила шеврон ЦПК на костюме для полета итальянца на SpaceShipTwo
  • 05.08 11:41
  • 2
"Алмаз-Антей" начал опытное производство многофункционального БПЛА
  • 05.08 03:27
  • 3
Новый БПЛА "Алмаз-Антея" поможет в спецоперации на Украине, заявил эксперт