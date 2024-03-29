Войти
ТАСС

Путин заявил, что возможные поставки F-16 Киеву не поменяют ситуацию на поле боя

179
0
0
Истребители F-16
Истребители F-16.
Источник изображения: © Фото : Royal Norwegian Air Force/Malin Instanes

Глава государства подчеркнул, что Россия будет уничтожать на Украине истребители F-16 в случае их поставки так же, как уничтожает западные танки и другую технику

ТОРЖОК /Тверская область/, 28 марта. /ТАСС/. Россия будет уничтожать на Украине истребители F-16 в случае их поставки так же, как уничтожает западные танки и другую технику, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе общения с военными летчиками в Тверской области.

"Если они поставят F-16, об этом говорят, вроде пилотов готовят, это ситуацию на поле боя не поменяет. И мы будем уничтожать самолеты так же, как мы уничтожаем сегодня танки, бронемашины и другую технику, в том числе системы залпового огня", - сказал Путин.

Украина уже давно просит партнеров передать ей истребители F-16. Однако на Западе подчеркивают невозможность поставок Киеву таких самолетов без должной предварительной подготовки пилотов и персонала наземных служб. Нидерланды, Дания, США и несколько других западных стран в настоящее время принимают активное участие в подготовке украинских летчиков.

Однако сами партнеры Киева отмечают, что не стоит переоценивать значение F-16. По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, сами по себе эти истребители не смогут фундаментально изменить ситуацию в зоне боевых действий, хотя и отчасти усилят возможности украинских войск. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Дания
Нидерланды
Россия
США
Украина
Продукция
F-16
Персоны
Путин Владимир
Проекты
NATO
Похожие новости
21.08.2023
В Британии признали, что НАТО вот-вот "сольет" Украину
15.08.2023
Запад уже задумался о подготовке Украины к наступлению в следующем году
26.06.2023
Нидерланды заключили контракт с бельгийской фирмой на пулеметы для ВСУ
19.06.2023
НА ТО и расчет: что альянс пообещал Украине в Брюсселе
24.04.2023
Польше придется отдать свои F-16 Украине
13.07.2021
Русские в воздухе: они прилетают с востока каждый июнь (Berlingske, Дания)
19.10.2015
Вашингтон играет с огнем
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.03 06:58
  • 10
Теракт в "Крокусе" свидетельствует о целесообразности создания специальной российской силовой структуры
  • 29.03 04:24
  • 438
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 29.03 03:34
  • 4
Раскрыто назначение трехтонной российской бомбы
  • 28.03 22:28
  • 1
Заявления Генерального прокурора России о деприватизации предприятий ОПК
  • 28.03 20:03
  • 2682
Как насчёт юмористического раздела?
  • 28.03 18:33
  • 2
Источник сообщил об успешном применении ВС РФ перспективных "прыгающих мин" в зоне СВО
  • 28.03 16:17
  • 0
Force de Frappe. Франция перебрасывает истребители Rafale в Румынию
  • 28.03 15:34
  • 1
Представлен модуль акустической разведки, находящий беспилотники по звуку
  • 28.03 13:54
  • 5
«Дальность полета возрастет в три раза»: французская компания представила управляемую бомбу Hammer 1000
  • 28.03 10:12
  • 1
В США вспомнили о советском атомолете
  • 28.03 10:06
  • 62
В США оценили российские Су-34 с УМПК
  • 28.03 10:05
  • 1
Клинцевич рассказал о запускаемых со «Смерча» российских бомбах
  • 27.03 19:52
  • 1
Генпрокурор рассказал, как боевую технику ремонтировали контрафактом
  • 27.03 15:15
  • 454
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 27.03 15:00
  • 10
Глава Ростеха анонсировал возобновление выпуска самолётов радиолокационного обнаружения и управления А-50У