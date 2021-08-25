Война невидимая и эффективная

Современные комплексы РЭБ способны нейтрализовать едва ли не любое оружие противника

Первая информация, касающаяся таких перспективных образцов техники радиоэлектронной борьбы (РЭБ), какими, безусловно, считаются «Дивноморье-У», «Палантин», «Тирада-2С» и «Ртуть-БМ», появилась в конце 2017 года. А ее источником, не вызывающим сомнений в компетентности, стал Юрий Борисов, занимавший в то время должность заместителя министра обороны РФ. Он сообщил о значительном превосходстве новых комплексов РЭБ перед существующими зарубежными и отечественными аналогами. И о том, что их номенклатура и количество одновременно определяемых и подавляемых радиоэлектронных систем противника, дальность подавления, возможность избирательного (прицельного) применения помех и максимально автоматизированное управление следует расценивать как инновационные составляющие технического потенциала, формирующего это превосходство.

«Палантин» над полем боя

Принципиально новый оперативно-тактический комплекс РЭБ разработан одним из подразделений Ростеха – АО «Концерн «Созвездие». По своим функциональным возможностям «Палантин» в разы превосходит аналогичные комплексы предыдущих поколений. Благодаря оснащению высокотехнологичной аппаратурой он способен ослеплять технические средства противника как в ультракоротковолновом, так и в коротковолновом диапазоне, лишать подразделения эффективного управления посредством организации «неразрешимых проблем» с транкинговой и сотовой связью.

Технические возможности «Палантина» позволяют обеспечить активное ведение результативной радиоразведки и эффективное подавление всех известных радиосвязных систем вероятного противника. В том числе и комплексов, сформированных на базе современных программно-определяемых платформ SDR.

«Палантин» способен нейтрализовать существующие и перспективные средства радиосвязи противника, создавая помехи нескольких типов:

“«Дивноморье-У» способен одинаково успешно «забивать» помехами и наземные РЛС, и радары самолетов типа Е-8 JSTAR, Е-3 AWACS, Е-2 Hawkeye, и радиолокационное оборудование вертолетов и БЛА. В зоне действия «Дивноморья» теряют «зрение» даже спутниковые радиолокационные станции”

полосно-заградительные;

дискретно-заградительные;

заградительные по частоте.

Комплекс характеризуется высокой степенью мобильности, он укомплектован минимально необходимым количеством автомобильной техники.

Не менее важной функцией оперативно-тактического комплекса «Палантин» является его способность системообразования, то есть объединения нескольких отличных друг от друга систем РЭБ в одну сеть. Это помогает в режиме онлайн отслеживать текущую обстановку и синхронизировать применение комплексов в различных точках базирования и на всех уровнях управления.

Департамент информации и массовых коммуникаций оборонного ведомства Российской Федерации сообщил, что Тамбовским межвидовым центром подготовки и боевого применения РЭБ осуществляется переподготовка военнослужащих для эксплуатации «Палантина». 98 военнослужащих 24 ОБРЭБ ЗВО приняли участие в плановых занятиях. Именно в этой части в результате проведенного перевооружения устаревшие образцы специальной техники заменены новейшими разработками, оснащенными «Палантином».

По информации пресс-службы ЦВО, перспективные комплексы РЭБ еще в 2019 году поступили на вооружение войск округа. Сотрудниками пресс-службы было отмечено, что в результате проведенного переоснащения воинских частей и подразделений радиоэлектронной борьбы выросли боевые возможности этого вида войск в выполнении сложных и масштабных задач.

Первое практическое применение «Палантина» состоялось на двусторонних полковых учениях ЗВО (Воронежская область). Ключевая задача принципиально нового комплекса РЭБ обозначалась как прикрытие межвидовой войсковой группировки на юго-западном направлении. Согласно планам командования округа оперативно-тактический комплекс должен обеспечить эффективную защиту российской стороны от ракетно-пушечного вооружения и высокоточного оружия, имеющегося у противника.

Батальонная тактическая группа при помощи «Палантина» осуществила подавление систем радиосвязи (радиоэлектронной разведки) условного противника в полосе до 1000 километров шириной.

Под куполом «Ртути»

Комплекс «Ртуть-БМ» (шифр 1Л262), имеющий еще одно, альтернативное обозначение СПР-2М, – это самоходная система РЭБ, смонтированная на легком многоцелевом гусеничном шасси МТ-ЛБу. В серийном производстве комплекса принимают участие несколько оборонных предприятий, специализирующихся в определенном сегменте:

Завод «Муромтепловоз», производящий базовое шасси.

НПО «Квант» в Нижнем Новгороде изготавливает радиоэлектронное оборудование для СПР-2М.

Казанский оптико-механический завод, выполняющий для «Ртуть-БМ» функции сборочной площадки.

Назначение 1Л262 заключается в эффективном противодействии управляемому вооружению и защите живой силы и командных пунктов от артиллерийского огня боеприпасами, оснащенными радиовзрывателями. Принцип действия системы основан на обнаружении боеприпаса, определении несущей частоты радиовзрывателя и постановке соответствующей по частоте и мощности помехи. Результатом действия комплекса «Ртуть-БМ» становится ликвидация боеприпаса подрывом на безопасной высоте или отключение радиовзрывателя с последующим уничтожением.

Кроме того, в круг функциональных возможностей СПР-2М входят:

режим разведки, не сопровождающийся излучением помех;

автоматический запрет на излучение помех мешающим сигналам (в соответствующем частотном диапазоне на определенный временной интервал);

предоставление информации о частотных каналах принимаемых сигналов.

Фото: phototass1.cdnvideo.ru

Электронике 1Л262, функционирующей в автоматическом режиме, достаточно нескольких долей секунды для точного (до нескольких сот Гц) определения частоты радиовзрывателя и создания помехи. Возможности «Ртути-БМ» позволяют ей одновременно подавлять до шести каналов радиосвязи, а продолжительность непрерывной работы составляет не менее шести часов. Для развертывания комплекса в боевое положение тренированному расчету достаточно 10 минут. Купол СПР-2М надежно прикрывает войска, размещенные на площади порядка 20–50 гектаров.

Объектами защиты 1Л262 могут быть:

подразделения и части первого эшелона;

стартовые позиции пусковых установок;

командные пункты;

участки сосредоточения войск в районах переправ и транспортных узлов;

нуждающиеся в прикрытии подвижные объекты.

«Тирада-2С» смотрит в космос

«Тирада-2С» – это комплекс радиоэлектронного подавления связи (РЭПС), способный находясь на поверхности планеты, эффективно нейтрализовать канал спутниковой связи с последующим выводом космического аппарата из строя.

Ключевым поражающим элементом этого сверхмощного комплекса стал узкий луч, целью которого являются частоты определенных каналов спутниковой связи. Естественно, что любой космический аппарат, тем более военного назначения, обязан обладать высокой степенью помехозащищенности. Однако РЭПС «Тирада-2С» формирует прицельные заградительные помехи, максимально перекрывающие возможность передачи сигнала адресата. А попытки спутника преодолеть электромагнитную завесу, поставленную наземной системой-киллером, приводят к максимально быстрому расходованию ресурса энергии космического аппарата.

Стоит отметить, что эта система РЭПС не является попыткой модернизации существующих систем или глубокой переработкой аппаратуры предыдущих поколений. Это абсолютно новый комплекс, с нуля созданный российскими конструкторами и учеными.

Краткая история создания этой перспективной разработки выглядит следующим образом. Первые опытно-конструкторские работы стартовали в далеком уже 2001 году. Комплекс создавали в двух вариантах: стационарном и мобильном.

Шестнадцатью годами позже, в ноябре 2017 года Олег Ачасов, занимавший в то время должность заместителя руководителя ФГБУ 46-го ЦНИИ МО России, заявил, что в рамках реализации Программы вооружения, рассчитанной на период 2018–2027 годов, близится к завершению разработка двух чрезвычайно перспективных проектов. Одним из них являлся мобильный комплекс РЭПС «Тирада-2С».

Документальное оформление контракта на поставку «Триады-2С» в части Минобороны России состоялось в августе 2018 года на полях ежегодного международного военно-технического форума «АРМИЯ». Серийное производство поручено ОАО «Владимирский завод «Электроприбор». По информации некоторых источников, поступление первых комплексов в войска ЦВО должно было состояться в 2019 году. Однако проверить обоснованность таких заявлений ввиду высокого уровня секретности этого проекта не представляется возможным.

Аналогичные проблемы наблюдаются и составлением более или менее достоверного представления о тактико-технических характеристиках РЭПС «Тирада-2С». Предполагается, что функциональные возможности комплекса позволяют нейтрализовать и каналы спутниковой связи БЛА-разведчиков.

В качестве информации, заслуживающей внимания, но по ряду объективных причин не вызывающей доверия, можно принять сообщения украинских СМИ об обнаружении беспилотниками ОБСЕ комплекса «Тирада-2С» на территории ЛНР.

«Дивноморье-У» – veni, vidi, vici

Результатом прорывной разработки отечественной науки стал новейший комплекс РЭБ «Дивноморье-У», способный зонтиком генерируемых помех эффективно обезопасить от радиолокационной разведки участок площадью в несколько сот квадратных километров. Его функциональное назначение заключается в прикрытии от радиолокационных станций противника

стационарных и временных командных пунктов, средств противовоздушной обороны, войсковых группировок, важных военно-политических и промышленных центров.

ТТХ новейшего перспективного комплекса не разглашаются, однако даже на основании просачивающейся в открытые источники скупой информации можно заключить, что «Дивноморье-У» – уникальный представитель своего класса.

Боевое применение комплекса выполняется в автоматическом режиме. Его оборудование обнаруживает и мгновенно анализирует сигнал цели, а также тип, мощность и направление излучения. Высокотехнологичная автоматическая система самостоятельно вырабатывает план подавления и выбирает наиболее эффективный его тип. В результате создаваемое «Дивноморьем» помеховое излучение большой мощности нейтрализует воздействие РЛС противника вне зависимости от типа.

«Дивноморье-У» способен одинаково успешно забивать помехами и наземные РЛС, и радары самолетов типа Е-8 JSTAR, Е-3 AWACS, Е-2 Hawkeye, и радиолокационное оборудование вертолетов и БЛА. В зоне действия «Дивноморья» теряют зрение даже спутниковые радиолокационные станции.

Развертывание комплекса в боевое состояние занимает несколько минут, что делает его трудно уязвимым для удара противника. Выдвижение, работа и отход с боевой позиции размещенного на одном автомобиле «Дивноморья» выполняются в минимально возможные сроки. То есть говоря словами великого римского императора, – пришел, увидел, победил.

В российских экспертных кругах считают, что благодаря своим уникальным боевым возможностям комплекс РЭБ «Дивноморье-У» способен безоговорочно заменить три стоящих на вооружении комплекса: «Красуху-4», «Красуху-2» и «Москву-1».

По мнению военного историка Дмитрия Болтенкова, создание универсальных роботизированных систем – магистральное направление модернизации и развития войск РЭБ Вооруженных сил Российской Федерации.

Создание «Дивноморья» – выход отечественных систем радиоэлектронной борьбы на принципиально новый технологический уровень. Комплекс способен не только подавлять внушительный перечень целей при минимальном участии человека, но и эффективно действовать в автономном режиме.

Очевидно, что успешная работа ученых, конструкторов и испытателей, обусловившая принятие на вооружение ВС РФ ряда новейших образцов систем РЭБ, в разы повышает степень защищенности подразделений и частей Российской армии в условиях современного боя.

Виталий Орлов

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 32 (895) за 24 августа 2021 года