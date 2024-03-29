В ФРГ заявили, что Бундесвер передаст Вооруженным силам Украины 10 тыс. артснарядов

Глава рабочей группы по координации помощи Украине при Минобороны Германии генерал-майор Кристиан Фройдинг отметил, что на территории его страны также прошли обучение 10 тыс. украинских военнослужащих

БЕРЛИН, 28 марта. /ТАСС/. Бундесвер (Вооруженные силы ФРГ) в ближайшее время передаст Украине 10 тыс. артиллерийских снарядов из собственных запасов. Об этом сообщил глава рабочей группы по координации помощи Украине при Минобороны ФРГ генерал-майор Кристиан Фройдинг в интервью медиагруппе Deutsche Welle (DW, признана в РФ СМИ-иноагентом).

По его словам, как пишет DW, поставки Киеву боеприпасов планируется осуществлять в три этапа. На первом этапе будут переданы 10 тыс. снарядов. На втором этапе ФРГ намерена взять на себя расходы по закупке 180 тыс. снарядов. Согласно данным DW, поставка будет осуществлена во второй половине текущего года. На долгосрочную перспективу, как указывает DW, ФРГ заключила двустороннее соглашение о поставке Украине дополнительных 100 тыс. боеприпасов. Предполагается, что поставка начнется в четвертого квартала 2024 года. С какой страной заключено соглашение, не уточняется.

Кроме того, Фройдинг высказался об обучении украинских солдат на территории ФРГ. По его словам, обучение прошли 10 тыс. украинских военнослужащих, с начала текущего года количество солдат составляет примерно 4 тыс.

Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт 6 марта заявил, что Германия присоединится к чешской инициативе по закупке по меньшей мере 800 тыс. артиллерийских боеприпасов для ВСУ в странах, не входящих в Евросоюз, и выделит для этого "трехзначную сумму в миллионах евро".

Президент Чехии Петр Павел 17 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что Прага нашла возможность закупки для Украины сотен тысяч артиллерийских снарядов в третьих странах в случае наличия средств для реализации инициативы. Ранее газета "Политико" (Politico) проинформировала, что Чехия, недовольная провалом обещаний Евросоюза поставить Киеву миллион снарядов с марта 2023 года по март 2024 года, потребовала от Брюсселя начать закупать снаряды для Украины по всему миру, в частности в Турции, ЮАР и Южной Корее.