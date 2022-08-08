Подводное ружье и печатные платы производства Концерна «Автоматика» претендуют на звание «лучших товаров России»

Продукцию Концерна «Автоматика» (входит в холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех) включили в перечень лучших товаров Пензенской области, где подвели итоги областного конкурса по программе «100 лучших товаров России».

Всего на региональный этап поступили заявки от 39 местных предприятий и организаций, которые презентовали 94 вида продукции и услуг в семи категориях. В число финалистов, которым присвоено звание «лауреат», вошло АО «ПО «Электроприбор». В номинации «Промышленные товары для населения» оказалось подводное ружье «MAKOz», а в номинации «Услуги производственно-технического назначения» числится изготовление печатных плат по конструкторской документации заказчика от АО «ПО «Электроприбор».

Новую линейку ружей серии «МАКОz» АО «ПО «Электроприбор» выпустил этой весной. Они предназначены для подводной охоты. Преимущество изделий заключается в том, что их можно использовать в различных условиях, в том числе в суровых – во время зимней охоты. Тестовые образцы ружей, предоставленные специалистами АО «ПО «Электроприбор» для испытаний, получили высокую оценку экспертов в области подводной охоты. Они произвели более 1000 выстрелов в различных условиях и пришли к выводу, что изделие АО «ПО «Электроприбор» не имеет аналогов в России и ни в чем не уступает иностранным ружьям, а по конструктивным решениям, эргономике и внешнему виду превосходит большинство из них.

Печатные платы производства АО «ПО «Электроприбор» не имеют аналогов в России. Ростех назначил предприятие центром компетенции по их изготовлению.

«Ружья для подводной охоты – отличный пример гражданской продукции, выпускаемой Концерном «Автоматика». Многие любители подводной охоты используют их на водоемах России, – рассказал генеральный директор Концерна «Автоматика» Андрей Моторко. – «Электроприбор» – гордость нашего Концерна. По итогам 2021 года оно достигло высоких результатов по финансовым показателям и в части эффективности исполнения контрактов, а в мае этого года Президент наградил коллектив «Электроприбора» почетным знаком Российской Федерации «За успехи в труде».

Конкурс «100 лучших товаров России» проводится с 1998 года. Мониторинг отзывов участников Конкурса показывает, что статус победителя становится эффективным маркетинговым инструментом, позволяющим существенно увеличить продажи, получить преимущества при выводе товара на рынок, привлечь новых клиентов и повысить лояльность целевой аудитории.

Концерн «Автоматика»