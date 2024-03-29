Войти
ТАСС

Politico: Боррель представит план по поставкам вооружений для Украины к апрелю

179
0
0
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
Источник изображения: AP Photo/ Ng Han Guan

По информации издания, глава европейской дипломатии намерен "активизировать усилия" по дальнейшему согласованию пакета помощи в размере €500 млн для Украины, решение по принятию которого блокирует Венгрия

БРЮССЕЛЬ, 28 марта. /ТАСС/. Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель представит к апрелю план по совместным закупкам европейскими странами оружия для поставки на Украину. Об этом сообщило европейское издание газеты Politico со ссылкой на попавший в его распоряжение документ ЕС.

Согласно его тексту, Боррель представит предложение о совместных инициативах по закупкам летального и нелетального оружия "к апрелю 2024 года". Кроме того, глава европейской дипломатии намерен "активизировать усилия" по дальнейшему согласованию пакета помощи в размере €500 млн для Украины, решение по принятию которого блокирует Венгрия.

18 марта министры иностранных дел стран ЕС на встрече в Брюсселе одобрили увеличение Европейского фонда мира на €5 млрд для оказания военной помощи Украине. Венгрия воздержалась при принятии этого решения, заявив, что не несет за это ответственности и не будет выделять средства на эти цели. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна "по-прежнему не желает участвовать в политических и финансовых действиях, предусматривающих поставки большего количества оружия на Украину", так как это лишь усугубляет и затягивает конфликт. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Венгрия
Украина
Проекты
Евросоюз
ОНД
Похожие новости
05.02.2024
Сийярто: Венгрия готова оплачивать поставки на Украину военного снаряжения, но не оружия
02.02.2024
Что известно о военной помощи стран Евросоюза Украине
22.02.2023
Род Дреер: западные лидеры-психи втягивают нас в третью мировую
04.03.2022
Западная военная помощь Украине
04.05.2021
Украинская карта Вашингтона
23.06.2015
Украина не может позволить себе войну с Россией ("The National Interest", США)
22.06.2015
Литва заявила о готовности поставить Украине оружие
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.03 06:58
  • 10
Теракт в "Крокусе" свидетельствует о целесообразности создания специальной российской силовой структуры
  • 29.03 04:24
  • 438
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 29.03 03:34
  • 4
Раскрыто назначение трехтонной российской бомбы
  • 28.03 22:28
  • 1
Заявления Генерального прокурора России о деприватизации предприятий ОПК
  • 28.03 20:03
  • 2682
Как насчёт юмористического раздела?
  • 28.03 18:33
  • 2
Источник сообщил об успешном применении ВС РФ перспективных "прыгающих мин" в зоне СВО
  • 28.03 16:17
  • 0
Force de Frappe. Франция перебрасывает истребители Rafale в Румынию
  • 28.03 15:34
  • 1
Представлен модуль акустической разведки, находящий беспилотники по звуку
  • 28.03 13:54
  • 5
«Дальность полета возрастет в три раза»: французская компания представила управляемую бомбу Hammer 1000
  • 28.03 10:12
  • 1
В США вспомнили о советском атомолете
  • 28.03 10:06
  • 62
В США оценили российские Су-34 с УМПК
  • 28.03 10:05
  • 1
Клинцевич рассказал о запускаемых со «Смерча» российских бомбах
  • 27.03 19:52
  • 1
Генпрокурор рассказал, как боевую технику ремонтировали контрафактом
  • 27.03 15:15
  • 454
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 27.03 15:00
  • 10
Глава Ростеха анонсировал возобновление выпуска самолётов радиолокационного обнаружения и управления А-50У