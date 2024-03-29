Путин заявил, что возможные поставки F-16 Киеву не поменяют ситуацию на поле боя

Глава государства подчеркнул, что Россия будет уничтожать на Украине истребители F-16 в случае их поставки так же, как уничтожает западные танки и другую технику

ТОРЖОК /Тверская область/, 28 марта. /ТАСС/. Россия будет уничтожать на Украине истребители F-16 в случае их поставки так же, как уничтожает западные танки и другую технику, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе общения с военными летчиками в Тверской области.

"Если они поставят F-16, об этом говорят, вроде пилотов готовят, это ситуацию на поле боя не поменяет. И мы будем уничтожать самолеты так же, как мы уничтожаем сегодня танки, бронемашины и другую технику, в том числе системы залпового огня", - сказал Путин.

Украина уже давно просит партнеров передать ей истребители F-16. Однако на Западе подчеркивают невозможность поставок Киеву таких самолетов без должной предварительной подготовки пилотов и персонала наземных служб. Нидерланды, Дания, США и несколько других западных стран в настоящее время принимают активное участие в подготовке украинских летчиков.

Однако сами партнеры Киева отмечают, что не стоит переоценивать значение F-16. По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, сами по себе эти истребители не смогут фундаментально изменить ситуацию в зоне боевых действий, хотя и отчасти усилят возможности украинских войск.