Politico: Боррель представит план по поставкам вооружений для Украины к апрелю

По информации издания, глава европейской дипломатии намерен "активизировать усилия" по дальнейшему согласованию пакета помощи в размере €500 млн для Украины, решение по принятию которого блокирует Венгрия

БРЮССЕЛЬ, 28 марта. /ТАСС/. Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель представит к апрелю план по совместным закупкам европейскими странами оружия для поставки на Украину. Об этом сообщило европейское издание газеты Politico со ссылкой на попавший в его распоряжение документ ЕС.

Согласно его тексту, Боррель представит предложение о совместных инициативах по закупкам летального и нелетального оружия "к апрелю 2024 года". Кроме того, глава европейской дипломатии намерен "активизировать усилия" по дальнейшему согласованию пакета помощи в размере €500 млн для Украины, решение по принятию которого блокирует Венгрия.

18 марта министры иностранных дел стран ЕС на встрече в Брюсселе одобрили увеличение Европейского фонда мира на €5 млрд для оказания военной помощи Украине. Венгрия воздержалась при принятии этого решения, заявив, что не несет за это ответственности и не будет выделять средства на эти цели. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна "по-прежнему не желает участвовать в политических и финансовых действиях, предусматривающих поставки большего количества оружия на Украину", так как это лишь усугубляет и затягивает конфликт.