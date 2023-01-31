Продолжение конфликта на Украине приведет к противостоянию внутри ЕС

Al Mayadeen

Продолжение конфликта на Украине приведет к всеобъемлющему противостоянию в Европе, предупреждает Al Mayadeen. Отсутствие ясности по поводу сроков завершения конфликта ставит вопрос о способности ЕС сохранять единую позицию на фоне роста инфляции и конфликта интересов.

Худа Ризк

Российско-украинский конфликт изменил стратегический баланс на европейском континенте и во всем мире. Дальнейшая дестабилизация ситуации может привести к всеобъемлющему противостоянию.

С самого начала западные лидеры прогнозировали, что конфликт зайдет в тупик и это вынудит Россию сесть за стол переговоров во избежание войны на истощение и, как следствие, победу одержат Соединенные Штаты. Тем не менее, они учитывали возможность противоположного развития событий, если Москва пойдет на дальнейшую эскалацию и откажется от невыгодной идеи переговоров. Конлфикт имеет решающее значение как для неё, так и американцев, поскольку, положив конец расширению НАТО на восток, Кремль окажется победителем.

Отказ Европы от собственной армии — причина ее вытеснения на второй план

Последние десятилетия Европейский союз стремился занять место второй после США державы в мире, но для этого требовалось создать более крепкий политический союз с общей внешней политикой и армией. ЕС не стал ведущим независимым игроком на мировой арене, хотя Великобритания, Франция и Германия традиционно пользуются большим влиянием. Если британцы опасались верховенства Европейского союза, то Франция проявляла нерешительность в международных делах, а Германия, главная движущая сила Европы в сфере экономики, по-прежнему не желала брать на себя какие-либо военные задачи за рубежом.

Евросоюз переживает изменения вследствие российско-украинского конфликта. Из-за поддержки Киева и повышения цен на энергоносители его население столкнулось с серьезными экономическими трудностями. Если в США уровень инфляции составил 7,7% в ноябре 2022 года, то показатели в Великобритании, Германии и Нидерландах достигли 11,1%, 11,6% и 14,3% соответственно. Что касается энергетического кризиса, были предприняты серьезные шаги по снижению зависимости от российских поставок в Европу, особенно на немецкую территорию. Тем не менее страны Балтии и ряд стран Центральной Европы по-прежнему зависят от газа из России и поэтому не хотят затягивания конфликта. Кроме того, их очень тревожит перспектива применения ядерного оружия.

Только соседствующая с Украиной Польша желает продолжения конфликта и победы над Москвой и, как следствие, поставляет Киеву много оружия и боеприпасов. Схожего подхода придерживается Чехия. Кроме того, эти две страны принимают наибольшее число украинских беженцев и тратят на конфликт значительную часть своего ВВП. В то же время никто в западном лагере не знает, когда же все закончится.

Евросоюз расплачивается за свою политику

В попытке отказаться от российских энергоносителей европейцы начали покупать американский газ, но по цене почти в четыре раза выше. Кроме того, после отправки оружия Киеву увеличилась потребность Евросоюза в военной технике американского производства. Тем временем США, переживающие инфляционный кризис, производят рекордные объемы оружия и топлива.

Вряд ли Германия, Франция и Великобритания пожертвуют Украиной по прошествии стольких месяцев конфликта, но они точно не заинтересованы в его продолжении. Как известно, на Западе какое-то время не было консенсуса относительно стратегии, которой следует придерживаться в текущем конфликте. По этой причине 20 января на немецкой авиабазе Рамштайн состоялась встреча министров обороны стран НАТО. Участники поставили главной своей целью преодолеть разногласия внутри альянса.

Киев потребовал от западных союзников, в первую очередь, Германии и США, передовые танки — немецкие "Леопард-2" и американские "Абрамс" — с целью отражения российских атак с наступлением весны.

Вашингтон предоставил украинцам более 50 миллиардов долларов помощи, а доля Европы составила более 40 миллиардов долларов.

Однако ни Германия, ни США не решались публично передавать Украине свои танки. Запад ведет "прокси-войну": Великобритания, Польша, Финляндия и страны Балтии (Эстония, Латвия и Литва) оказывают давление на членов НАТО с целью предоставления украинцам требуемой техники, поддерживая идею поставки танков "Леопард-2".

Америка извлекает выгоду, пока Европа в сложном положении

Исход конфликта на Украине зависит не только от ресурсов США. Играет роль множество факторов, и самый главный из них — полное принятие действий НАТО и крепкий союз с Европейским союзом. Так, администрация президента Байдена смогла положить конец периоду неопределенности по поводу роли и сплоченности альянса и расширила его состав, приняв Финляндию и Швецию в качестве новых членов. Кроме того, было принято решение создать новый постоянный штаб в Польше и приступить к формированию сил быстрого реагирования НАТО.

Согласно Стратегии национальной безопасности США, опубликованной 12 октября 2022 года и включавшей принцип "комплексного сдерживания" в борьбе с любыми угрозами, Россия не представляет для американцев серьезной угрозы, в отличие Китая. При этом страна ставит перед собой конкретные цели, такие как сдерживание "российской империалистической политики", которую мы наблюдаем, согласно документу, в случае конфликта с Украиной, прямой военной интервенции в Сирии и вмешательствах в Центральной Азии. В документе изложены три способа борьбы с Москвой. Во-первых, это постоянная поддержка Украины в политическом, военном и экономическом отношении с целью нанесения России стратегического поражения. Во-вторых, ослабление ее экономики. В-третьих, нужноне позволить ей применить или угрожать ядерным оружием.

Евросоюз был поставлен в зависимость от американской политики и не пытался достичь самостоятельности в области обороны.

Геополитическая архитектура Европы, заложенная на руинах Второй мировой войны, сегодня подвергается изменениям, масштабы которых пока неясны. В условиях противостояния на Украине Евросоюз оказался в сложном положении, хотя оно позволило возродить трансатлантическое партнерство и укрепить ряды НАТО. Тем не менее отсутствие ясности по поводу сроков завершения конфликта ставит вопрос о способности европейцев сохранить единую позицию на фоне роста инфляции и стоимости жизни, а также конфликта интересов.