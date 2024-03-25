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ТАСС

Лавров заявил, что действия Запада вызваны стремлением не дать РФ быть великой державой

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ

Глава МИД России отметил, что гегемоны пытались увековечить свое доминирование, "живя за счет других"

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Действия западных стран на Украине продиктованы стремлением не дать России быть великой державой. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью гендиректору ТАСС Андрею Кондрашову для фильма "Белград" телеканала "Россия-1".

Комментируя расхожее мнение в Белграде о том, что война, которая сегодня идет на Украине, началась не в 2014 году, не после переворота, а в 1999 году, когда Запад перестал скрывать все свои устремления к агрессии, Лавров отметил, что это абсолютно совпадает с российским видением, которое президент РФ Владимир Путин не раз излагал в своих недавних интервью.

"Все началось, когда после исчезновения Советского Союза - не будем в очередной раз говорить о причинах и сокрушаться - американцы почувствовали, что "поляна" вообще свободна, на той стороне поля не осталось никаких спарринг-партнеров и всех надо построить в один ряд, - подчеркнул министр. - Уверен, что если в тот момент они и не думали о том, что надо "забрать" Сербию, Украину, но то, чтобы не дать нам вновь стать великой державой, а остаться региональной Российской Федерацией с огромным количеством американских советников в наших экономических, финансовых, банковских структурах, - это факт".

По словам Лаврова, гегемоны пытались увековечить свое доминирование, "живя за счет других". "Президент [в интервью] использует образные выражения. Он говорил про вампиров, как они пытались править миром и жить за счет других. И до сих пор пытаются сохранить такое неоколониальное господство в несколько облагороженных формах, - продолжил Лавров. - США остались одни из двух крупнейших, мощнейших держав. Они быстро все свои амбиции и подвернувшуюся удачу стали "перекладывать" на практические действия. Югославия и Украина - все это из того же ряда, как и последующие авантюры, грубейшие агрессии в Ираке, Ливии, Сирии абсолютно без какого-либо международно-правового основания".

Лавров также напомнил, что в Афганистан США пришли с "симпатиями" Совета Безопасности ООН после атаки на башни-близнецы 11 сентября 2001 года. "Президент Путин первым позвонил президенту США Джорджу Бушу-младшему и предложил любую помощь, поддержку. Никто не возражал, не называл ввод войск американской коалиции в Афганистан агрессией, оккупацией. Все понимали, что за такой теракт необходимо нести ответственность, - отметил глава МИД РФ. - Двадцать лет пребывания в Афганистане показали, что американцы не боролись ни с каким терроризмом. Они создавали там структуры, организации, которые потом вылились в "Аль-Каиду" (запрещена в РФ). Потом стали ее использовать для наказания, провоцирования неугодных режимов на Ближнем Востоке и других регионах". 

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Страны
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Ирак
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Буш Джордж
Лавров Сергей
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