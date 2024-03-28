Forbes: не менее семи из десяти переданных Киеву Швецией танков выведены из строя

Украинцы надеются на восстановление трех танков в Литве, отмечает журнал

НЬЮ-ЙОРК, 27 марта. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли не менее семи из десяти переданных Киеву шведских танков Strv 122. Об этом сообщил журнал Forbes.

По его информации, "за несколько месяцев упорных боев 21-я бригада, уникальная "шведская бригада", в состав которой в основном входит техника из Швеции, "потеряла как минимум семь из десяти бывших шведских танков Strv 122, которые являются вариациями немецкого "Леопарда" 2А5". Указывается, что украинцы надеются на восстановление трех танков в Литве. Однако, как подчеркивает Forbes, "из-за острой нехватки запасных частей для танков немецкой рабочим обычно требуются месяцы, чтобы отремонтировать поврежденный в бою Strv 122 или Leopard 2".

С февраля 2022 года Швеция выделила на поддержку Украины примерно 37 млрд крон ($3,58 млрд).