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Военно-политическое обозрение (Беларусь)

Россия и Беларусь: в единстве наша сила!

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Флаги России и Беларуси
Флаги России и Беларуси.
Источник изображения: belvpo.com

Кто бы мог подумать в IV веке до нашей эры, что принцип, который в то время впервые сформулировал отец Александра Македонского – царь Филипп, через более чем две тысячи лет станет основным законом для правителей страны, чья история на сегодняшний день насчитывает неполных два с половиной столетия?

«Разделяй и властвуй!» (лат. «divide et impera») – историки до настоящего времени не могут ответить на вопрос, была ли эта максима девизом внешней политики Древнего Рима, как это принято считать, или нет. А вот наши современники могут с уверенностью сказать, что для внешней политики США она точно является таковой.

После окончания Второй мировой войны, реально оценив свои возможности и сравнив их с военной мощью Советского Союза, Соединенные Штаты отказались от идеи прямого столкновения с ним ради всемирного господства, и перешли к стратегии «мягкой силы». Потратив почти полвека на развал СССР, США и их союзники смогли все-таки в 1991 году отпраздновать победу в «холодной войне» (даже медали выпустили по этому поводу), а еще раньше отметили распад Организации Варшавского договора. Разобщив страны социалистического блока, Соединенные Штаты «прибрали» их всех к рукам, включив в НАТО, а заодно и еще три республики бывшего Советского Союза. Тем самым придвинув границы «карманного» Североатлантического блока вплотную к рубежам России и Беларуси. «Разделяй и властвуй»! – Что может быть проще?

Продолжив реализацию показавшей свою эффективность стратегии «мягкой силы», но уже в отношении последнего в Европе неугодного им конгломерата – Социалистической Федеративной Республики Югославии (СФРЮ), Соединенные Штаты к началу 1992 года «начертали» полностью устраивавшую их политическую карту Европы. На ней появились еще пять отдельных государств: Босния и Герцеговина, Македония, Словения, Хорватия, Сербия и Черногория в рамках Союзной Республики Югославии (СРЮ). Правда, американцы не удержались и в 1999 году нанесли последний штрих – без предварительного одобрения от Совета Безопасности ООН провели военно-воздушную операцию блока НАТО «Союзная сила» против суверенного европейского государства — Союзной Республики Югославии.

Мир не вздрогнул, «все демократическое сообщество» не взорвалось возмущенными выступлениями с высоких трибун общественных организаций (например, ООН, ОБСЕ, МККК и т.д.), никто не бросился составлять пакеты санкций против участников незаконной военной операции. Кстати, незаконность операции подтвердила независимая комиссия по расследованию военных преступлений руководителей НАТО против Югославии, созданная 6 августа 1999 года по инициативе премьер-министра Швеции Ханса Йорана Перссона. Оказывается, всего 23 года назад такое могло быть возможным (надо же – Швеция!). Европейскую «демократию» не смог шокировать даже установленный факт применения авиацией НАТО запрещённых типов боеприпасов с радиоактивными примесями, главным образом, обеднённым ураном (U 238). Про использование авиацией НАТО кассетных бомб, а также бомбардировку химических промышленных комплексов и нефтекомбинатов на территории СРЮ, которые нанесли огромный экологический ущерб (в марте 2002 года ООН подтвердила радиоактивное заражение Косово в результате бомбардировок НАТО), никто из европейских политиков даже не обмолвился. Главное – на карте Европы опять появились новые «суверенные» государства: Черногория, а рядом с ней – раздавленная и разграбленная Сербия. «Разделяй и властвуй»! А еще – «Цель оправдывает средства» (помните, кто любил повторять этот иезуитский девиз?).

Казалось бы, можно оставить Европу в покое и заняться другими регионами мира. Например, «победить террористов» и принести «демократию» в Афганистан, Ирак, Ливию, Сирию и еще куда-нибудь, где обнаружены большие залежи полезных…   интересов США. А раз можно, так и сделали. Но вот что-то опять зачесалось в….  Европе  и чуть дальше. Стало беспокоить Союзное государство России и Беларуси. Принятые незамедлительно экстренные меры, а именно попытка антиконституционного государственного переворота в Беларуси в августе 2020 года и волна протестных акций «сторонников» Навального в 2021 году в России, не принесли ожидаемого результата. Мало того, Россия «посмела» начать специальную военную операцию на Украине, а Беларусь прикрыла тылы российской группировки войск, разместив свои батальонные тактические группы вдоль северо-западных, западных и южных границ. На введенные беспрецедентные санкции Россия и Беларусь ответили оперативными мерами по углублению интеграции в политической, военной, экономической и финансовой сферах. И вот тут США вспомнили о главном. «Разделяй и властвуй»!

«США рассматривают возможность временной отмены санкций на белорусские калийные удобрения в обмен на транзит через территорию Беларуси украинского зерна», – сообщило недавно «The Wall Street Journal» со ссылкой на компетентные источники. По словам собеседников издания, обсуждается отмена санкций сроком на шесть месяцев. Предполагается, что доставка зерна с Украины будет осуществляться по железной дороге через Беларусь в литовский порт Клайпеда.

Следует заметить, что предложение американцев весьма соблазнительное, потому что «Беларуськалий» является одним из крупнейших экспортеров Беларуси и весомым поставщиком иностранной валюты в республику. В свое время белорусская сторона вложила немалые средства в Клайпедский порт и приобрела там собственность, а сейчас из-за санкций к ней нет доступа.

Характерно, что параллельно с выдвижением заманчивого предложения в адрес Беларуси США выставляют Россию основным виновником нарастающего мирового продовольственного кризиса. Так, выступая 19 мая в Совете Безопасности ООН, госсекретарь США Энтони Блинкен призвал Россию прекратить блокировать украинские порты. «Российское правительство, по-видимому, считает, что использование продовольствия в качестве оружия поможет достичь того, чего не смогло сделать вторжение, – сломить дух украинского народа, – пафосно заявил он. – Продовольствие для миллионов украинцев и миллионов других людей по всему миру в буквальном смысле стало заложником российских военных». Кроме этого, Блинкен заявил, что «решение об использовании продовольствия в качестве оружия принимает Москва и только Москва». Свое вранье американские политики даже не оправдывают – это ведь не средство для достижения цели, это их естественное отношение к остальному человечеству.

Не нужно быть экспертом для понимания того, что реверанс Вашингтона в сторону Минска – это целевая акция, направленная на разлад отношений России и Беларуси, и руководству обеих стран следует выработать оптимальный вариант совместного реагирования на нее, чтобы избежать недоразумений.

Впрочем, контуры возможного ответа России и Беларуси уже очертил государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев, комментируя 24 мая состоявшуюся накануне встречу в Сочи Александра Лукашенко и Владимира Путина. «Вчера состоялась пятая очная встреча национальных лидеров. Естественно, шел разговор об упрочении союзного строительства, нашего взаимодействия в экономической сфере. Мы понимаем прекрасно, что сегодня ответом на давление Запада являются новые программы по импортозамещению, новое формирование производственных цепочек, привлечение, в том числе, молодых инженерных кадров, исследователей к тому, чтобы мы в этих сложных условиях добивались конкурентоспособности наших товаров и поиска нового места на новых рынках, потому что мы понимаем, что старые закрыты. Но мы также понимаем, что экономика отнюдь не исчерпывающее поле нашего сотрудничества», – отметил госсекретарь.

Здесь, в развитие темы, хочется процитировать главу минобороны Российской Федерации Сергея Шойгу, который, выступая в тот же день на заседании Совета министров обороны ОДКБ, указал на то, что западные страны ведут целенаправленную работу по подрыву союзнических отношений не только между субъектами Союзного государства, но и государствами-членами ОДКБ. При этом в ход идут неприкрытые угрозы, шантаж и интриги. «Все это требует от нас еще большей сплоченности, более активной и четкой координации действий. Россия продолжит оказывать необходимую помощь своим союзникам в нейтрализации возникающих угроз и отстаивании суверенитета», — подчеркнул Шойгу.

Следует признать, что тема сплоченности на сегодняшний день является самой актуальной для ОДКБ. Об этом говорил и президент Беларуси Александр Лукашенко 16 мая в Москве на встрече лидеров стран-участниц в честь 30-летия Организации. Так же, как и министр обороны России, признавая, что на союзников по ОДКБ оказывается жесткое и беспринципное давление, белорусский лидер указал на саму суть вопроса – пытаясь в одиночку решить свои политические, экономические и другие проблемы, подстраиваясь под интересы США, стран Евросоюза и других акторов мировой политики в ущерб союзническим обязательствам в рамках ОДКБ, отдельные члены Организации нивелируют потенциал объединения.

«Но ведь именно для таких ситуаций и существует коллективная взаимная поддержка», – заметил по этому поводу белорусский президент. «Без скорейшего сплочения наших стран, укрепления политических, экономических, военных связей нас завтра может не быть», – подчеркнул Александр Лукашенко.

Таким образом, можно сказать, что современные реалии сами подталкивают государства ОДКБ к развитию Организации и превращению ее в авторитетную многофункциональную международную структуру, способную противостоять современным вызовам и угрозам в условиях усиливающегося воздействия разноплановых глобальных и региональных факторов.

Владимир Вуячич

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