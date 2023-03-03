"Путин побеждает?" На Западе заметили, что на стороне России почти весь мир

The Spectator: Запад пришел к выводу, что миропорядок меняется в пользу России

Дипломатические усилия России дали результаты: многие страны отказались разделить западную точку зрения по Украине, пишет The Spectator. Глобальный Юг ищет стабильности, и мировой порядок меняется в пользу Москвы.

"Речь совсем не об Украине, а о мировом порядке, – сказал российский министр иностранных дел Сергей Лавров через месяц после начала российской специальной военной операции. – Однополярный мир безвозвратно уходит в прошлое, складывается многополярный". Иными словами, США больше не мировой полицейский. Такого рода заявления находят отклик в странах, которые уже давно с подозрением относятся к американской власти. Сердцевина западной коалиции по-прежнему прочна, но Западу не удается завоевать симпатии тех многочисленных стран, которые отказываются занимать чью-либо сторону. Дипломатические усилия Москвы по налаживанию связей и оттачиванию повествовательной линии, которые она предпринимала последние десять лет, приносят свои дивиденды.

Взгляните на Африку. В марте прошлого года 25 из 54 африканских государств воздержались или отказались голосовать по резолюции ООН с осуждением российской военной операции, хотя западные страны оказывали на них огромное давление. Такой отказ встать на сторону Украины свидетельствует о том, что Россия продолжает свои дипломатические усилия в развивающемся мире.

Год назад министр иностранных дел Южной Африки Наледи Пандор (Naledi Pandor) призывала Россию уйти с Украины. После визита Лаврова в ЮАР, состоявшегося несколько недель тому назад, Пандор спросили, повторила ли она свой призыв во время встречи с российским коллегой. В прошлом году это было "уместно", сказала она, но повторять такое сейчас – "я бы в этом случае показалась примитивной и инфантильной". Затем Пандор приветствовала "расширение двусторонних экономических отношений" между Преторией и Москвой, а годовщину начала вооруженного конфликта две страны отметили совместными военными учениями.

Далее, страны Северной Африки помогают России ослабить воздействие западных экономических санкций. Марокко, Тунис, Алжир и Египет в прошлом году дружно импортировали российское дизельное топливо и прочие нефтепродукты, а также химикаты.

Владимир Путин целенаправленно формирует альянс стран, ощущающих себя жертвами западного империализма, и ставит Россию во главе такого объединения. Запад хочет сделать Россию колонией, заявил он в сентябре. "Они хотят не равноправного сотрудничества, а грабежа", – сказал он.

Такие сигналы находят отклик и в большей части Азии. Более трети азиатских государств отказались осудить Россию во время первого голосования в ООН. Та же картина со странами Центральной и Южной Америки, где нарастают волны антизападных и антикапиталистических настроений.

Бывший посол Индии в России Венткатеш Варма (Venkatesh Varma) на прошлой неделе заявил: "Мы не приемлем западную интерпретацию этого конфликта. На самом деле, ее признают очень немногие члены Глобального Юга". Он выступал не от имени индийского правительства. Но Индия, а также Китай и Южная Африка на прошлой неделе воздержались во время голосования по другой резолюции ООН с требованием к России уйти с Украины. Из 193 членов ООН 141 проголосовал "за", а 32 воздержались. Семь стран проголосовали "против": Россия, Белоруссия, Эритрея, Мали, Северная Корея, Никарагуа и Сирия.

Идея о том, что причиной глобальной нестабильности и неразберихи является Америка и ее союзники, пользуется популярностью. Неудачи в Афганистане и утверждения о том, что военные действия на Украине начались из-за экспансии НАТО, подпитывают эту идею. Возникает уверенность, что Путин просто противостоит Западу, и это вызывает симпатии.

Путин мастерски нагнетает антиамериканские настроения. В своем послании Федеральному Собранию на прошлой неделе он вспомнил военные интервенции Запада в Югославии, Ираке, Ливии и Сирии. Это показывает, что Запад действует "бессовестно и двулично. … От этого позора никогда им не отмыться".

Посмотрите, как поддерживают Украину, продолжил он, а остальных просто игнорируют. На пособничество и вооружение киевского режима потрачено более 150 миллиардов долларов, а самым бедным странам мира выделено порядка 60 миллиардов. "И где же все разговоры о борьбе с бедностью, об устойчивом развитии, об экологии?" – спросил Путин.

Путинская Россия даже нагло претендует на позиции морального превосходства в вопросах расовой дискриминации. В своей речи полгода тому назад Путин заявил: "Чем, как не расизмом, является распространяемая в мире русофобия?" Таким образом, Россия умело воспользовалась виной Запада за колониальное прошлое, а себя называет ведущей защитницей "международного большинства", как выразился Лавров. "За долгие века колониализма, диктата, гегемонии они привыкли, что им все позволено, привыкли плевать на весь мир", – сказал на прошлой неделе Путин.

В то же время российский президент апеллирует к мировому социальному консерватизму. Поэтому на прошлой неделе он указал пальцем на планы англиканской церкви рассмотреть идею гендерно-нейтрального бога и на ее манипуляции с однополыми браками, назвав это "духовной катастрофой". Такие высказывания по душе религиозному населению планеты, которое видит в дебатах на тему ЛГБТ доказательство порочности и разложения Запада. Не зря кремлевский телеканал RT уже несколько лет разжигает культурные войны.

Таким образом, Москва пытается предстать в образе оплота стабильности в обезумевшем мире, хотя сама стремится дестабилизировать мир и сделать его еще более безумным. Свою культурную пропаганду она подкрепляет прагматичной политикой и торговлей: нефть, газ, металлы и зерно – всё превращается в дипломатические приманки, имеющие целью привлечь других к российской игре. Еще одна приманка – это оружие, хотя слабые успехи России на поле боя в прошлом году подорвали ее репутацию оружейной сверхдержавы.

А еще есть Китай, который на прошлой неделе вяло призвал к проведению мирных переговоров, а на этой принимает путинского союзника, президента Белоруссии Александра Лукашенко. Отношения между Россией и Китаем всегда были сложными, однако вооруженный конфликт на Украине и реакция Запада создали колоссальные возможности для укрепления российско-китайского сотрудничества. Китай закупает рекордные объемы дешевой российской нефти и газа, а в Россию в еще больших количествах экспортирует станки, оборудование и полупроводники.

Эти страны сплачивает общее стремление к стабильности, которую они считают крайне важной, а также распространение идей о том, что Запад непредсказуем, переменчив и деструктивен.

"Мы должны действовать заодно ради сохранения мира и стабильности во всем мире и противодействовать необоснованному применению односторонних санкций", – сказал недавно Си Цзиньпин, выступая с речью на Боаоском азиатском форуме. Комментарии Лаврова о придании новых возможностей другим странам адресованы государствам Азии, Африки и Латинской Америки, которые в прошедшем десятилетии всячески обхаживали китайские дипломаты. На то же нацелены и китайские призывы к "международной солидарности".

Пекину нравится поддакивать России, которая говорит о неравных условиях, преследованиях, жертвах и давлении. Не в последнюю очередь это связано с тем, что Китай наблюдает за вооруженным конфликтом на Украине и извлекает для себя уроки, которые помогают ему формировать стратегию в отношении Тайваня.

Во время визита в Москву на прошлой неделе высокопоставленный китайский дипломат Ван И говорил о "новых горизонтах" в отношениях между Россией и Китаем и призывал оказывать совместное сопротивление давлению "международного сообщества". Это была очевидная отповедь госсекретарю США Энтони Блинкену, который пригрозил Китаю "последствиями", если тот начнет оказывать России военную помощь.

Последствия пандемии в определенном смысле сыграли на руку России и Китаю. Как отмечает в своем докладе Фонд Карнеги, в экономически уязвимых странах, лишенных западных ресурсов, кризис "свел на нет многолетние достижения в борьбе с бедностью, в сфере образования и здравоохранения".

Западные страны скупили запасы вакцин, приобретя гораздо больше необходимого, а потом отказались делать патентные исключения на лекарства, вакцины и диагностические средства. Это привело к росту цен и к увеличению смертности. В отличие от них, Россия и Китай энергично проводили вакцинную дипломатию, и это укрепило их позиции и авторитет, особенно в Африке и Латинской Америке. Несмотря на неэффективность китайских вакцин Sinopharm и Sinovac, органы здравоохранения ЮАР перестали прививать людей британско-шведской вакциной AstraZeneca, посчитав, что она не дает никакого результата. В прошлом году в странах-членах АСЕАН в Юго-Восточной Азии был проведен опрос, результаты которого показали, что уровень позитивного восприятия вакцин из ЕС составляет 2,6%, а китайских вакцин – почти 60%.

Что касается военных действий, правда ли, что Россия проигрывает? Украинцы воюют очень хорошо, но они несут тяжелые потери. Западные лидеры говорят о том, чтобы дать Киеву необходимые средства для "завершения дела". Но как показывают неудачи ВСУ в Бахмуте, перспектива на предстоящие недели, месяцы и даже годы весьма мрачная.

Российская экономика оказалась достаточно сильной, чтобы Москва могла продолжать военные действия. По прогнозам МВФ, в этом году ее рост составит 0,3%. Между тем, российских призывников продолжают мобилизовывать сотнями тысяч. Как отмечает историк Стивен Коткин (Stephen Kotkin), демократии ведут войны не так, как автократии. Россия будет швырять неподготовленных новобранцев в "мясорубку", где три четверти из них гибнет. Что будут ее руководители делать дальше, спрашивает Коткин. "Пойдут в воскресенье в церковь и попросят у Бога прощения? Нет, они просто сделают это снова", – заявляет эксперт.

На Украине обстоятельства другие, что бы ни поставлял ей Запад. Киев вооружают для ведения оборонительных, а не наступательных боевых действий. Со временем маятник качнется в сторону того, кто сможет дольше терпеть боль. В данном случае это Россия. Противостояние на истощение – дело дорогостоящее и очень трудное.

Вопрос закупок – это одно дело, а пополнение арсеналов – совсем другое. Командующий британской армией генерал сэр Патрик Сандерс (Patrick Sanders) сказал, что из-за поставок британской техники за рубеж армия Британии оказалась "ослабленной". Неудивительно, что министр обороны Бен Уоллес (Ben Wallace) просит для своего ведомства десять миллиардов фунтов стерлингов в момент, когда правительство пытается залатать "налогово-бюджетную черную дыру" в своей казне.

Комментаторы на российском телевидении злорадствуют по этому поводу. Говорящие головы Кремля часто рассказывают, как европейцы до смерти замерзают из-за высоких цен на энергоресурсы и вынуждены есть кузнечиков, потому что Россия не поставляет им пшеницу. За таким стремлением к сенсациям скрывается надежда, что сторонники Украины устанут, и тогда в западной стене солидарности появятся трещины. Сохранит ли Германия свою верность и преданность Украине, если следующая зима будет холоднее? Российские пропагандисты также понимают, что с приходом 2025 года новая американская администрация вполне может предложить Москве новые варианты действий, особенно если президентом станет нетерпеливый республиканец, являющийся сторонником изоляционизма.

То, что Россия использует энергоресурсы в качестве оружия, создало серьезные трудности для Европы. Столкнувшись с дефицитом топлива, европейские страны, включая Британию, срочно начали искать замену, прежде всего, наращивая импорт сжиженного природного газа. А это вызвало инфляцию на Западе, и данная проблема не исчезла даже после того, как энергетические рынки приспособились к новой действительности.

Есть и такие, кто оказался в большом выигрыше. Это акционеры пяти нефтяных гигантов, речь о BP, Shell, Exxon, Chevron и Total Energies. Их совокупная прибыль в прошлом году составила 200 миллиардов долларов. Нефтедобывающие страны ОПЕК тоже получили завидные доходы, которые в прошлом году достигли 850 миллиардов долларов. Но рост цен на СПГ привел к тому, что в таких странах, как Пакистан и Бангладеш, начались отключения электроэнергии, а это, в свою очередь, снизило производительность. Такие трудности создали условия для социальной напряженности и политической нестабильности, а в мире усилилось недовольство Западом.

Вооруженный конфликт на Украине стал моментом величайшего в истории перераспределения богатств. Страны, обладающие запасами энергоресурсов, собирают богатый денежный урожай, а это, в свою очередь, еще больше ускоряет изменения в мировом порядке.

Автор статьи: Питер Франкопан (Peter Frankopan)