Китай захватил Балканы, Россия нацелилась на СССР

Бжезинский отправляется на свалку истории

Противостояние США с Ираном свидетельствует: вместо концепции Збигнева Бжезинского, смысл которой сводился к доминированию Соединенных Штатов, стало реальностью мироустройство по Самюэлю Хантингтону, охарактеризованное им как столкновение цивилизаций.

В ответ на убийство высокопоставленного деятеля страны, с которой США не находится в состоянии войны, они получили ответный удар. Десятилетие-другое назад представить такое было невозможно. Персы и раньше демонстрировали жесткость в отношении лидера «свободного мира»: вспомним захват американских заложников в 1979-м и пленение морпехов в 2016-м. Но удара по позициям ВС сверхдержавы, развернутым на территории сопредельного государства, еще не было.

Нельзя не сказать в виде короткого отступления о трагедии с украинским «Боингом». Военное противостояние двух стран порою приводит к гибели мирных граждан, непосредственного отношения к конфликту не имеющих. Так было во время агрессии США против Югославии, когда американцы нанесли удар по китайскому посольству, и в 1988-м, когда они сбили иранский лайнер. Именно тогда Джордж Буш старший заявил, что ни при каких обстоятельствах не будет извиняться. Хасан Роухани, как мы знаем, извинения принес. И не оправдывая Тегеран, подчеркну – неменьшая ответственность за случившееся лежит на Вашингтоне, чьи преступные с точки зрения международного права действия привели к гибели украинского самолета.

“ Противовесом доминированию России, Китая, Ирана в Центральной Азии может стать Индия ”

На современном этапе в Белом доме отдают себе отчет, что возможный вооруженный конфликт с персами затронет не только горы Загроса, но и Ближний Восток с Центральной Азией, где позиции американцев не столь прочны, да и на сателлитов по НАТО особенно рассчитывать не приходится, как в 2003-м. Плюс трудно воевать без тыла, поскольку Ирак уже потребовал вывода американских войск и выразил готовность приобрести С-300 (понятно, что это не более чем намерение, но и оно о многом говорит), а с Пакистаном нынешний глава Белого дома умудрился испортить отношения. Так что вряд ли Дональду Трампу стать новым Александром Македонским. Да и Роухани не Дарий III.

Однако убийство бригадного генерала Касема Сулеймани, равно и требование Вашингтона, обращенное к Китаю, отказаться от иранской нефти, говорит о том, что в США все еще мыслят вчерашними категориями и с трудом вписываются в парадигму новых реалий. Одна из них: Иран прочно вошел в число ведущих игроков как на Ближнем Востоке, так и в перспективе на просторах Центральной Азии. В отличие от господ с Капитолийского холма это прекрасно понимают в Москве и Пекине, о чем свидетельствуют учения ВМС России, Китая и Ирана в Индийском океане и Аравийском море. С точки зрения геополитики они представляют собой приглашение Ирана в альтернативный США клуб великих держав.

Примечательно, что учения должны сформировать в Индийском океане пояс безопасности от пиратов и террористов. В число последних персы внесли Пентагон, что с формально-правовой точки зрения обоснованно. Ибо со времен американской агрессии против Вьетнама под эгидой данной организации наносятся удары по жилым объектам стран, в том числе не находящихся в состоянии войны с США, в результате чего гибнут мирные граждане.

Что касается трехсторонних военно-морских учений, Вашингтон отреагировал словами госсекретаря Майкла Помпео, произнесенными в Станфордском университете. Их суть – США намерены восстановить пошатнувшиеся позиции в сдерживании России, Китая и Ирана и укрепить НАТО путем увеличения взносов в бюджет организации. «Весь смысл работы президента Трампа заключается в том, чтобы сделать наши вооруженные силы наиболее мощными в Европе».

Но тут у американцев не все ладно. Как показала их агрессия против Югославии, Ирака, Ливии и Сирии, одна из главных задач Пентагона выражается в стремлении таскать каштаны из огня чужими руками. Однако желающих стать пушечным мясом для реализации чужих геополитических амбиций становится все меньше, особенно на фоне специфического отношения американцев к сателлитам. Показательна история с французским спецназом в Сирии, после чего раздосадованный Эммануэль Макрон произнес ставшие знаменитыми слова о смерти «мозга НАТО».

На Капитолийском холме, похоже, позабыли, что политика – искусство возможного и на международной арене выгоднее предпринимать грамотные дипломатические шаги, нежели разговаривать со строптивыми партнерами на языке санкций и угроз, чем сейчас с энтузиазмом занимается Трамп.

А когда-то американцы показывали себя умелыми дипломатами. Вспомним, например, блестящую комбинацию, разработанную и претворенную в жизнь Генри Киссинджером, результатом которой стали визит Ричарда Никсона в Поднебесную в 1972-м и налаживание американо-китайских отношений. Тот дипломатический успех США был особенно ценен на фоне военных неудач во Вьетнаме.

На современном этапе картина иная. Противовесом доминированию России, Китая, Ирана в Центральной Азии может стать Индия. Гипотетически. В последние годы у Вашингтона не ладятся отношения с Пакистаном (начиная с 2011-го после вторжения американцев на территорию этой страны во время их охоты за Бен Ладеном). Симптоматично, что первый твит Трампа в 2018 году был посвящен не Хиллари Клинтон и не «российскому делу», а отношениям с Пакистаном. Исламабад удостоился обвинений в том, что «предоставляет надежное и безопасное убежище террористам, за которыми мы охотимся в Афганистане, и почти ничем нам не помогает».

“ Трамп теряет Пакистан и не приобретает Индию, вдобавок сильно испортил отношения с Китаем ”

Проблемы взаимоотношений США и Пакистана обусловлены сближением последнего с Китаем, что вызывает обоснованную обеспокоенность Индии. Однако испортив отношения с Исламабадом, Вашингтон не выстроил их в выгодном для себя формате с Нью-Дели и никак не выработает внятную стратегию, которая позволила бы превратить его в союзника.

Вместо этого Трамп пытается разговаривать с индийцами на языке санкций из-за их контракта с Россией на приобретение С-400 (да еще к тому же за рубли), перечеркивая тем самым усилия предшественника по налаживанию более тесных отношений с ведущей центральноазиатской державой. Тогда, в 2016-м, индийские СМИ охарактеризовали визит Нарендры Моди в США как прорыв и начало нового этапа в двусторонних отношениях. Обама даже обещал Индии статус ключевого партнера в области обороны.

Трамп теряет Пакистан и не приобретает Индию, вдобавок сильно испортил отношения с Китаем и Ираном (с последним при Обаме отношения худо-бедно трансформировались из враждебных в нейтральные, и между лидерами двух стран однажды состоялся телефонный разговор).

Доминирование США в Латинской Америке также становится историей, о чем свидетельствует неудачная попытка Вашингтона свергнуть правительство Николаса Мадуро, что напрямую затронуло экономические интересы Китая как в этой стране в частности, так и в регионе в целом, вызвав жесткое противодействие. «На современном этапе происходят радикальные изменения в соотношении удельного веса американского и китайского рынков во внешней торговле Латинской Америки, – пишет эксперт Петр Яковлев. – Данные показывают, что в период 2001–2017 годов доля Соединенных Штатов в совокупном внешнеторговом обороте снизилась с 51 до 38 процентов, в то время как у Китая выросла с 2 до 13 процентов... Особого размаха и глубины достигли отношения Китая с Аргентиной и Бразилией (то есть ведущими государствами региона, одно из которых в любой момент может вступить в клуб ядерных держав. – И. Х.)».

С одной стороны, Вашингтон, скрепя сердце, вынужден отказываться от доктрины Монро, а с другой – сами страны Латинской Америки, дабы нивелировать нарастающую экономическую зависимость от Поднебесной, стремятся наладить более тесное сотрудничество с Евросоюзом, Индией и Россией.

Еще один континент, где происходит столкновение цивилизаций, – Африка. Некогда на ее просторах происходило противостояние СССР и США, куда пытался втиснуться и Китай. На исходе XX столетия здесь все больше укреплялись позиции Соединенных Штатов, но в нынешнем веке Китай бросил им вызов. Обратим внимание на географию экономических интересов Поднебесной, включающую Нигер, ЮАР, Зимбабве (с этой страной у Пекина тесные контакты еще со времен Мао), Нигерию, Судан, Замбию, Кению. Разумеется, перечень можно продолжить. Неслучайно первая база ВМС НОАК за рубежом появилась именно на Черном континенте – в Джибути.

Что касается конфликта цивилизаций в Европе, здесь у Пекина не только экономические интересы, но и достаточно крепкие геополитические позиции, причем не где-нибудь, а на Балканах.

Никоим образом не собираюсь ставить под сомнение очевидный факт: США на современном этапе – самая богатая и сильная в военно-экономическом плане держава. И на рубеже тысячелетий она в самом деле представляла собой мирового гегемона, вбивавшего в «каменный век» те страны, ресурсами и территорией которых желала завладеть, напрочь игнорируя международное право. Но времена меняются: знавшие взлеты и падения китайская и персидская цивилизации, одни из древнейших на планете, снова на подъеме, причем пока далеко не на пике. Но уже диктуют новые правила игры на «Великой шахматной доске».

Россия сохранит свой статус ведущей мировой державы в нарастающем конфликте цивилизаций, если станет не только продолжать реанимировать старые советские наработки в сфере вооружений, но и реализует научные достижения нового поколения ученых, а также откажется от разрушающей образование Болонской системы.

Осуществится ли амбициозный геополитический проект СССР-2, покажет время. Но уже сегодня Владимир Путин, предложив провести в любой точке мира саммит постоянных членов Совбеза ООН, сделал заявку на лидерство России в происходящих на планете глобальных событиях.

Игорь Ходаков, кандидат исторических наук

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 4 (817) за 4 февраля 2020 года