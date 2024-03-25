«Защита из кусков резины»: в польской прессе заметили необычный образец орудия «Нона-СВК»

Источник изображения: topwar.ru

В сети фигурируют кадры, на которых в районе Авдеевки изображен необычный образец орудия 2С23 «Нона-СВК», состоящего на вооружении одного их подразделений 55-й горной мотострелковой бригады.

Машина получила противодронный щиток над моторным отсеком, который также был прикрыт маскировочной сеткой. При этом на другие части самоходного миномета российские солдаты установили дополнительные чехлы, представляющие собой куски резины.

Источник изображения: topwar.ru

Броня корпуса и башни этой «Ноны-СВК» обнесена большими кусками резинового покрытия (возможно, каким-то образом усиленного), которые прикрывают большую часть машины

- заметили в польском издании Defence24.

Автор задается вопросом, в состоянии ли этот тип защиты обезопасить экипаж и орудие от такой угрозы как FPV-дроны? Как он полагает, данное дополнительное оснащение в некотором смысле может оказаться полезным, потому что оно имеет шанс (как и другая самодельная «броня») нарушить процесс формирования кумулятивной струи, которая и так слаба у малогабаритных БПЛА из-за их малой нагрузки и соответственно небольшой боевой части.

С другой стороны, в конструкциях такого типа действует «двухбитный» принцип: либо они успешно срабатывают, либо терпят неудачу

- считают в польской прессе.

Источник изображения: topwar.ru

Со своей стороны отметим, что даже такое «добронирование» - это гораздо лучший вариант, чем бросать в бой немецкие и американские танки, надеясь на «чудесные характеристики» западной техники и лишая их дополнительных средств защиты от тех же дронов.