Род Дреер: западные лидеры-психи втягивают нас в третью мировую

Род Дреер предупредил о подготовке Запада третьей мировой войны

"Завсегдатаи" Мюнхенской конференции по безопасности готовят нас к третьей мировой войне, пишет журналист Род Дреер в статье для The American Conservative. Он согласен с точкой зрения премьера Венгрии Орбана, что Европа не только балансирует на грани войны с Россией, но уже и косвенно втянута в конфликт с ней.

Род Дреер

Мюнхенская конференция по безопасности принесла ряд плохих новостей. Вот что пишет об этом Politico: “Несмотря на то, что западные лидеры поздравляют себя с проявленной по отношению к Украине щедростью, вооруженным силам страны не хватает ни боеприпасов, ни снаряжения, ни даже людей. Президент Украины Владимир Зеленский, открывший конференцию по видеосвязи из Киева, призвал свободный мир направить ему больше помощи — и быстро. „Нам нужна скорость”, — сказал он.

Вице-президент США Камала Харрис накалила обстановку в отношении России на другом фронте, обвинив страну в "преступлениях против человечности". "Давайте все согласимся. От имени всех жертв, как известных, так и неизвестных: справедливость должна восторжествовать", — заявила она.

Такая перспектива заставляет кое-кого в Москве нервничать, особенно тех, кто застал произошедшее с югославским автократом Слободаном Милошевичем и его окружением.

Ситуация в Азии не менее удручающая. Тайвань ходит по тонкому льду, пытаясь угадать следующий шаг Китая. И в этом плане новости из Мюнхена тоже не принесли особой радости. „Происходящее сегодня в Европе может завтра произойти в Азии”, — заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Глава комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И даже не пытался это опровергнуть. „Позвольте мне заверить аудиторию, что Тайвань — это часть китайской территории, — сказал он в ответ на вопрос о намерениях Пекина относительно Тайбэя. — Тайвань никогда не был страной и никогда не станет страной в будущем”.

Некоторым участникам встречи атмосфера в переполненном отеле Bayerischer Hof напомнила 1938 год. В баварской столице тогда прошла конференция, итогом которой стало печально известное Мюнхенское соглашение, по которому европейские державы уступили Германии Судетскую область в ошибочной попытке, по их мнению, сохранить мир”.

Прекрасно. Но если вице-президент США говорит, что в конфликте Россия проиграет, то какой у нее стимул достигать урегулирования путем переговоров? Это такая дипломатическая игра или нас готовят к третьей мировой?

Вот что мне кажется правильным: "Современная западная конференция по безопасности стала местом, где лидеры стран, которые еле-еле способны собрать средства на укрепление и поддержание собственной полуразрушенной обороны, много говорят о том, о чем „нам нужно подумать”, как будто „мы” — это не сборище преступников". (конгрессмен Грей Коннолли, 18 февраля 2023 года)

СМИ пишут, что в случае чего ЕС не сможет защитить собственных членов, но при этом готовится выделить больше денег и оружия Украине, увеличивая риск распространения конфликта. Они думают, что тогда боевые действия будут вести американские войска? Американский народ вообще понимает, что здесь творится?

Вероятно, нет. Вот выдержка из статьи CNN под заголовком "Республиканцы из Конгресса США призвали Байдена нарастить поддержку Украины": “Близится годовщина конфликта, и Маккол предупредил, что ограничение поддержки Украины может затянуть его и сыграть на руку России, позволив процветать антиукраинским настроениям.

„Чем дольше они [чиновники администрации Байдена] будут медлить, тем сильнее затянется конфликт. Путин хочет, чтобы он был долгим, потому что знает, что может проиграть, а мы можем потерять волю американского народа и, следовательно, конгресса”, — сказал республиканец из Техаса, выступая с Мюнхенской конференции по безопасности в Германии.

За последний год США с союзниками направили в помощь украинским военным почти 50 миллиардов долларов. Чтобы и дальше иметь возможность помогать, а также восстановить собственные запасы, Пентагон спешит перевооружиться и начинает наращивать производство боеприпасов, переводя часть оборонной промышленности США на военные рельсы, хотя технически страна ни с кем не воюет.

На вопрос о возможности отправки Украине истребителей F-16, Маккол ответил: „Я надеюсь на это”, и подтвердил обеспокоенность затяжным конфликтом между Россией и Украиной, отметив при этом: „Полагаю, появляется импульс для того, чтобы это произошло”.

„Чем дольше мы ждем, тем дольше продолжается конфликт”, — отметил Маккол.

Сенатор Линдси Грэм озвучил аналогичную мысль в интервью ABC: мол, присутствовавшие на Мюнхенской конференции американские законодатели были „практически единодушны” в том, что США должны начать обучение украинских пилотов летать на истребителях F-16.

„Когда мы вернемся в Вашингтон, здесь будет неизбежно принято решение о том, что администрация начнет обучать украинских пилотов на F-16. Им нужна система вооружения”, — сказал Грэм".

Итак, гении той партии, что втянула Америку в передряги в Ираке и Афганистане, убеждают нас в необходимости отправки истребителей на Украину. Вы понимаете, к чему это приведет?!

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан понимает. Ознакомьтесь с фрагментом из его субботнего национального послания. Кое-что я даже выделил жирным шрифтом: "Если 2022 был самым трудным годом, то 2023 будет самым опасным годом со времен падения коммунизма. Наряду с миграцией, которая постепенно становится постоянной чертой, впереди нас ждут две новые опасности: военный конфликт и инфляция. Если мы хотим вернуться на восходящую траекторию, с которой нас столкнула пандемия коронавируса, их необходимо преодолеть и двигаться дальше. Но как это сделать? Именно об этом я и буду сегодня говорить.

Как нам преодолеть опасность войны? Мы бы хотели ее закончить, но у нас недостаточно для этого сил, это не наша весовая категория. Поэтому, если мы хотим сберечь Венгрию, хотим для себя мирной жизни, у нас остается единственный выбор — держаться в стороне от конфликта России и Украины. Это не было просто до сих пор и не будет после, потому что мы — часть западного мира, члены НАТО и ЕС, а, кроме нас, там все либо поддерживают конфликт, либо, как минимум, делают вид. Может ли Венгрия в таких обстоятельствах занимать сторону мира в противовес своим союзникам? Конечно, может, ведь Венгрия — самостоятельная, свободная и суверенная страна, и, кроме Господа Бога, мы над собой никого не признаем.

Но правильно ли с нравственной точки зрения оставаться в стороне от конфликта? Убежден, что да, и даже назову это единственно правильным решением. Мы должны были впустить к себе украинских беженцев и преуспели в оказании им поддержки в рамках крупнейшей в истории нашей страны операции по оказанию гуманитарной помощи. Это императив элементарной человечности, и мы ему подчиняемся. Но также мы видим, что конфликт на Украине идет не между силами добра и зла, а между войсками двух славянских стран: он ограничен во времени и — пока что — в пространстве. Это их борьба, а не наша. Венгрия признает право Украины на самооборону, на борьбу с внешней агрессией; но ставить интересы Украины выше интересов Венгрии было бы неправильно со всех точек зрения — включая нравственную.

Левые силы Венгрии тоже выступают в поддержку конфликта; они будут поставлять оружие, возьмут на себя финансовое бремя конфликта и разорвут отношения с Россией. Мы этого не делаем. Мы не поставляем оружие. Мы бережно относимся к деньгам, потому что в итоге причитающееся нам Брюссель все равно отдаст Украине. Для нас гуманитарная поддержка Украины не означает разрыва связей с Россией, потому что это противоречит нашим национальным интересам, которые мы имеем право определять самостоятельно. Поэтому мы не согласимся на разрушительные для Венгрии газовые, нефтяные и ядерные санкции. Из общенациональных консультаций мы знаем, что по этому вопросу народ занимает единую позицию. Вот почему мы поддерживаем экономические отношения с Россией и советуем всему западному миру сделать то же самое, потому что в отсутствие отношений не будет ни прекращения огня, ни мирных переговоров. Вот почему мы не согласны с внесением в санкционные списки священников и церковных лидеров; достаточно того, что там оказываются артисты и спортсмены.

Также важно проявлять дальновидность и не ограничиваться периферией. Давайте обратим взор за пределы Брюсселя. Каждая страна вне границ Европы осознает ограниченное значение конфликта на Украине и приоритет собственных национальных интересов. Давайте не будем изолировать себя от здравомыслящей части мира.Венгерская точка зрения является исключением только в Европе, но в масштабах всего мира. Венгерское правительство не считает реалистичным предположение о том, что Россия представляет угрозу безопасности Венгрии или Европы. Оно справедливо максимум в отношении ядерного оружия; но конфликт на Украине повышает риск его применения, а не наоборот. Что касается военных действий с применением обычных видов вооружения, то, как показала ситуация на Украине, у России не было бы ни единого шанса против НАТО. Мы понимаем, что украинцы пытаются убедить Европу в том, что русские не остановятся, пока не достигнут Атлантики, но венгры на эту угрозу не купятся. Весь мир видит, что российские войска не в состоянии противостоять НАТО и еще долго не смогут. Напомню, что десять лет назад Венгрия предложила создать совместные европейские силы, и сегодня очевидно, что к тому предложению стоило прислушаться.

Дорогие друзья,

Наша позиция поиска мира и воинственная риторика других подчеркивают различия между нами, но и затмевают факт нашего полного согласия в отношении стратегических целей. Мы хотим, чтобы Россия не представляла угрозы для Европы, и чтобы между Россией и Венгрией существовала достаточно широкая и глубокая территория — суверенная Украина. Разница между нами заключается во взгляде на средства достижения этого: те, кто поддерживает конфликт, думают, что для этого нужно победить Россию; а мы склоняемся к варианту немедленного прекращения огня и переговоров. Есть еще один веский аргумент в пользу нашего предложения: только прекращение огня может спасти жизни. Число погибших уже исчисляется сотнями тысяч. Боль, растущее число вдов и сирот и неизмеримые страдания уйдут только с прекращением огня.

Дамы и господа,

Конфликт также открыл ряд назидательных и весомых истин. Давайте не будем их игнорировать. Прежде всего, это касается нашего членства в НАТО. Давайте проясним, что для Венгрии членство в НАТО является жизненно важным. Мы не можем от него отказаться, поскольку находимся слишком далеко на востоке — на восточной окраине западного мира. Конечно, было бы проще, если бы мы продвинулись дальше и рассмотрели вариант нейтральности, следуя примеру Австрии и Швейцарии. Но история не дала нам такой роскоши. НАТО — это оборонительный альянс. Это военно-оборонительный альянс, который был создан для того, чтобы мы могли защищать друг друга. Вот почему мы стали его частью, и вот почему — вспоминая 45 лет советской оккупации — я испытал историческое удовлетворение от подписания договора о присоединении. Не менее важно со всей четкостью осознавать, чем НАТО не является. НАТО — это не военный альянс. НАТО — это невоенная коалиция. Членство в НАТО не подразумевает обязательств помимо совместной обороны, и страны-члены не могут ждать от других совместного нападения на третью страну с какой-либо совместной военной целью. Если отдельные члены НАТО или их группа хотят осуществлять вооруженную агрессию за пределами территории стран-членов, то должны делать это вне рамок альянса: кто захочет — примет участие; кто не захочет — не примет.

Дорогие друзья,

Независимо от силы и могущества, любой, кто думает, что может контролировать, управлять и постепенно вносить поправки в ход военных действий, переоценивает собственную мощь и недооценивает риски войны. Совершающий подобные ошибки обычно далек от разрушительных реалий вооруженных действий на передовой. Но мы живем здесь, а конфликт идет на территории соседней страны. Брюссельцам не пришлось жертвовать там жизнью, а венграм пришлось. Пока в Мукачеве сносят венгерскую символику, а из школ увольняют венгерских директоров, многие наши граждане гибнут на фронте. Венгерское меньшинство в Закарпатье этого не заслуживает. Проявляйте больше уважения к венграм из Мукачева, Киева, Брюсселя и Вашингтона!

Дамы и господа,

Европа постоянно балансирует на грани войны с Россией, фактически, косвенный конфликт уже идет. Если ты поставляешь оружие, предоставляешь спутниковую информацию, обучаешь солдат одной из сторон, финансируешь работу всего государственного аппарата, а против другой стороны вводишь санкции, то что бы ты ни говорил, ты участвуешь в конфликте, пока что косвенно. Риск оказаться втянутыми в конфликт обрел хронический характер. Все началось с касок, продолжилось поставками нелетального оружия, а теперь мы отправляем танки и обсуждаем отправку истребителей, а скоро вообще услышим о так называемых миротворческих войсках. Напрашивается аналогия с психами на крыше. Нужно понять, как сторонники конфликта там оказались и как поддались сомнамбулизму. Несмотря на все разногласия, мы прекрасно понимаем наших польских и прибалтийских друзей: их история многое объясняет. Но что насчет остальных?"

Меня поражает, что бродящие во сне лидеры втягивают нас в Третью мировую войну. Орбан прав: НАТО — это оборонительный альянс, а не наступательный. Но сейчас он участвует в наступательных действиях на Украине. "Скоро мы услышим о так называемых миротворческих войсках" — он прав. Вы готовы увидеть, как американские солдаты стреляют по русским во имя Украины? Если нет, то готовьтесь, потому что именно к этому нас и толкают. Почти 20 лет спустя после печально известной статьи "Непатриотичные консерваторы" с разоблачением выступавших против войны в Ираке правых сил в National Review появилась статья, осуждающая "путинских республиканцев" — тех, кто ставит под сомнение мудрость нынешней военной политики.

Мы так ничему и не научились. Успех или неудача в миссии не имеет ничего общего с общим продвижением. Кого волнует Ирак, Афганистан или Ливия? Кого волнует, что Пентагон годами лгал конгрессу об Афганистане, причем доказательства этому есть и в собственных документах правительства. Дети, не зацикливайтесь на прошлом — думайте о будущем! Конгрессу все равно. Пентагону все равно. Айда маршем на Москву! Что может пойти не так?

Вы помните, как многие из нас поверили в том, что Ирак обладает большим арсеналом оружия массового уничтожения, а Саддам — вдохновитель международного терроризма? Кто заплатил за этот обман? Нашим доверием к властям после терактов 11 сентября воспользовались. Нас предали. А поскольку они за это так и не ответили, то сейчас снова взялись за дело.

От 19 марта 2003 года: "Сенатор-республиканец Линдси Грэм от штата Южная Каролина сделал следующее заявление о военных действиях между Соединенными Штатами и режимом Саддама Хусейна. „Теперь, когда начались военные действия, настало время объединиться и поддержать наших сограждан в форме. Любые разногласия, которые возникали у американцев в прошлом, должны уступить место общей приверженности доведению этих усилий до конца. Наши мысли и молитвы с нашими солдатами, матросами и морпехами на местах. Я прекрасно понимаю, почему президенту Бушу пришлось прибегнуть к применению силы, чтобы разоружить Саддама Хусейна. В течение многих месяцев было совершенно очевидно, что добровольно Саддам не расстанется со своим оружием массового уничтожения. Давно пора сменить Саддама Хусейна. Президент Буш использовал единственный разумный вариант, доступный ему и нашей стране”".

Теперь он же призывает отправить Украине F-16. Действительно, почему нет? Сенатор Грэм отлично усвоил, что за ошибки в отношении войны платить все равно не придется.

Тем временем, Пентагон по максимуму разгоняет режим многообразия, равенства и инклюзивности, с которым губернатор Десантис борется в госучреждениях Флориды: "Разнообразие — это стратегический императив, имеющий решающее значение для готовности и выполнения миссии". (Министерство обороны, 18 февраля 2023 г.)

Да уж, без многообразия, равенства и инклюзивности Америку не защитить. Как, черт возьми, мы выиграли Вторую мировую? Тайна на века!

Слушайте, разве не ясно, что главы западных институтов считают несогласных сумасшедшими фанатиками и ненавистниками, которых нужно увольнять и маргинализировать до тех пор, пока мы все не вымрем? В Европе лидерство основывается исключительно на демократических ценностях, пока европейский народ не проголосует так, как не нравится Брюсселю. За последние двадцать лет республиканцы заправляли в Вашингтоне редко и практически ничего не делали для защиты интересов консерваторов, которые не разделяют ценности элит. Если бы в последние 20 лет политиков-республиканцев культурная война, которую элиты вели против американского народа, заботила хотя бы вполовину так же, как российско-украинский конфликт, то сегодня наша страна выглядела бы совершенно иначе. Легче поддержать украинцев за тридевять земель, чем отстаивать интересы собственных граждан. (А восхваляющие украинцев демократы скорее тысячу раз умрут, чем захотят жить по соседству с этими религиозно и социально консервативными людьми.) Итак, жалкий республиканский электорат, вы хотите, чтобы нелегальная иммиграция прекратилась? Не получится, уж извините. А белый расизм, расовую и половую радикализацию государственных школ остановить хотите?

Мне совсем не нравится ситуация на Украине. Саддам Хусейн хоть и был одним из самых гнусных людей в мире, но развязанная США в Ираке война открыла дверь худшему злу, несмотря на уверения наших лидеров, начиная с президента. Так что, сколь бы ни был ужасен Путин, у меня нет ни малейшего желания начинать Третью мировую из-за российско-украинского конфликта. И уж точно я не верю, что Вашингтон станет руководствоваться национальными интересами страны или расскажет правду о том, что делает, делал и будет делать. Вот чему я научился в последние двадцать лет.